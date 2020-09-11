За добу COVID-19 виявили у 206 дітей та 142 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 508 осіб з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3 144 людини, з них 206 дітей і 142 медпрацівники. Було госпіталізовано 508 осіб. Зафіксовані 53 летальні випадки. Одужали 1 128 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 148 756 осіб, з них 9 620 дітей і 12 605 медпрацівників. Загалом одужали 67 005 пацієнтів. 3 076 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 50 898 тестів, з них 27 945 методом ПЛР і 22 953 методом ІФА", - розповів Степанов.

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