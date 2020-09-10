За добу COVID-19 виявили в 178 дітей і 157 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 400 осіб із COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 582 людини, із них 178 дітей і 157 медпрацівників. Було госпіталізовано 400 осіб. Зафіксовані 44 летальних випадки. Одужали 1 174 пацієнти. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 145 612 осіб, із них 9 414 дітей і 12 463 медпрацівники. Усього одужали 65 877 пацієнтів. 3 083 випадки летальних. За минулу добу всього було проведено 55 503 тести, із них 29 708 методом ПЛР і 25 795 методом ІФА", - розповів Степанов.

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