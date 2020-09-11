Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло"
На місцевих виборах президента Володимира Зеленського чекає "дуже холодний душ", а після них - паніка, безпорадність і "фінальний вистріл" олігархів. Щоб зупинити цей сценарій і "залишитися людиною", президенту потрібно "вийти на вулицю без свити і сраколизів".
Про це розмірковує в Фейсбуці колишній народний депутат України Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.
" На мою думку, Зеленському потрібно завершувати. Він спробував, але йому не вийшло. Всі його теперішні дії - це дорога в нікуди як для нього, так і для країни", - написав Парасюк.
На думку колишнього нардепа, місцеві вибори стануть для президента "дуже холодним душем", за яким прийде політична криза.
"Коли Зеленський відчує спражню реальність, а не ту, яку намалював Єрмак, тоді і настане політична криза. Паніка і безпорадність почунуть ще більше заводити в глухий кут і тоді олігархи зроблять фінальний вистріл. А далі політичне переслідування опонентів і розвал близького оточення", - пророкує Парасюк.
Колишній нардеп пропонує Зеленському змінити сценарій.
"Можна принаймі залишитись людиною, а для цього потрібно вийти на вулицю без свити і сраколизів. Свіже повітря і реальність - це найкращий порадник", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
----------- https://www.youtube.com/watch?v=Vl0huGlVoek&list=PLWp2-pa7Xica4XmMS5y34RYQNfpgotH_o&index=8&t=626s Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі | СтопРеванш ------------
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.
Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы.
Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.
Журналист пишет, то есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
И да, не нужно в обыкновенных ошибках людей, искать какой-то заговор - его там нет. Это я о "какова цель этих патриотов?".
А так сами народные избраники тупо внедряется в старую систему и им лучшего не надо. Слуги яркий пример этого. Как изменить систему вот главня програма на сегоднешний день. Или старая система сожрет страну превротив ее в колонию.
Так может, Вова, пойдешь поможешь ему закончить?
Или тут уже кишка тонка ногами махать? Сейчас у власти парни простые, могут и ноги пообломать или там машинку спалить.
Это раньше можно было - никто сдачи не давал. А надо бы было. Для просветления в уму.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!