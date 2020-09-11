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Зеленский (19011) Парасюк (248)

Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло"

Парасюк:

На местных выборах президента Владимира Зеленского ждет "очень холодный душ", а после них - паника, беспомощность и "финальный выстрел" олигархов. Чтобы остановить этот сценарий и "остаться человеком", президенту нужно "выйти на улицу без свиты и сраколизов".

Об этом рассуждает в Фейсбуке бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, Зеленскому надо заканчивать. Он попытался, но у него не получилось. Все его нынешние действия - это дорога в никуда как для него, так и для страны", - написал Парасюк.

По мнению бывшего нардепа, местные выборы станут для президента "очень холодным душем", за которым последует политический кризис.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Чтобы спасти страну, надо сносить Зеленского", - Шабунин

"Когда Зеленский почувствует истинную реальность, а не ту, которую нарисовал Ермак, тогда и наступит политический кризис. Паника и беспомощность начнут еще больше заводить в тупик, и тогда олигархи сделают финальный выстрел. А дальше - политическое преследование оппонентов и развал близкого окружения", - предсказывает Парасюк.

Бывший нардеп предлагает Зеленскому изменить сценарий.

"Можно, по крайней мере, остаться человеком, а для этого нужно выйти на улицу без свиты и сраколизов. Свежий воздух и реальность - это лучший советчик", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход"

Парасюк: Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло 01
Парасюк: Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло 02

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Топ комментарии
+76
Это Нам нужно вернутся в зиму 2014-го и закончить Майдан который мы так и не закончили а поставили на паузу по причине агрессии кацапов !!! Слава Украине !!!
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11.09.2020 19:46
+63
Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 5734
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11.09.2020 19:51
+51
Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 856
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11.09.2020 19:45
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Страница 4 из 4
Любая кухарка знает как руководить страной лучше любого президента.
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12.09.2020 00:03 Ответить
Ну, такі президенти що, їх і на кухню запускати не можна.
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12.09.2020 00:29 Ответить
Рукожопые.
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12.09.2020 00:51 Ответить
А ***** твоё завклуб? Или кухарка
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12.09.2020 07:21 Ответить
Моему ***** кому не лень не указывают ,что оно должен и кому.
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12.09.2020 23:07 Ответить
Не думаю що, його остудить програш на місцевих виборах. Це ще, за умови що, СН їх просре. Патамуша, закон написаний якось по-дебільному. Там можна мутити, особливо, якщо мери свої і поставлять своїх людей в комісії.
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12.09.2020 00:27 Ответить
єдине виправдання всіх провалів і обсерів В.А.ЗЕЛЕН-ого я особисто для себе знаходжу тільки в тому, що його КРИВАВІ ЧЕКІСТИ ТАК ЗАЛЯКАЛИ, що він і дихнути боїться без їх дозволу. А все це почалось на самому початку цього року, коли він полетів в Оман, там зустрівся з ПОТРОХИ-ПАТРУШЕВИМ і в цей момент кончені іранці ЗБИЛИ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТАК по замовленню чекістів! І тут жи док зрозумів, що він приплив, приїхав і прилетів.... САМЕ ТОМУ КАЦАПСЬКА ********* МАЄ БУТИ РОЗВАЛЕНА І АНІГІЛЬОВАНА ПОВНІСТЮ!!!!!!!!
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12.09.2020 00:38 Ответить
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 6626 Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 5057

Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 4396

----------- https://www.youtube.com/watch?v=Vl0huGlVoek&list=PLWp2-pa7Xica4XmMS5y34RYQNfpgotH_o&index=8&t=626s Розвідка США запідозрила Зеленського в подвійній грі | СтопРеванш ------------
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12.09.2020 01:47 Ответить
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 191
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12.09.2020 00:55 Ответить
+
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12.09.2020 08:43 Ответить
Дельный совет... токо некому его слушать....
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12.09.2020 01:23 Ответить
Парасюк видать пересел на евробляху,потому и дуется...
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12.09.2020 02:31 Ответить
Парасюк Герой Украины
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12.09.2020 02:55 Ответить
так ты же 5 лет был при власти...
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12.09.2020 02:41 Ответить
Украинский блогер и журналист Александр Костюк пишет на своей странице в соцсети Facebook,
сначала Шабунин, Дроздов, Буткевич, Бутусов, Тягнибок, Билецкий своей ложью уничтожают Порошенко, который реально поднял армию, дал 300-летним крепостным возможность свободно и на равных ехать в Европу, дал впервые в истории украинцам возможность молиться в своей, законной украинской церкви.
Уничтожали Порошенко, который додавливал Москву санкциями, поднимал оборону и экономику. Уничтожали Порошенко сознательно, системно, не имея никакой патриотической, государственной альтернативы.
Прекрасно понимая, что вместо него придут пророссийские силы.

