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Зеленський (22399) Парасюк (191)

Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло"

Парасюк:

На місцевих виборах президента Володимира Зеленського чекає "дуже холодний душ", а після них - паніка, безпорадність і "фінальний вистріл" олігархів. Щоб зупинити цей сценарій і "залишитися людиною", президенту потрібно "вийти на вулицю без свити і сраколизів".

Про це розмірковує в Фейсбуці колишній народний депутат України Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

" На мою думку, Зеленському потрібно завершувати. Він спробував, але йому не вийшло. Всі його теперішні дії - це дорога в нікуди як для нього, так і для країни", - написав Парасюк.

На думку колишнього нардепа, місцеві вибори стануть для президента "дуже холодним душем", за яким прийде політична криза.

"Коли Зеленський відчує спражню реальність, а не ту, яку намалював Єрмак, тоді і настане політична криза. Паніка і безпорадність почунуть ще більше заводити в глухий кут і тоді олігархи зроблять фінальний вистріл. А далі політичне переслідування опонентів і розвал близького оточення", - пророкує Парасюк.

Колишній нардеп пропонує Зеленському змінити сценарій.

"Можна принаймі залишитись людиною, а для цього потрібно вийти на вулицю без свити і сраколизів. Свіже повітря і реальність - це найкращий порадник", - зазначив він.

Парасюк: Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло 01
Парасюк: Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло 02
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Топ коментарі
+76
Это Нам нужно вернутся в зиму 2014-го и закончить Майдан который мы так и не закончили а поставили на паузу по причине агрессии кацапов !!! Слава Украине !!!
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11.09.2020 19:46
+63
Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 5734
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11.09.2020 19:51
+51
Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 856
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11.09.2020 19:45
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Любая кухарка знает как руководить страной лучше любого президента.
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12.09.2020 00:03 Відповісти
Ну, такі президенти що, їх і на кухню запускати не можна.
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12.09.2020 00:29 Відповісти
Рукожопые.
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12.09.2020 00:51 Відповісти
А ***** твоё завклуб? Или кухарка
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12.09.2020 07:21 Відповісти
Моему ***** кому не лень не указывают ,что оно должен и кому.
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12.09.2020 23:07 Відповісти
Не думаю що, його остудить програш на місцевих виборах. Це ще, за умови що, СН їх просре. Патамуша, закон написаний якось по-дебільному. Там можна мутити, особливо, якщо мери свої і поставлять своїх людей в комісії.
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12.09.2020 00:27 Відповісти
єдине виправдання всіх провалів і обсерів В.А.ЗЕЛЕН-ого я особисто для себе знаходжу тільки в тому, що його КРИВАВІ ЧЕКІСТИ ТАК ЗАЛЯКАЛИ, що він і дихнути боїться без їх дозволу. А все це почалось на самому початку цього року, коли він полетів в Оман, там зустрівся з ПОТРОХИ-ПАТРУШЕВИМ і в цей момент кончені іранці ЗБИЛИ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТАК по замовленню чекістів! І тут жи док зрозумів, що він приплив, приїхав і прилетів.... САМЕ ТОМУ КАЦАПСЬКА ********* МАЄ БУТИ РОЗВАЛЕНА І АНІГІЛЬОВАНА ПОВНІСТЮ!!!!!!!!
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12.09.2020 00:38 Відповісти
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 6626 Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 5057

Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 4396

----------- https://www.youtube.com/watch?v=Vl0huGlVoek&list=PLWp2-pa7Xica4XmMS5y34RYQNfpgotH_o&index=8&t=626s Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі | СтопРеванш ------------
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12.09.2020 01:47 Відповісти
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 191
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12.09.2020 00:55 Відповісти
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12.09.2020 08:43 Відповісти
Дельный совет... токо некому его слушать....
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12.09.2020 01:23 Відповісти
Парасюк видать пересел на евробляху,потому и дуется...
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12.09.2020 02:31 Відповісти
Парасюк Герой Украины
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12.09.2020 02:55 Відповісти
так ты же 5 лет был при власти...
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12.09.2020 02:41 Відповісти
Украинский блогер и журналист Александр Костюк пишет на своей странице в соцсети Facebook,
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.
Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы.
Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.

