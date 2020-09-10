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Київ катастрофічно відстає від інших міст світу щодо розвитку метрополітену, - Попов

Київ катастрофічно відстає від інших міст світу щодо розвитку метрополітену, - Попов

Київ катастрофічно відстає від інших міст світу, які мають метрополітен, з розвитку мережі цього транспорту.

Про це заявив Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації (2010-2014 рр.) на своїй сторінці фейсбук, коментуючи факт, що за останні 7 років не було відкрито жодної станції метрополітену.

"Київське метро - це те, за що мені особливо боляче. Моя команда розробила і затвердила план його розвитку. У 2010-му я відкрив "Васильківську", "Деміївську" і "Голосіївську", в 2011-му - "Виставковий центр", в 2012-му - "Іподром", в 2013-му - "Теремки". А після цього - жодної станції!" - заявив Олександр Попов.

Він нагадав, що, згідно з планом, до 2020 року вже мала бути запущена нова гілка метро з Троєщини до аеропорту "Київ" (Жуляни) з шістьма станціями, а також була запланована до відкриття станція "Львівська брама".

"Але замість цього є тільки обіцянка дотягнути метро до Виноградаря, яке щороку відкладається."Мостицька" і "Проспект Правди" не відкрились в 2019-му, попри офіційні заяви. Зараз називається 2021 рік, а й цей термін ставиться під сумнів", - переконаний політик.

"Я впевнений, що нові станції метро в Києві будуть, але для цього розвитком метро повинна займатися команда з досвідом таких проєктів", - підсумував Олександр Попов.

Автор: 

Київ (19461) Метрополітен (1416) Попов (106)


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Топ коментарі
+16
Ригівське лайно вилізло
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10.09.2020 14:33
+13
Иди в о-пу ,мыслитель зековский.Ты ,что в метро соображаешь.При тебе в Киеве 3 машины снегоуборочных было!
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10.09.2020 14:35
+9
Опа, це Попов, який студентів розганяв у 2013?) Ще бачив від Омельченко борди). Думаю, що їм варто об'єднатись для перемоги.
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10.09.2020 14:38
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Ригівське лайно вилізло
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10.09.2020 14:33 Відповісти
а я подумав, що чоловік скабєтової
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Гроші закінчились, а нічого не вміє робити.
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10.09.2020 14:39 Відповісти
Вопрос, кто помогает и с какой целью?
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10.09.2020 16:17 Відповісти
а ну да ничего что в 2014 все считай в 3 раза подорожало, благодаря твоему хозяину вчасности
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Киев не такой уж огромный по сравнению с другими мегаполисами мира, где по 200-300 станций метро. Киеву не хватает всего лишь второй диагонали метро с Юго-Запада на Северо-Восток
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Неужто на мера метит.
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10.09.2020 14:35 Відповісти
По Києву висять бігморди його, і його колишнього товариша по партії.
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10.09.2020 14:44 Відповісти
А должен был висеть на йолке майдановской он сам. Вот до чего гуманизм и демократия имени Петра доводит...
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10.09.2020 16:17 Відповісти
Иди в о-пу ,мыслитель зековский.Ты ,что в метро соображаешь.При тебе в Киеве 3 машины снегоуборочных было!
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Киев на втором месте после москвы по количеству крутых тачек на единицу гос. служащего!!!
Метро - это не проблемма!!!! Медвечук и Кива - как у себя дома- это проблемма!
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Так в Москве по 6-7 станций в год открывается.
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10.09.2020 16:54 Відповісти
В Китае может 50 новых открывается и ШО? Гулаг он и есть Гулаг!!!
Украина - она другая!!!! Совсем другая!!!!
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10.09.2020 17:50 Відповісти
Только по Метро??? Бюджет как у Праги и Варшавы....И что мы видим? Ворубт падлы..... по разным оценкам от 30 до 40 %.
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10.09.2020 14:36 Відповісти
Вылез Сашка прям из ж..пы,
Что тут удивительного?
Ведь его паршивца, породили
РегиАНАЛЬНЫЕ родители.
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10.09.2020 14:36 Відповісти
Опа, це Попов, який студентів розганяв у 2013?) Ще бачив від Омельченко борди). Думаю, що їм варто об'єднатись для перемоги.
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10.09.2020 14:38 Відповісти
ыыы) Видно ще один недоколиханий спец милиться в коземанду
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10.09.2020 14:38 Відповісти
То ли дело, когда этот славный комсомолец помогал банде колесникова-ялынковича выдаивать бюджет столицы в офшоры своих хозяев.
А как останавливал метро и транспорт городской, чтобы только людоеду его «казлы нимишали жыдь»...
А титушек со всей Украины здесь обустраивал и по городу колоннами возил, гнида роговская. Про дороги и остальное просто молчу - леня космос #2.
Ему по хорошему на фонаре б повисеть~ проветриться не мешало бы. А его тут цензор пиарит
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10.09.2020 14:42 Відповісти
Насправді, щодо метро він має рацію, воно в позаминулому сторіччі.... і мером він був непоганим, але вляпався в політику. На те, що не відкрилась жодна станція метро, були і є свої причини, тіпо - ВІЙНА. інша справа, що декому вона мать родна..... Як же не щастить Києву....Та й Україні в цілому.
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10.09.2020 14:43 Відповісти
Мером непоганим??? Нагадати снігопад березня 2013, коли місто вимерло дні на 3...

