За сутки COVID-19 выявили у 206 детей и 142 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 508 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 144 человека, из них 206 детей и 142 медработника. Были госпитализированы 508 человек. Зафиксированы 53 летальных случая. Выздоровели 1 128 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 148 756 человек, из них 9 620 детей и 12 605 медработников. Всего выздоровели 67 005 пациентов. 3 076 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 50 898 теста, из них 27 945 методом ПЦР и 22 953 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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