Журналист пишет, то есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
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12.09.2020 03:03 Відповісти
Шо-та не понять того Парасюка...Он же недавно пел, шо можно было бы и обойтись без Майдана.Полезный или профессионал с методичкой...
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12.09.2020 03:16 Відповісти
Порошенко оказался таким же паразитом как и коломоя, который за спиной клоуна. Его фракция почти в полном составе проголосовала за катастрофичный для Украины дерибан земли.
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12.09.2020 06:55 Відповісти
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 8272
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12.09.2020 10:03 Відповісти
Суцільна брехні й маніпуляція. Все, що було зроблено для армії, було досягнуто всупереч порошнеку, а не завдяки. Де масштабні замовлення для Укроборонпрому? Хто підірвав 5 стратегічних складів? Хто займався постійною дискредитацією добровольців та волонтерів? Чому замість введення військового стану були підписані мінські договірняки? Хто реанімував мумію мертвечука? Хто відмазав бойка з його вишками? Чий прокурор віддав кацапам Тимура Тумгоєва, який воював за Україну? Так, на тлі нікчемного зрадникка зюзі порошнек дійсно виглядає таким собі великим патріотом. Але це не означає, що він дійсено ним є. Ця істота так і лишилася дрібним та мстивим баригою. Не дай Боже знову привести його до влади.
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12.09.2020 09:24 Відповісти
А сейчас сокращают армию темпами, быстрее чем при Овоще - это благодаря или вопреки Порошенку?
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12.09.2020 11:07 Відповісти
Вы не ответили ни на один вопрос Володимира Горбатько по деятельности Порошенко
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12.09.2020 11:16 Відповісти
он бот
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15.09.2020 07:51 Відповісти
Абсолютно верно. Сюда необходимо добавить жутко больную на коляске бабу Юлю, которая всеми силами уничтожала и Ющенко и, Порошенко верно служа Путину. Добавить нужно и Гордона и многих журналюг, блогеров и многих ведущих телепрограмм. Они за собственную выгоду продавали страну не думая о грядущем, а сейчас пытаются переобуться на ходу.
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12.09.2020 10:29 Відповісти
Порошенко сам виноват в приходе зеленского. Если бы он не начал загоняться, особенно под конец своей каденции, то никто бы за зелю не проголосовал.
И да, не нужно в обыкновенных ошибках людей, искать какой-то заговор - его там нет. Это я о "какова цель этих патриотов?".
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12.09.2020 10:31 Відповісти
Да, конечно, и круглосуточный зомбеж на расейских и прорасейских каналах тут совершенно ни при чем! И четыре сезона "слуги урода" тоже.
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12.09.2020 11:09 Відповісти
Какое это имеет отношение к моему посту выше? Вы, батенька, что-то такое несуразное лепите. Мой вам совет, не умеет вести дискуссию, так лучше и не начинайте.
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12.09.2020 11:18 Відповісти
какая с ботом дискуссия?
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15.09.2020 07:53 Відповісти
начни с того, что потрох того заслужил.... коррупция при нем цвела и пахла! народ явно ожидал другого от пэдро!
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12.09.2020 12:08 Відповісти
С начала новый проэкт страны-суспильный договор. Как нам заменить служило-продажный феодадьный класс у которого зарплты на службе у народа в сотни раз больше чем у самого народа и кторые они сами себе назначают. Сначала век просвещения был потом изменения.
А так сами народные избраники тупо внедряется в старую систему и им лучшего не надо. Слуги яркий пример этого. Как изменить систему вот главня програма на сегоднешний день. Или старая система сожрет страну превротив ее в колонию.
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12.09.2020 03:31 Відповісти
Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло"

