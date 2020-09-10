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У Чернівецькій області за добу виявили 134 нових випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили 134 нових випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 134 нових випадки коронавірусної інфекції, із початку епідемії їх кількість сягнула 11 715.

Такі цифри оприлюднив у Фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мають намір переглянути обмеження для територій, що розташовані у "червоній" зоні карантину", - написав голова області.

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При цьому, за даними Осачука, з початку епідемії від COVID-19 одужали 6 860 жителів Буковини.

У Чернівецькій області за добу виявили 134 нових випадки COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу виявили 134 нових випадки COVID-19, - ОДА 02
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