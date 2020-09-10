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В Черновицкой области за сутки выявили 134 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявили 134 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 134 новых случая коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 715.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций намерены пересмотреть ограничения для территорий, находящихся в "красной" зоне карантина", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 860 жителей Буковины.

В Черновицкой области за сутки выявили 134 новых случая COVID-19, - ОГА 01
В Черновицкой области за сутки выявили 134 новых случая COVID-19, - ОГА 02

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