Так может, Вова, пойдешь поможешь ему закончить?
Или тут уже кишка тонка ногами махать? Сейчас у власти парни простые, могут и ноги пообломать или там машинку спалить.
Это раньше можно было - никто сдачи не давал. А надо бы было. Для просветления в уму.
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12.09.2020 03:54 Відповісти
зря ты так на него... он в Илловайске был... тебе такого не хочется на своей шкуре испытать?
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12.09.2020 12:09 Відповісти
Так ,гнати в шияку і зелених і порохнявих і опзжешників бо доканають Україну
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12.09.2020 06:20 Відповісти
вот тут все правильно! все указаны!!!
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12.09.2020 12:10 Відповісти
парасюка я не уважаю но здесь он полностью прав.
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12.09.2020 06:42 Відповісти
Он упоротый. Будет сидеть, величие изображать до последнего.
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12.09.2020 07:04 Відповісти
Жаль, що народ не обрав Смешко. хоча і він не без недоліків.
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12.09.2020 07:17 Відповісти
Ага, той рускамірець, який за дружбу з кацапським браццкім народом, здав би Україну ***** ще раніше ЗЕлупи.
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12.09.2020 07:52 Відповісти
За Смешко Гордон агитировал, а тот для Украины ничего хорошего не пожелает.
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12.09.2020 08:51 Відповісти
Кагебіста смєшко? у івас з головою все гаразд?
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12.09.2020 09:27 Відповісти
все верно! бывших там не бывает!!!
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12.09.2020 12:11 Відповісти
Смешко не лучший вариант для страны.
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13.10.2020 20:25 Відповісти
На второй день после снятия главы НБУ, рн покаялся что не задеклорировал 5 млн. гривен с овгз. Нужно расследование офшорных счетов. Вот не зря оно в оман летало. В любой европейской стране за не декларирование был бы занавес. Для меня оно финансовый аферист
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12.09.2020 08:31 Відповісти
"и тогда олигархи сделают финальный выстрел" - чтобы такого не случилось надо олигархов убить сейчас, первым Коломойского.
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12.09.2020 08:47 Відповісти
Правильно писати не "Зеленому Гавну потрібно не завершувати", а "Зелене Гавно потрібно завершувати", "кончать" - по-кацапськи".
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12.09.2020 09:19 Відповісти
-Захід, Центр України і Київ їх виборці традиційно ніколи не голосували за ворогів України, а ними і опинилися прокляті ЗЕбіли - капітулянти, які на догоду кремлю своєї капітуляцією знищують державність України. А південний схід його шибко забронювали собі інші вороги України з кагала )(уйла з банди втікача в паРашу ЗЕКА: "життя сепаратистів", зграя кремлівського пса шарка та інші московські холуї - яничари, в основному з перефарбованих бандитів екс- ригоАналів. Так що холодний душ продажному ... резиденту ЗЕбілу капітулянту після виборів забезпечений на всі 100%
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12.09.2020 09:25 Відповісти
Та не вийде він на вулицю, бо ти на вулиці його захочеш копнути
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12.09.2020 09:42 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1144285368949606&extid=7***************
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12.09.2020 10:17 Відповісти
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 1685
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12.09.2020 10:17 Відповісти
А у тебя вышло? А весь срок просидел.
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12.09.2020 11:01 Відповісти
Парасюк - это ж еще один КВН-щик на зарплате у Бени?
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12.09.2020 11:10 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2020 11:52 Відповісти
бубочка, вешайся, это лучший выход для тебя и для страны . зебаран, бл дь
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12.09.2020 13:13 Відповісти
Пора...Пора!! Пан Зеленский пора на выход!!
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12.09.2020 13:26 Відповісти
У меня сложилось такое ощущение, что никто и никогда не сможет что то сделать в этой стране именно для страны, народа НИКОГДА!
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12.09.2020 15:45 Відповісти
Час від часу прочитую думки форумчан і складається таке враження,що пишуть наївні діти!!! Шановні!!!!!Коли ви всі(майже)голосували за цього утирка,ви що не РОЗУМІЛИ,що доярка не зможе керувати однією з найбільших країн Європи!!! А тепер шукаєте винних і той-же Парасюк,і Шабунін ,і т.д.--волали на все горло---ГЕТЬ БАРИГУ!!! І що тепер,ще хочу згадати тут і бідолаху--Стерненка якого засадять(якщо встигнуть). А ще на підході Медведчук з істинним УКРАЇНЦЕМ-----Рабіновичем,от тоді і буде повний КИРДИК!!! До Пороха багато притензій,але там була УКРАЇНА,а тут вимальовується--малоросія!!! СУМНО!!!
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12.09.2020 20:51 Відповісти
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