При всіх зальотах Віталі при ньому в місті не настає апокаліпсис через сніжок!
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10.09.2020 14:47 Відповісти
София - 43 станции
Амстердам - 39
Копенгаген - 37
Варшава - 34
Хельсинки - 25
Киев - 52
Попов, спаси киевский метрополитен!
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10.09.2020 14:44 Відповісти
А население этих городов видел? В 2-4 раза меньше Киева.
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10.09.2020 15:06 Відповісти
Я ж и говорю: пусть начнёт со львовского
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10.09.2020 16:19 Відповісти
Ну наконец то будет метро на Троещину.
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10.09.2020 14:44 Відповісти
Не будет. Под землей - экономически нецелесообразно и никогда не окупиться. «По верху» - уже негде. Для трои остались только дроны и реактивные ранцы )))
Шучу: мост один кидать выше северного и лес придётся вырубить от черниговской/лесной...
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10.09.2020 16:22 Відповісти
Я краще кататимусь на "відстаючому" метро, ніж на ригівських автозаках.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
В 2010-м я открыл "Васильковскую", "Демиевскую" и "Голосеевскую"...

От саме що відкрив, бо ці станції були ГОТОВІ на 80-90% ще на момент уходу Омелі в 2006 і приходу Космоса! Просто Космос розікрав бабки на їх добудову... Потім Попов добудував і дико на цьому піарився!
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10.09.2020 14:48 Відповісти
попкін гірший був за космоса, хоча це дуже важко уявити.
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10.09.2020 14:55 Відповісти
Ну да, достатньо згадати снігопад весни 2013 та йолку...
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Львівська Брама тоже готова на 80%. https://focus.ua/politics/356230 Виталик бил себя копытом в грудь и кинул.
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10.09.2020 15:19 Відповісти
У Львівській Брамі немає виходу - там треба зносити аварійну будівлю і робити вихід... Тому там не на 80% готовність, а менше... От Деміївка на момент уходу Омелі дійсно була майже готова - лишалося ескалатори поставити і плиткою станцію обкласти!
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10.09.2020 15:49 Відповісти
100%. нові станції метро не один рік будуються. Попов відкрив, те що давно будувалось. а нових станцій скільки заклав? Нуль. Кличку у спадок жодного початого будівництва станцій не перейшло, з нуля почав будівництво нових станцій на Виноградарі.
Натомість при Кличку нарешті дійсно зарухалось будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, яке стояло мертвим вже років 15. І без якого про метро на Троєщину немає сенсу говорити.
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10.09.2020 15:20 Відповісти
А коли був реально мером, то чомусь метро закривав і ялинки ставив, ну як казав профффесор "Йолку" ще з осені!
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10.09.2020 14:55 Відповісти
Увидел фото "покойного" в политическом смысле Попова и вспомнил один эпизод. В 2012 году, в марте в Киеве был страшный невиданный снегопад. В тот день я был на пресс-конференции в аэропорту Жуляны. После пресухи журналисты ломанулись к окнам начинался этот зверский снегопад и все давай обсуждать, что в Киеве похоже торба начинается. И тут видим Попова, чувак подошел к окну посмотрел внимательно послушал реплики окружающих вздохнул и отправился на самолет, который вез чинуш на матч сборных Украина-Польша. Киевляне наверняка помнят это снегодап и сутки абсолютного бездействия мерии, а все просто объяснялось мер и замы улетели на футбол.
