Київ катастрофічно відстає від інших міст світу щодо розвитку метрополітену, - Попов

Київ катастрофічно відстає від інших міст світу, які мають метрополітен, з розвитку мережі цього транспорту.

Про це заявив Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації (2010-2014 рр.) на своїй сторінці фейсбук, коментуючи факт, що за останні 7 років не було відкрито жодної станції метрополітену.

"Київське метро - це те, за що мені особливо боляче. Моя команда розробила і затвердила план його розвитку. У 2010-му я відкрив "Васильківську", "Деміївську" і "Голосіївську", в 2011-му - "Виставковий центр", в 2012-му - "Іподром", в 2013-му - "Теремки". А після цього - жодної станції!" - заявив Олександр Попов.

Він нагадав, що, згідно з планом, до 2020 року вже мала бути запущена нова гілка метро з Троєщини до аеропорту "Київ" (Жуляни) з шістьма станціями, а також була запланована до відкриття станція "Львівська брама".

"Але замість цього є тільки обіцянка дотягнути метро до Виноградаря, яке щороку відкладається."Мостицька" і "Проспект Правди" не відкрились в 2019-му, попри офіційні заяви. Зараз називається 2021 рік, а й цей термін ставиться під сумнів", - переконаний політик.

"Я впевнений, що нові станції метро в Києві будуть, але для цього розвитком метро повинна займатися команда з досвідом таких проєктів", - підсумував Олександр Попов.