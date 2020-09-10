Проєкт Держбюджету-2021 буде подано до Ради 15 вересня, - Шмигаль. ВIДЕО

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік подадуть до Верховної Ради 15 вересня.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 10 вересня під час робочої поїздки в Херсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"15 вересня, оскільки цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо 15 вересня", - сказав голова уряду.

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Він додав, що в проєкті передбачені 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Шмигаль висловив упевненість, що цього року проєкт Державного бюджету на 2021 приймуть вчасно.