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10.09.2020 15:01 Відповісти
Все так, тільки це в березні 2013... Тоді місто тупо зупинилося на кілька днів, навіть хліб не завозили в магазини! Навіть Космос такого не допускав, хоча й казав, що хай сніг прибирають ті, хто його розкидав))))
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10.09.2020 15:05 Відповісти
ТАк в 13-му) Небачено снігу тоді випало. Згадав, що цей придурок Попов ще й метро додумався тоді якось дуже рано закрити. Люди йшли пішки, або залишались на роботі, чи у знайомих. Додому с Жулян к 24.00 годинам дістались пішки йшли, хто на Левому Березі жив дзвоноли знаймим на Правому.. Паніка була зранку на другий день страшна, люди торбами за магазинів закупали все що є, бо увесь транспорт стояв.
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10.09.2020 15:15 Відповісти
у нього ще до революції з лівого берега на правий було не доїхати. поверніть 527 маршрутку, тварини
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10.09.2020 18:32 Відповісти
Еще одно "новое" лицо нарисовалось.. Крепкий хозяйственник, мля... Про ёлку уже забыл, фуфел?
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10.09.2020 15:05 Відповісти
Жителям Урюпинска слово не давали.
Почисть свою выгребную яму перед морозами и балдей.
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10.09.2020 15:35 Відповісти
ты когда сам с собой разговариваешь, не обязательно это на форуме писать, болезный
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10.09.2020 15:36 Відповісти
Справжні кияни ніколи не забудуть Попову снігопад весни 2013, коли цей тіпа мер поїхав відпочивати на футбол, а в місті сніг не чистили взагалі і навіть хліб пару днів у магазини через це не завозили!

Тому ти такий киянин, як я балярина!
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10.09.2020 15:55 Відповісти
Это сколько ж дней длился тот футбол?
Для далёких от спорта зебилов, докладаю - 2 тайма по 45 минут.
А снега выпало рекордное количество и один Попов с лопатой хрен бы справился.
Зато педалик в этом году скоммуниздил 500 миллионов гривень на вывозе снега.
Так, что зебилам про снег лучше молчать.
Возникают нехорошие ассоциации.
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10.09.2020 16:00 Відповісти
Зебіли - якраз за Жопова...

Снігу випало не більше і не менше, ніж зазвичай при сильному снігопаді. попов поїхав на футбол, але пробув у Австрії дні 2-3 чомусь...
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10.09.2020 16:06 Відповісти
І так, для довідки - Садовий розчистив Львів за півдня! Київ чистили днів 3-4...
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10.09.2020 16:10 Відповісти
Привет махнарылому!
Заканчивай про Виталика и переходи к соросятам - сегодня уже 10-ое!
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10.09.2020 17:07 Відповісти
Москва это огромный мегаполис, сравнимый с Лондоном. А во вторых там очень много денег. Сравнивать с Киевом неуместно.
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Значит, поставить автоматы по продаже масок и ик-излучатели для 4-х миллионного города непод'емная задача?
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10.09.2020 16:04 Відповісти
Попов може нічого не розрушив, але на відміну від того ж Віталі, він весною 2013 навіть сніжок не в змозі був прибрати!

