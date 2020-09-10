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Проєкт Держбюджету-2021 буде подано до Ради 15 вересня, - Шмигаль. ВIДЕО
Проєкт Державного бюджету на 2021 рік подадуть до Верховної Ради 15 вересня.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 10 вересня під час робочої поїздки в Херсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"15 вересня, оскільки цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо 15 вересня", - сказав голова уряду.
Він додав, що в проєкті передбачені 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.
Шмигаль висловив упевненість, що цього року проєкт Державного бюджету на 2021 приймуть вчасно.
Топ коментарі
+1 wake up-UA
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+1 Vyacheslav Nesterov
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+1 Семен Мазепа
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мышикрысы
Для того щоб усі знали що належить Коломойському, що Ахметову, що Суркісам а що Зелі та щоб кожен з них не зазіхав на чуже. Порядок повинен бути в державі! Невже не зрозуміло?!!
Простой пример: дефицит государственного бюджета.
Следующий пример дефицита показывает, что расчеты правительств и правительственных учреждений сегодня совершенно не учитывают понятие «выпуклость» (и к тому же не хотят это признавать). Правда, они просто не понимают, что это такое. Из этого примера видно, что:
(а) правительство пренебрегает стохастическим характером переменной, которая влияет на модель, но считается детерминированной (и заданной), и
(б) F, функция от такой переменной, является выпуклой или вогнутой.
Пусть по оценке властей средний уровень безработицы в следующие три года составит девять процентов; власти используют эконометрические модели, чтобы предсказать D, дефицит бюджета, сейчас составляющий 200 миллиардов в местной валюте. При этом власти не учитывают, что безработица (как и почти все явления в экономике) - это стохастическая переменная. Последние три года занятость колебалась в среднем на один процент. Мы можем рассчитать последствия ошибки следующим образом:
Безработица при 8 %, баланс D (8 %) = -75 млрд (дефицит уменьшился на 125 млрд)
Безработица при 9 %, баланс D (9 %) = -200 млрд
Безработица при 10 %, баланс D (10 %) = -550 млрд (дефицит увеличился на 350 млрд)
Склонность к вогнутости, или склонность к негативной выпуклости, от недооценки дефицита составляет -112,5 млрд, потому что ½ {D (8 %) + D (10 %)} = -312,5 млрд, а не -200 млрд. Перед нами - показательный пример обратного философского камня
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