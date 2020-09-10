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Новини Бюджет-2021
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Проєкт Держбюджету-2021 буде подано до Ради 15 вересня, - Шмигаль. ВIДЕО

Проєкт Держбюджету-2021 буде подано до Ради 15 вересня, - Шмигаль. ВIДЕО

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік подадуть до Верховної Ради 15 вересня.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 10 вересня під час робочої поїздки в Херсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"15 вересня, оскільки цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо 15 вересня", - сказав голова уряду.

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Він додав, що в проєкті передбачені 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Шмигаль висловив упевненість, що цього року проєкт Державного бюджету на 2021 приймуть вчасно.

ВВП (1354) ВР (14971) держбюджет (2391) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+1
Проект Госбюджета-2021 будет подан в Раду 15 сентября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3456
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10.09.2020 16:04
+1
Хорошо, когда есть проект бюджета, но еще лучше, когда еть бюджет на этот проект....Сурово - но все идет к привлечению Зеленского с Ермаком за предательство а финансы.... сьели жирные зеленые мыши крысы
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10.09.2020 16:07
+1
Навіщо приймати бюджет?
Для того щоб усі знали що належить Коломойському, що Ахметову, що Суркісам а що Зелі та щоб кожен з них не зазіхав на чуже. Порядок повинен бути в державі! Невже не зрозуміло?!!
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10.09.2020 16:24
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хуженибудит?
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10.09.2020 16:04 Відповісти
Проект Госбюджета-2021 будет подан в Раду 15 сентября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3456
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10.09.2020 16:04 Відповісти
по себе скажу - так плотно затягивать пояс пришлось впервые!
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10.09.2020 16:10 Відповісти
Особь работает без программы....и уже фантазии по Бюджету. Бред.
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10.09.2020 16:06 Відповісти
С дырой, со слов самого екс руководителя опы за-чмовской, в 500 лярдов грн !!!
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10.09.2020 16:06 Відповісти
Хорошо, когда есть проект бюджета, но еще лучше, когда еть бюджет на этот проект....Сурово - но все идет к привлечению Зеленского с Ермаком за предательство а финансы.... сьели жирные зеленые мыши крысы
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10.09.2020 16:07 Відповісти
Каломойские и суркисовские
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10.09.2020 16:15 Відповісти
зачем?
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10.09.2020 16:14 Відповісти
Навіщо приймати бюджет?
Для того щоб усі знали що належить Коломойському, що Ахметову, що Суркісам а що Зелі та щоб кожен з них не зазіхав на чуже. Порядок повинен бути в державі! Невже не зрозуміло?!!
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10.09.2020 16:24 Відповісти
так вроде бы все поделили еще при назначении общего клоуна?
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10.09.2020 16:30 Відповісти
вырезал из книги Нассима Талеба.
Простой пример: дефицит государственного бюджета.
Следующий пример дефицита показывает, что расчеты правительств и правительственных учреждений сегодня совершенно не учитывают понятие «выпуклость» (и к тому же не хотят это признавать). Правда, они просто не понимают, что это такое. Из этого примера видно, что:
(а) правительство пренебрегает стохастическим характером переменной, которая влияет на модель, но считается детерминированной (и заданной), и
(б) F, функция от такой переменной, является выпуклой или вогнутой.
Пусть по оценке властей средний уровень безработицы в следующие три года составит девять процентов; власти используют эконометрические модели, чтобы предсказать D, дефицит бюджета, сейчас составляющий 200 миллиардов в местной валюте. При этом власти не учитывают, что безработица (как и почти все явления в экономике) - это стохастическая переменная. Последние три года занятость колебалась в среднем на один процент. Мы можем рассчитать последствия ошибки следующим образом:
Безработица при 8 %, баланс D (8 %) = -75 млрд (дефицит уменьшился на 125 млрд)
Безработица при 9 %, баланс D (9 %) = -200 млрд
Безработица при 10 %, баланс D (10 %) = -550 млрд (дефицит увеличился на 350 млрд)
Склонность к вогнутости, или склонность к негативной выпуклости, от недооценки дефицита составляет -112,5 млрд, потому что ½ {D (8 %) + D (10 %)} = -312,5 млрд, а не -200 млрд. Перед нами - показательный пример обратного философского камня
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10.09.2020 16:23 Відповісти
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus". Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского. https://timeze2019.blogspot.com

Президент Владимир Зеленский совершит первый официальный зарубежный визит с начала карантина - 15-16 сентября он посетит Республику Австрия. Украинская правда
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10.09.2020 17:16 Відповісти
 
 