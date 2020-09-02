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На Буковине открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

На Буковине открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом

Со 2 сентября больных на COVID-19 и лиц с подозрением на него начнет принимать Герцаевская центральная районная больница.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Черновицкой ОГА.  

"Для нужд этих пациентов перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.

Готовность учреждения к работе с инфицированными коронавируса проверили главная санитарный врач Буковины Наталья Гопко и заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук", - отмечается в тексте. 

"Больных будут лечить в отдельном корпусе, который имеет два входа. Поэтому здесь есть возможность разграничить потоки пациентов, сделать зонирование в помещениях, сделает процесс оказания медицинской помощи безопасным для персонала. Для больных с COVID-19 развернули 54 стационарных кровати и 3 реанимационных", - отметила Наталья Гопко.

"Ранее больных коронавирус с Герцаевщины доставляли в Глыбочицу или в областную больницу в Черновцах. Однако, учитывая загруженность этих стационаров, приняли решение открыть дополнительную госпитальную базу.

Напомним, 1 сентября принимать пациентов с COVID-19 начала также Выжницкая центральная районная больница", - резюмируеется в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области 116 пациентов находятся на кислородной дотации, 45 из них в реанимации, - ОГА

Автор: Роман Свиридович
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Для нужд этих пациентов перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.Источник: https://censor.net/ru/n3217282

А куди діли хворих з цих відділень?
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02.09.2020 19:41 Ответить
100 лет назад в ИспанииНа Буковині відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 269
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02.09.2020 20:32 Ответить
Почему в Швеции и Беларуссии нет карантина и нет 2-3-4 волн и прочих истерик?
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02.09.2020 21:01 Ответить
Не смотря на мировую "лжепандемию", в Беларуси уже почти 2 месяца люди массово выходят на митинги без дистанций и масок, и СМИ и ВОЗ как-то не заботит здоровье белоруссов.
Карантин 14 дней, чтобы выявить инфекцию, люди массово на улицах неделями - все сроки прошли, для того, чтобы сказать, что этот вирус очень "опасен". Просто там есть суверенный президент, который пока не допускает каких-то международных инструкций по карантину, дезинфекции, размещению бак. лабораторий чужого государства на своей территории. Если бы там были пневмонии и пандемия из-за массового пребывания людей - соцсети были бы заполнены рассказами об этом! Это не могли бы скрыть! Двойные стандарты? Карантинопсихоз и маскофашизм не для всех?
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03.09.2020 00:15 Ответить
 
 