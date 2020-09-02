На Буковине открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом
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Со 2 сентября больных на COVID-19 и лиц с подозрением на него начнет принимать Герцаевская центральная районная больница.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Черновицкой ОГА.
"Для нужд этих пациентов перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.
Готовность учреждения к работе с инфицированными коронавируса проверили главная санитарный врач Буковины Наталья Гопко и заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук", - отмечается в тексте.
"Больных будут лечить в отдельном корпусе, который имеет два входа. Поэтому здесь есть возможность разграничить потоки пациентов, сделать зонирование в помещениях, сделает процесс оказания медицинской помощи безопасным для персонала. Для больных с COVID-19 развернули 54 стационарных кровати и 3 реанимационных", - отметила Наталья Гопко.
"Ранее больных коронавирус с Герцаевщины доставляли в Глыбочицу или в областную больницу в Черновцах. Однако, учитывая загруженность этих стационаров, приняли решение открыть дополнительную госпитальную базу.
Напомним, 1 сентября принимать пациентов с COVID-19 начала также Выжницкая центральная районная больница", - резюмируеется в сообщении.
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А куди діли хворих з цих відділень?
Карантин 14 дней, чтобы выявить инфекцию, люди массово на улицах неделями - все сроки прошли, для того, чтобы сказать, что этот вирус очень "опасен". Просто там есть суверенный президент, который пока не допускает каких-то международных инструкций по карантину, дезинфекции, размещению бак. лабораторий чужого государства на своей территории. Если бы там были пневмонии и пандемия из-за массового пребывания людей - соцсети были бы заполнены рассказами об этом! Это не могли бы скрыть! Двойные стандарты? Карантинопсихоз и маскофашизм не для всех?