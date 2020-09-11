За сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 142 медработников, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 508 человек с COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 3 144 человека, из них 206 детей и 142 медработника. Были госпитализированы 508 человек. Зафиксированы 53 летальных случая. Выздоровели 1 128 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 148 756 человек, из них 9 620 детей и 12 605 медработников. Всего выздоровели 67 005 пациентов. 3 076 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 50 898 теста, из них 27 945 методом ПЦР и 22 953 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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