УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7943 відвідувача онлайн
Новини Бюджет-2020 Бюджет-2021
30 388 84

"500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки", - Богдан. ВIДЕО

Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан прогнозує крах економіки України.

Про це в інтерв'ю Дмитрові Гордону заявив екс-голова ОП Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"Володимире Олександровичу, у вас співпрацю з МВФ уже зупинено. І щоб її запустити далі - це в кращому випадку грудень. Я хочу попередити Володимира Олександровича. Це в нас циферки. Ось бюджет 2019 року. Доходи, витрати, дефіцит. Тобто мінус 78. Ось бюджет 2020 року. Доходи - трильярд 95 мільярдів, витрати, дефіцит. А звідки гроші? Це гроші, які дав МВФ. МВФ - це маркер. Це не гроші - це маркер. Знак якості. Ок? Ок! Дав МВФ гроші - дав відразу Європейський Союз, Банк реконструкції та Розвитку, Світовий Банк. Відразу накидали багато-багато грошей. Це катастрофа. Це велика катастрофа. У нас недобір, із того, що кажуть фінансисти... Різне кажуть: від 70-ти до 130-ти. Але беремо середнє: вони не виконають доходи на 100 мільярдів. А тепер давай змоделюємо, а що ж наступного року. Там взагалі катастрофа! Тобто видатки ми ж менше не зробимо. Судячи з виступів Володимира Олександровича, ми це повинні помножити на три. Тому що ми басейни... Я сміявся. Мені здавалося, що цього не може бути. Мені сказали - я на сайт поліз. Поліз я на сайт", - заявив Богдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Фонді боротьби з COVID-19 уже недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, - Рахункова палата

"Пообіцяв почати масове будівництво шкільних басейнів. Ви взагалі, хлопці, читали, що таке будівництво басейнів? Його побудувати - його потім утримувати потрібно. У нас в обласних центрах... Не у всіх є просто один басейн на область. Якщо утримання школи - сільської маленької школи - обходиться в районі 50 мільйонів гривень, то утримання тієї ж школи з басейном буде обходитися в районі 150-ти мільйонів гривень. Ви рахували, скільки у вас шкіл, скільки басейнів? Що значить "побудувати"? А ми ж пообіцяли медикам збільшити зарплату в два рази. Військовим. Ми всім усе пообіцяли. Дивись, це ж страшна річ. Це, Дімо, список, що пообіцяв із березня-місяця Володимир Олександрович. Просто я хочу цілий Telegram-канал створити. Буде називатися "Тесла" Богдана "в пам'ять про мою дорогою "Теслу". Я буду ставити аналітику, погляди свої, бачення, що відбувається в країні. Ось це щоб все виконати... А це треба. "Зеленський пообіцяв" - тут однакове починання. (Гроші. - ред.) Ніде брати. Їх немає. Це просто божевілля. Мало того, якщо ми не виконуємо на 100 мільярдів доходи цього бюджету, що ми можемо робити? Ми переносимо видатки цього бюджету на наступний рік. Ми не повертаємо ПДВ. Це стандартна схема - всі її знають. Воно не зникає. Борги не зникають", - додав екс-голова ОП.