То чим він нормальний??? Усі скаржаться на пробки через сильні снігопади при Віталі, але забувають, що при Попові через такий же снігопад місто вимерло на 3 дні!
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Уйди с глаз киевлян! Не следует быть таким наивным, что все забыли что было в 2013, когда били студентов и что вы лично творили в то время. А теперь опять лезете в меры
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10.09.2020 15:11 Відповісти
Кличко двойка как мэру за метро, за Шулявку и двойка за работу с Застройщиками!
За парки - 4.
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10.09.2020 15:17 Відповісти
Кличко явно не на своём месте. Но ему пришлось начать разгребать накопленные проблемы столицы, которые своими корнями уходят в дремучие 70~е прошлого столетия. Никто до него ничего не предпринимал в этом направлении. Разве что омельченко «строил» зелёную ветку метро и на теремки. Да и то - исключительно через свой карман. Ненасытный и хитрый жлоб прораб-Омельченко для столицы, все равно что чучма для становления олигархата в Украине
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10.09.2020 15:51 Відповісти
Не было бы падения экономики из-за, в первую очередь, казнокрада бандюковича с его колесниковыми/поповыми, войны начатой и ведущейся кацапстаном и все это помноженное на абсолютно бездарную и некомпетентную экономическую политику за-лоха и каламойского , уверен , что и средств было бы в разы тоже больше. А следовательно при таком же уровне проводимой политики Кличком и свершений необходимых для нормального функционирования города тоже было бы значительно больше...
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10.09.2020 15:57 Відповісти
Оно ж понятно, десяток камазов торфа, несколько лавочек и пипл в восторге.
Даже ни одного нового дерева не посадили, только проредили заросли.
Зато горячая вода в нескольких районах пропала навсегда.
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10.09.2020 15:52 Відповісти
Це в яких, наприклад?
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10.09.2020 15:54 Відповісти
Тебе не один хрен?
Ты Киева все равно не знаешь.
Мендель сказала топить за педалика, ты и топишь.
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10.09.2020 16:12 Відповісти
Прості питання до тебе, як нібито киянина: 1) як називали Пейзажну алею в 90ті?

2) Де на Шулявці стоїть другий танк (їх там два, уяви собі!)?
3) Де в Києві можна спокійно пройти на недобудоване метро?
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10.09.2020 17:13 Відповісти
У мене рідні і друзі живуть на Голосієво, Соломі, Борщазі, Трої, Пріорці, Лук'яшці, Відрадному, Політесі, Осокорках. Я живу на Святоші. І всюди гаряча вода Є! Десь з перебоями, але є!

Так у яких районах води гарячої нема?
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10.09.2020 17:15 Відповісти
Емм, а скільки тоді за Шулявку треба Попову поставити? За планом новий міст на Шулявці мали здати до Євро-2012 - якраз при Попові...
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10.09.2020 15:53 Відповісти
А как Одесса отстаёт от мирового метрополитена просто жесть!
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10.09.2020 15:22 Відповісти
Про Львов с франковском и вспоминать даже не буду... )))
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10.09.2020 15:45 Відповісти
Крым и Донбасс до сих пор под оккупацией. Во время войны тратить время на Метро непозволительная роскошь.
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10.09.2020 15:38 Відповісти
в пятницу в клубах попой трясти и бухать во время войны можно, а метро строить нельзя?
крутая логика.
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10.09.2020 17:08 Відповісти
Попка-зицпредседатель, безынициативная рыгоанальная моль, снова его киевлянам пихают, только на честных выборах у него нет шансов.
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10.09.2020 15:44 Відповісти
Где розовые каштаны?За которые он с нас снял 1млн.евро.С него начали уничтожать деревья на Крещатике и это одна из шалостей уркагана.
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10.09.2020 15:54 Відповісти
по розовым каштанам насколько помню было мошенничество поставщика - поставили не те каштаны и сейчас идут уголовные дела. Если вы на розетке товар закажете и оплатите, а вам другой пришлют - кто виноват - вы или розетка?
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10.09.2020 16:25 Відповісти
Что этот ворюга и бездарь Попов, вечно ставит свои пять копеек?? Опять хочет командовать киевом и областью?? Бездельник и вор и прихвостень януковича и геодезиста-экономиста Азарова!!
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10.09.2020 16:07 Відповісти
Как же хочется жопову к власти, да при своих? Почему ж ты не построил раньше, падла?
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10.09.2020 17:08 Відповісти
Це,той,що зулиняв метро,допомагаючи хряку й кацапам нищити киян
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10.09.2020 17:34 Відповісти
Гарно крав Попов - а тепер готовий ділитися з Зеленським
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10.09.2020 18:29 Відповісти
Риги оживають, так і яник з кривосісьою підтягнутся
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10.09.2020 20:37 Відповісти
Мало того, что метро не развито, так его еще и некоторые останавливали, шоб на Майдан не ездили люди.
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10.09.2020 22:30 Відповісти
 
 