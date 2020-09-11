Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло"
На местных выборах президента Владимира Зеленского ждет "очень холодный душ", а после них - паника, беспомощность и "финальный выстрел" олигархов. Чтобы остановить этот сценарий и "остаться человеком", президенту нужно "выйти на улицу без свиты и сраколизов".
Об этом рассуждает в Фейсбуке бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, Зеленскому надо заканчивать. Он попытался, но у него не получилось. Все его нынешние действия - это дорога в никуда как для него, так и для страны", - написал Парасюк.
По мнению бывшего нардепа, местные выборы станут для президента "очень холодным душем", за которым последует политический кризис.
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"Когда Зеленский почувствует истинную реальность, а не ту, которую нарисовал Ермак, тогда и наступит политический кризис. Паника и беспомощность начнут еще больше заводить в тупик, и тогда олигархи сделают финальный выстрел. А дальше - политическое преследование оппонентов и развал близкого окружения", - предсказывает Парасюк.
Бывший нардеп предлагает Зеленскому изменить сценарий.
"Можно, по крайней мере, остаться человеком, а для этого нужно выйти на улицу без свиты и сраколизов. Свежий воздух и реальность - это лучший советчик", - отметил он.
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сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.
Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы.
Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.
Журналист пишет, то есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
И да, не нужно в обыкновенных ошибках людей, искать какой-то заговор - его там нет. Это я о "какова цель этих патриотов?".
А так сами народные избраники тупо внедряется в старую систему и им лучшего не надо. Слуги яркий пример этого. Как изменить систему вот главня програма на сегоднешний день. Или старая система сожрет страну превротив ее в колонию.
Так может, Вова, пойдешь поможешь ему закончить?
Или тут уже кишка тонка ногами махать? Сейчас у власти парни простые, могут и ноги пообломать или там машинку спалить.
Это раньше можно было - никто сдачи не давал. А надо бы было. Для просветления в уму.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!