"Ось ці 100 мільярдів... А де ПДВ? От учора з'явилося. Почалося обурення. Кількість автоматична... Що таке автоматичний ПДВ? Не людина приймає рішення повернути бізнесу ПДВ - комп'ютер. Ти подав декларацію, вони перевірили. Це все живе? Все: тобі повернули гроші. А зараз почали зупиняти. Значить, бізнес не отримує гроші. А якщо ти хочеш потрапити в ту кількість щасливчиків, які отримають-таки свій ПДВ, здрастуйте! Обілетитися. А це ж відразу бізнес відчуває. Вони вже кричать. Усе, вони вже починають дзвонити. Вони вже починають бігати за депутатами "Слуги народу" і говорити: "Слухай, ми не за це боролися". Це шлях у глухий кут. А давай тепер подивимося, змоделюємо. Ти взагалі розумієш: вони зараз виганяють міністра економіки і міністра фінансів. Давид Арахамія, якого хочуть змістити і поставити Колю Тищенка. Це прекрасна ідея. Офіційно оголосив: є відео в YouTube, що "ми прибираємо, готуємося прибрати міністра фінансів і міністра економіки". Під час бюджетного процесу. Давай порахуємо. Ми повинні зараз до 15-го числа внести в парламент за законом новий бюджет. Мені здається, що міністр фінансів Марченко робить спеціально все, щоб його звільнили. Ось цей час - найважчий узагалі для міністра фінансів. Це прекрасна робота. Знаєш, як у пожежників? Коли пожежа, хоч звільняйся! Ось із серпня по момент, коли проголосувала Верховна Рада, вони реально мають спати на роботі. Тому що ці всі забаганки, депутати - це щось страшне. І звести в один документ. І ось: до 15-го - у парламент. А до цього його треба узгодити з МВФ. Тому що якщо вони не о'кей, то грошей не буде. А вони взагалі не о'кей. Ти розумієш, що ми їх обдурили? Ось цей третій американський трек - вони нам гроші дали на "ковідний" фонд. Тобто це передбачає, що гроші повинні були бути пов'язані з боротьбою з наслідками епідемії. Ми взяли частину цього "ковідного" фонду і відправили на будівництво доріг. Володимир Олександрович не бачить, у чому проблема. Дороги будуємо, добре ж? А МВФ - для них свіжо в пам'яті, коли їх обдурили і директора місії в Україні з "вовчим" квитком вигнали. У них така політика: якщо ти бюрократ і тебе обдурили, то винен не той, хто тебе обдурив, а ти. Тому вони сім разів поміряють перед тим, як дати гроші. Вісім про всяк випадок. Нецільове використання бюджетних грошей із "ковідного" фонду для них є цим обманом", - акцентував Богдан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан: Це секрет, але тієї ночі спалили дві мої машини. Я пов'язую це з чиновниками ОП

"Шмигаль вийшов із повідомленням, що вони на 159 мільярдів збільшують фонд оплати заробітної плати. Скажи: а доходів більше ж не стане? Менше стане. Тобто з цих 100 мільярдів вони не виконують зараз. Він буде перенесений на наступний рік. І ще як мінімум тих же 100 мільярдів не буде наступного року. Це 500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки. Ти бачиш, яка тут різниця?" - резюмував він.

