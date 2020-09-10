"500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки", - Богдан. ВIДЕО

Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан прогнозує крах економіки України.

Про це в інтерв'ю Дмитрові Гордону заявив екс-голова ОП Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"Володимире Олександровичу, у вас співпрацю з МВФ уже зупинено. І щоб її запустити далі - це в кращому випадку грудень. Я хочу попередити Володимира Олександровича. Це в нас циферки. Ось бюджет 2019 року. Доходи, витрати, дефіцит. Тобто мінус 78. Ось бюджет 2020 року. Доходи - трильярд 95 мільярдів, витрати, дефіцит. А звідки гроші? Це гроші, які дав МВФ. МВФ - це маркер. Це не гроші - це маркер. Знак якості. Ок? Ок! Дав МВФ гроші - дав відразу Європейський Союз, Банк реконструкції та Розвитку, Світовий Банк. Відразу накидали багато-багато грошей. Це катастрофа. Це велика катастрофа. У нас недобір, із того, що кажуть фінансисти... Різне кажуть: від 70-ти до 130-ти. Але беремо середнє: вони не виконають доходи на 100 мільярдів. А тепер давай змоделюємо, а що ж наступного року. Там взагалі катастрофа! Тобто видатки ми ж менше не зробимо. Судячи з виступів Володимира Олександровича, ми це повинні помножити на три. Тому що ми басейни... Я сміявся. Мені здавалося, що цього не може бути. Мені сказали - я на сайт поліз. Поліз я на сайт", - заявив Богдан.

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"Пообіцяв почати масове будівництво шкільних басейнів. Ви взагалі, хлопці, читали, що таке будівництво басейнів? Його побудувати - його потім утримувати потрібно. У нас в обласних центрах... Не у всіх є просто один басейн на область. Якщо утримання школи - сільської маленької школи - обходиться в районі 50 мільйонів гривень, то утримання тієї ж школи з басейном буде обходитися в районі 150-ти мільйонів гривень. Ви рахували, скільки у вас шкіл, скільки басейнів? Що значить "побудувати"? А ми ж пообіцяли медикам збільшити зарплату в два рази. Військовим. Ми всім усе пообіцяли. Дивись, це ж страшна річ. Це, Дімо, список, що пообіцяв із березня-місяця Володимир Олександрович. Просто я хочу цілий Telegram-канал створити. Буде називатися "Тесла" Богдана "в пам'ять про мою дорогою "Теслу". Я буду ставити аналітику, погляди свої, бачення, що відбувається в країні. Ось це щоб все виконати... А це треба. "Зеленський пообіцяв" - тут однакове починання. (Гроші. - ред.) Ніде брати. Їх немає. Це просто божевілля. Мало того, якщо ми не виконуємо на 100 мільярдів доходи цього бюджету, що ми можемо робити? Ми переносимо видатки цього бюджету на наступний рік. Ми не повертаємо ПДВ. Це стандартна схема - всі її знають. Воно не зникає. Борги не зникають", - додав екс-голова ОП.

"Ось ці 100 мільярдів... А де ПДВ? От учора з'явилося. Почалося обурення. Кількість автоматична... Що таке автоматичний ПДВ? Не людина приймає рішення повернути бізнесу ПДВ - комп'ютер. Ти подав декларацію, вони перевірили. Це все живе? Все: тобі повернули гроші. А зараз почали зупиняти. Значить, бізнес не отримує гроші. А якщо ти хочеш потрапити в ту кількість щасливчиків, які отримають-таки свій ПДВ, здрастуйте! Обілетитися. А це ж відразу бізнес відчуває. Вони вже кричать. Усе, вони вже починають дзвонити. Вони вже починають бігати за депутатами "Слуги народу" і говорити: "Слухай, ми не за це боролися". Це шлях у глухий кут. А давай тепер подивимося, змоделюємо. Ти взагалі розумієш: вони зараз виганяють міністра економіки і міністра фінансів. Давид Арахамія, якого хочуть змістити і поставити Колю Тищенка. Це прекрасна ідея. Офіційно оголосив: є відео в YouTube, що "ми прибираємо, готуємося прибрати міністра фінансів і міністра економіки". Під час бюджетного процесу. Давай порахуємо. Ми повинні зараз до 15-го числа внести в парламент за законом новий бюджет. Мені здається, що міністр фінансів Марченко робить спеціально все, щоб його звільнили. Ось цей час - найважчий узагалі для міністра фінансів. Це прекрасна робота. Знаєш, як у пожежників? Коли пожежа, хоч звільняйся! Ось із серпня по момент, коли проголосувала Верховна Рада, вони реально мають спати на роботі. Тому що ці всі забаганки, депутати - це щось страшне. І звести в один документ. І ось: до 15-го - у парламент. А до цього його треба узгодити з МВФ. Тому що якщо вони не о'кей, то грошей не буде. А вони взагалі не о'кей. Ти розумієш, що ми їх обдурили? Ось цей третій американський трек - вони нам гроші дали на "ковідний" фонд. Тобто це передбачає, що гроші повинні були бути пов'язані з боротьбою з наслідками епідемії. Ми взяли частину цього "ковідного" фонду і відправили на будівництво доріг. Володимир Олександрович не бачить, у чому проблема. Дороги будуємо, добре ж? А МВФ - для них свіжо в пам'яті, коли їх обдурили і директора місії в Україні з "вовчим" квитком вигнали. У них така політика: якщо ти бюрократ і тебе обдурили, то винен не той, хто тебе обдурив, а ти. Тому вони сім разів поміряють перед тим, як дати гроші. Вісім про всяк випадок. Нецільове використання бюджетних грошей із "ковідного" фонду для них є цим обманом", - акцентував Богдан.

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"Шмигаль вийшов із повідомленням, що вони на 159 мільярдів збільшують фонд оплати заробітної плати. Скажи: а доходів більше ж не стане? Менше стане. Тобто з цих 100 мільярдів вони не виконують зараз. Він буде перенесений на наступний рік. І ще як мінімум тих же 100 мільярдів не буде наступного року. Це 500 мільярдів у бюджеті немає. Це крах економіки. Ти бачиш, яка тут різниця?" - резюмував він.