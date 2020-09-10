Київ катастрофічно відстає від інших міст світу щодо розвитку метрополітену, - Попов
Київ катастрофічно відстає від інших міст світу, які мають метрополітен, з розвитку мережі цього транспорту.
Про це заявив Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації (2010-2014 рр.) на своїй сторінці фейсбук, коментуючи факт, що за останні 7 років не було відкрито жодної станції метрополітену.
"Київське метро - це те, за що мені особливо боляче. Моя команда розробила і затвердила план його розвитку. У 2010-му я відкрив "Васильківську", "Деміївську" і "Голосіївську", в 2011-му - "Виставковий центр", в 2012-му - "Іподром", в 2013-му - "Теремки". А після цього - жодної станції!" - заявив Олександр Попов.
Він нагадав, що, згідно з планом, до 2020 року вже мала бути запущена нова гілка метро з Троєщини до аеропорту "Київ" (Жуляни) з шістьма станціями, а також була запланована до відкриття станція "Львівська брама".
"Але замість цього є тільки обіцянка дотягнути метро до Виноградаря, яке щороку відкладається."Мостицька" і "Проспект Правди" не відкрились в 2019-му, попри офіційні заяви. Зараз називається 2021 рік, а й цей термін ставиться під сумнів", - переконаний політик.
"Я впевнений, що нові станції метро в Києві будуть, але для цього розвитком метро повинна займатися команда з досвідом таких проєктів", - підсумував Олександр Попов.
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Метро - это не проблемма!!!! Медвечук и Кива - как у себя дома- это проблемма!
Украина - она другая!!!! Совсем другая!!!!
Что тут удивительного?
Ведь его паршивца, породили
РегиАНАЛЬНЫЕ родители.
А как останавливал метро и транспорт городской, чтобы только людоеду его «казлы нимишали жыдь»...
А титушек со всей Украины здесь обустраивал и по городу колоннами возил, гнида роговская. Про дороги и остальное просто молчу - леня космос #2.
Ему по хорошему на фонаре б повисеть~ проветриться не мешало бы. А его тут цензор пиарит
При всіх зальотах Віталі при ньому в місті не настає апокаліпсис через сніжок!
Амстердам - 39
Копенгаген - 37
Варшава - 34
Хельсинки - 25
Киев - 52
Попов, спаси киевский метрополитен!
Шучу: мост один кидать выше северного и лес придётся вырубить от черниговской/лесной...
От саме що відкрив, бо ці станції були ГОТОВІ на 80-90% ще на момент уходу Омелі в 2006 і приходу Космоса! Просто Космос розікрав бабки на їх добудову... Потім Попов добудував і дико на цьому піарився!
Натомість при Кличку нарешті дійсно зарухалось будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, яке стояло мертвим вже років 15. І без якого про метро на Троєщину немає сенсу говорити.
Почисть свою выгребную яму перед морозами и балдей.
Тому ти такий киянин, як я балярина!
Для далёких от спорта зебилов, докладаю - 2 тайма по 45 минут.
А снега выпало рекордное количество и один Попов с лопатой хрен бы справился.
Зато педалик в этом году скоммуниздил 500 миллионов гривень на вывозе снега.
Так, что зебилам про снег лучше молчать.
Возникают нехорошие ассоциации.
Снігу випало не більше і не менше, ніж зазвичай при сильному снігопаді. попов поїхав на футбол, але пробув у Австрії дні 2-3 чомусь...
Заканчивай про Виталика и переходи к соросятам - сегодня уже 10-ое!
То чим він нормальний??? Усі скаржаться на пробки через сильні снігопади при Віталі, але забувають, що при Попові через такий же снігопад місто вимерло на 3 дні!
За парки - 4.
Даже ни одного нового дерева не посадили, только проредили заросли.
Зато горячая вода в нескольких районах пропала навсегда.
Ты Киева все равно не знаешь.
Мендель сказала топить за педалика, ты и топишь.
2) Де на Шулявці стоїть другий танк (їх там два, уяви собі!)?
3) Де в Києві можна спокійно пройти на недобудоване метро?
Так у яких районах води гарячої нема?
крутая логика.