Зеленський Володимир (23803) Богдан Андрій (425) Шмигаль Денис (4572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
при порохе деньги были?
были!
при зеле деньги пропали?
пропали!
но вором считают пороха?
считают!
и посадить хотят?
очень хотят!
но, не могут?
не могут!
потому что сажать не за что?
не за что...
показати весь коментар
10.09.2020 14:14
+43
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 4437
показати весь коментар
10.09.2020 14:20
+41
Андруша Богдан розійшовся не на жарт, мстить своїй коханці Моніці?
показати весь коментар
10.09.2020 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андруша Богдан розійшовся не на жарт, мстить своїй коханці Моніці?
показати весь коментар
10.09.2020 14:11 Відповісти
ждем пленок Богдана...
показати весь коментар
10.09.2020 14:17 Відповісти
это не крах -это упавшая табуретка из под ног Бубочки- который давно на ней стоит с самого начала участия в выборах "Смотрящего по Украине" с петлей... причем не одной веревки на шее....
показати весь коментар
10.09.2020 14:33 Відповісти
"500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки", - Богдан - Цензор.НЕТ 6603
показати весь коментар
10.09.2020 20:07 Відповісти
пиджак Богдана с засохшим пятном на воротнике и требованием провести экспертизу.
показати весь коментар
10.09.2020 14:34 Відповісти
Бодя учуял что пахнет жареным и решил пнуть своего дурака-шефа, - скоро его пинать будут все.
показати весь коментар
10.09.2020 14:21 Відповісти
Я б сказав, що це скоріше за все помста і за скривджену дружбу і за теслу.
показати весь коментар
10.09.2020 14:30 Відповісти
та ні,він чекає,коли населення закричить---от кого в президенти.
показати весь коментар
10.09.2020 17:25 Відповісти
Нет страшнее мести, чем месть отвергнутой проститутки.
показати весь коментар
10.09.2020 19:03 Відповісти
Типо я не при делах был
показати весь коментар
10.09.2020 14:13 Відповісти
Ага. А он рядом стоял. А потом 100 миллиардов пропало. А он типо ни при чем.
показати весь коментар
10.09.2020 15:27 Відповісти
жестко разнес своего бывшего шефа как только от корыта оттянули
показати весь коментар
10.09.2020 14:13 Відповісти
Журналюги це називають "надійне джерело"...
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 9416
показати весь коментар
10.09.2020 14:13 Відповісти
при порохе деньги были?
были!
при зеле деньги пропали?
пропали!
но вором считают пороха?
считают!
и посадить хотят?
очень хотят!
но, не могут?
не могут!
потому что сажать не за что?
не за что...
показати весь коментар
10.09.2020 14:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
10.09.2020 14:16 Відповісти
вам только одну методичку на все 5 лет выдали, ***** ольгинские?
показати весь коментар
10.09.2020 14:18 Відповісти
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 4437
показати весь коментар
10.09.2020 14:20 Відповісти
и в Израиль
показати весь коментар
10.09.2020 14:38 Відповісти
а по 25 копійок в московію.Але барига у них і залишився Порошенко.
показати весь коментар
10.09.2020 15:15 Відповісти
про старого зеленого пердуна забыли уже, не прокатило поскольку вызвало резонанс, по вашему, не мародерство?
показати весь коментар
10.09.2020 14:31 Відповісти
Оскільки гроші пропали?
показати весь коментар
10.09.2020 14:19 Відповісти
советник трампа официально заявил, что порошенко не смог объяснить куда пропало 5.3 млрда долларов.
показати весь коментар
10.09.2020 17:17 Відповісти
аргумент, от винторогой ссявки, которая стесняется своего аквафреша и строчит из под прокси.
показати весь коментар
10.09.2020 17:21 Відповісти
если тебе в глаза порох кирпичами не насрал, то нагуглить на английском эту инфу - 5 минут..
показати весь коментар
10.09.2020 17:26 Відповісти
Смакует падло?! Упакуйте его в Лукьяновское СИЗО, пока там Малюсько Отель не сделал.
показати весь коментар
10.09.2020 14:15 Відповісти
У боді сьогодні бенефіс по розносу зелених недоумків.
показати весь коментар
10.09.2020 14:15 Відповісти
Андруша, а ведь и ты там попасся, скотыняка ты такая ЗЕлёно КАЛОвая.
показати весь коментар
10.09.2020 14:17 Відповісти
А чом би і ні? Доїти лохів то адвокатське кредо )
показати весь коментар
10.09.2020 14:23 Відповісти
От же гад ?! Надурив 73%. Так вам і треба зелебобіки.
показати весь коментар
10.09.2020 14:25 Відповісти
Грех не поиметь такого лоха как ты
показати весь коментар
10.09.2020 14:33 Відповісти
Толик злой, зелепупик, что-ли?
показати весь коментар
10.09.2020 14:44 Відповісти
Напомни пожалуйста Богдан сжег Зеленскому 2 машины или наоборот?
И вобще, кто в Украине с 21.04.2019 стал использовать поджоги машин в качестве аргументов?
показати весь коментар
10.09.2020 15:15 Відповісти
И домов. Гонтареву вспомните. Так еще и издевались : " Хата палала"
показати весь коментар
10.09.2020 15:30 Відповісти
При Порошенко все работало, был рост ВВП, профицит бюджета и вообще все макроэкономические показатели были в норме.
73% придурков вы должны осознать, что нынешний экономический крах это исключительно ваших рук дело.
Майдан дал стране настоящую демократию и, к сожалению, 73% стадо дебилов очень неумело воспользовалось этим инструментом.
показати весь коментар
10.09.2020 14:21 Відповісти
Эти 73% составляют сейчас те придурки, которые привыкли визжать, орать, плясать и хлопать в ладошки во всяких детских лагерях - где массовики визжащие девки их стимулируют к этому вечному веселью - но не к учебе. Вот и взрастила система идиотов - безграмотных, тупых и ленивых, которые помнят это визжащее детство радости и - выбирают себе вождя, такого же клоуна, который корчит рожи и веселит их бесконечно.
показати весь коментар
10.09.2020 14:26 Відповісти
"500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки", - Богдан - Цензор.НЕТ 8964
показати весь коментар
10.09.2020 20:13 Відповісти
При олигархической системе, процветание для олигархов, а для народа - крохи с ихнего стола. И "демократия" такая же. Распиарили Порошенка - его и выбрали президентом. Показали фильм с Зеленским - выбрали Зеленского. Очень управляемая демократия.
показати весь коментар
10.09.2020 14:59 Відповісти
"500 миллиардов в бюджете нет. Это крах экономики", - Богдан - Цензор.НЕТ 1532
показати весь коментар
10.09.2020 14:21 Відповісти
Это тот самый кинець епохи бидности))) зеленый кинець))))
показати весь коментар
10.09.2020 14:35 Відповісти
Кто знает, что такое по-Богдану «триллиард»?
показати весь коментар
10.09.2020 14:21 Відповісти
это кило биллионов
показати весь коментар
10.09.2020 14:30 Відповісти
Це знає тільки коломойша
показати весь коментар
10.09.2020 15:26 Відповісти
Ну, по википедии 10²¹. Хотя, судя по контексту предполагается 10¹². ну тогда это не триллиард, а трилион - следующее после миллиарда название. Так ведь?
показати весь коментар
10.09.2020 15:42 Відповісти
Ну триллиард с трилионом перепутал. 10²¹ с 10¹² грн. Ничего страшного. Это же Богдан.
показати весь коментар
10.09.2020 15:49 Відповісти
Богдан такой же как Зе. Туповатый решала, которого отец пропихнул на хлебные места. На чем парень ты заработал? На обворовывании страны. Все всем известно. А тут прямо за страну печется. Когда клоуна двигал в Президенты думал, что он справится? Или хотел быть "серым" кардиналом и дальше паковаться?
показати весь коментар
10.09.2020 14:29 Відповісти
Не зупиняйте Богдана - хай каже.
показати весь коментар
10.09.2020 14:32 Відповісти
да понятно что тот же говнюк как и все в зе команде, но сейчас всем выгодно раз он разругался с ними пусть побольше всё расскажет
показати весь коментар
10.09.2020 14:34 Відповісти
если гиена решила покусать крокодила, то нет смысла разбираться кто из них прав. Пусть хоть загрызут друг друга.
показати весь коментар
10.09.2020 14:35 Відповісти
а, кто там на не обворовывании страны....
показати весь коментар
10.09.2020 14:43 Відповісти
Бодя много знает..Просто Беня Бодю дергает а тот -Зе..
одним словом-как в сказке про репку: мышка за кошку-кошка за жучку-жучка за бабку и аж до зэ.лэ.пупика.
показати весь коментар
10.09.2020 14:29 Відповісти
А по- моему он просто обиделся, что его от корыта отпихнули. Судя по его рассказу он очень много денег своих потратил на выборы Зеленского. И уговорил его идти в Президенты якобы тоже он.А его уволили. И Гордон на его обиде играет. Пирамидки шиасу.
показати весь коментар
10.09.2020 15:54 Відповісти
Якщо не здатен нічого зробити, то вішай людям лапшу на уши. Ну а шо робить ?
показати весь коментар
10.09.2020 14:30 Відповісти
Аяяяяяй!!!
А кто ето сдєлал вмєстє?!?!
показати весь коментар
10.09.2020 14:32 Відповісти
Таких как Богдан, Зеленскому нужно было держать при себе как противовес Ермаку. Теперь влияние только одного человека, а это всегда опасно для власти. в добавок Богдан из тех " кто слишком много знает", очень, очень много. А в этом случае вариантов два либо держать возле себя либо зачищать.Пошли по пути просто отстранить, по факту "серого кардинала" победы Зе на выборах, ну и как бы поступил каждый из нас в этих условиях.. Вопрос риторический. Зеленскому это "расставание" еще выльется боком и не раз. Как там говорится " я тебя породил я тебя и убью" ( в переносном смысле этого слова)
показати весь коментар
10.09.2020 14:35 Відповісти
Х"йло - Березовский...?
показати весь коментар
10.09.2020 14:45 Відповісти
Остапа понесло.
показати весь коментар
10.09.2020 14:35 Відповісти
Бодя,далеко не убегай,вам зеленосраким еще сидеть за это все ,,сделанноевместе,,
показати весь коментар
10.09.2020 14:36 Відповісти
Богдан - это украинский Березовский. Когда был у кормушки, рвал дупу за "хозяина". КОгда с кормушки подвинули - сразу стал "обличителем".
Но ничего плохого нет в этом. Пусть обличает. Запасаемся попкорном
показати весь коментар
10.09.2020 14:38 Відповісти
Прямо, порохобот какой-то!
Это точно тот самый Богдан, что на День независимости в Ницце бухал?
показати весь коментар
10.09.2020 14:39 Відповісти
Одно другому не мешает.
показати весь коментар
10.09.2020 14:59 Відповісти
Давай богдаша...жги это зеленое стадо напалмом..не останавливайся..😃
показати весь коментар
10.09.2020 14:53 Відповісти
И себя тоже. Он же самый главный зеленый был на выборах. А сейчас - выжатый лимон. И от своей вины не надо отпихиваться.
показати весь коментар
10.09.2020 15:58 Відповісти
500 миллиардов в бюджете нет./ Зато есть экономисты Коломойского. Мы уверенно смотрим в будущее У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. "- Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко/ Шмыгаль: "Мы непросто, но спокойно пройдем кризис. Я уверен"/"Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль.А Шмыгаль сказал это не баран чихнул, не кот наплакал, не воробей накакал.
показати весь коментар
10.09.2020 14:57 Відповісти
Путлеровская саранча и местные олигархи разграбили Украину.
показати весь коментар
10.09.2020 14:57 Відповісти
та вони там усі ШЛЄМАЗЛИ.
а цей ще з явними ознаками сіндрома https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1 Джон Ленгдон Дауна
показати весь коментар
10.09.2020 15:01 Відповісти
Його мстя дійсно страшна для Янелоха. Андрійко! Жгі!

«Он не твой лопушок, ты не его Андрейка, а у любви у вашей села батарейка». (с)
показати весь коментар
10.09.2020 15:03 Відповісти
С чего вдруг столько интересного Богдан выкидывает? Может, мы стоим на пороге грандиозного шухера?
показати весь коментар
10.09.2020 15:10 Відповісти
Достаточно вспомнить чей человек Богдан.

Тут, понимаешь, Минюст спереляку апеляции на решения суда Коломойского подает...
показати весь коментар
10.09.2020 15:18 Відповісти
В экономике крах не потому что бюджет пуст,а потому что зеленое болото понапринимало идиотских законов,которые писал агент лубянки гетьманович,работающий по принципу - чем хуже бизнесу,тем лучше будет врагам Украины.
показати весь коментар
10.09.2020 15:26 Відповісти
Необхідно, терміново скликати вчену раду Трускавецького універу.
показати весь коментар
10.09.2020 15:31 Відповісти
а мне кажется Национальную Инквизицию по вопросам Зе.
показати весь коментар
10.09.2020 15:43 Відповісти
В бюджеті дира в 300 мільярдів, фонд на боротьбу з ковід використався не про призначенню, олігархи-корифани насвітлішого через його ручні суди відсудили вже десятки мільярдів від держави, запрацювали шаленні схеми по вимиванню грошей із бюджету, злочинність досягає рівня і окрасу 90-х років і т.п., а нелох тільки їздить і обіцяє золоті гори. А звідки?
показати весь коментар
10.09.2020 15:58 Відповісти
ПРЫНЦЫП "мало ли что я на тебе обещал".... Продолжает действовать.
показати весь коментар
10.09.2020 18:05 Відповісти
Всі Майдани восени,і цей напевно не виняток
показати весь коментар
10.09.2020 18:33 Відповісти
в інтерв'ю Андрія Богдана Гордону він сказал, що йому спалили ДВІ машини, тобто не тільки Теслу, в той день. Зелені шкварки то велика гидота, вони зіллють своїх, як два пальці...
показати весь коментар
10.09.2020 18:39 Відповісти
Обидели Бодю. Обидели...
показати весь коментар
10.09.2020 18:52 Відповісти
Во Бодя разошёлся!
показати весь коментар
10.09.2020 19:05 Відповісти
" милая абиделась, держись , любимый!"
показати весь коментар
10.09.2020 19:58 Відповісти
боде пить надо меньше.
уже внешность, мозг, речь страдают.
показати весь коментар
10.09.2020 22:30 Відповісти
 
 