Журналист пишет, то есть, своими действиями украинские фейковые националисты сознательно привели к власти русских коллаборационистов.
А теперь начинают «петь» о том, что нужно «сносить Зеленского».
Логично, что возникает вопрос: какова цель таких патриотов? На самом деле они управляются Кремлем. И их цель - постоянный хаос, анархия в Украине и даже гражданская война.
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12.09.2020 03:03 Ответить
Шо-та не понять того Парасюка...Он же недавно пел, шо можно было бы и обойтись без Майдана.Полезный или профессионал с методичкой...
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12.09.2020 03:16 Ответить
Порошенко оказался таким же паразитом как и коломоя, который за спиной клоуна. Его фракция почти в полном составе проголосовала за катастрофичный для Украины дерибан земли.
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12.09.2020 06:55 Ответить
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 8272
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12.09.2020 10:03 Ответить
Суцільна брехні й маніпуляція. Все, що було зроблено для армії, було досягнуто всупереч порошнеку, а не завдяки. Де масштабні замовлення для Укроборонпрому? Хто підірвав 5 стратегічних складів? Хто займався постійною дискредитацією добровольців та волонтерів? Чому замість введення військового стану були підписані мінські договірняки? Хто реанімував мумію мертвечука? Хто відмазав бойка з його вишками? Чий прокурор віддав кацапам Тимура Тумгоєва, який воював за Україну? Так, на тлі нікчемного зрадникка зюзі порошнек дійсно виглядає таким собі великим патріотом. Але це не означає, що він дійсено ним є. Ця істота так і лишилася дрібним та мстивим баригою. Не дай Боже знову привести його до влади.
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12.09.2020 09:24 Ответить
А сейчас сокращают армию темпами, быстрее чем при Овоще - это благодаря или вопреки Порошенку?
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12.09.2020 11:07 Ответить
Вы не ответили ни на один вопрос Володимира Горбатько по деятельности Порошенко
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12.09.2020 11:16 Ответить
он бот
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15.09.2020 07:51 Ответить
Абсолютно верно. Сюда необходимо добавить жутко больную на коляске бабу Юлю, которая всеми силами уничтожала и Ющенко и, Порошенко верно служа Путину. Добавить нужно и Гордона и многих журналюг, блогеров и многих ведущих телепрограмм. Они за собственную выгоду продавали страну не думая о грядущем, а сейчас пытаются переобуться на ходу.
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12.09.2020 10:29 Ответить
Порошенко сам виноват в приходе зеленского. Если бы он не начал загоняться, особенно под конец своей каденции, то никто бы за зелю не проголосовал.
И да, не нужно в обыкновенных ошибках людей, искать какой-то заговор - его там нет. Это я о "какова цель этих патриотов?".
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12.09.2020 10:31 Ответить
Да, конечно, и круглосуточный зомбеж на расейских и прорасейских каналах тут совершенно ни при чем! И четыре сезона "слуги урода" тоже.
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12.09.2020 11:09 Ответить
Какое это имеет отношение к моему посту выше? Вы, батенька, что-то такое несуразное лепите. Мой вам совет, не умеет вести дискуссию, так лучше и не начинайте.
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12.09.2020 11:18 Ответить
какая с ботом дискуссия?
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15.09.2020 07:53 Ответить
начни с того, что потрох того заслужил.... коррупция при нем цвела и пахла! народ явно ожидал другого от пэдро!
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12.09.2020 12:08 Ответить
С начала новый проэкт страны-суспильный договор. Как нам заменить служило-продажный феодадьный класс у которого зарплты на службе у народа в сотни раз больше чем у самого народа и кторые они сами себе назначают. Сначала век просвещения был потом изменения.
А так сами народные избраники тупо внедряется в старую систему и им лучшего не надо. Слуги яркий пример этого. Как изменить систему вот главня програма на сегоднешний день. Или старая система сожрет страну превротив ее в колонию.
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12.09.2020 03:31 Ответить
Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло"

Так может, Вова, пойдешь поможешь ему закончить?
Или тут уже кишка тонка ногами махать? Сейчас у власти парни простые, могут и ноги пообломать или там машинку спалить.
Это раньше можно было - никто сдачи не давал. А надо бы было. Для просветления в уму.
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12.09.2020 03:54 Ответить
зря ты так на него... он в Илловайске был... тебе такого не хочется на своей шкуре испытать?
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12.09.2020 12:09 Ответить
Так ,гнати в шияку і зелених і порохнявих і опзжешників бо доканають Україну
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12.09.2020 06:20 Ответить
вот тут все правильно! все указаны!!!
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12.09.2020 12:10 Ответить
парасюка я не уважаю но здесь он полностью прав.
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12.09.2020 06:42 Ответить
Он упоротый. Будет сидеть, величие изображать до последнего.
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12.09.2020 07:04 Ответить
Жаль, що народ не обрав Смешко. хоча і він не без недоліків.
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12.09.2020 07:17 Ответить
Ага, той рускамірець, який за дружбу з кацапським браццкім народом, здав би Україну ***** ще раніше ЗЕлупи.
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12.09.2020 07:52 Ответить
За Смешко Гордон агитировал, а тот для Украины ничего хорошего не пожелает.
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12.09.2020 08:51 Ответить
Кагебіста смєшко? у івас з головою все гаразд?
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12.09.2020 09:27 Ответить
все верно! бывших там не бывает!!!
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12.09.2020 12:11 Ответить
Смешко не лучший вариант для страны.
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13.10.2020 20:25 Ответить
На второй день после снятия главы НБУ, рн покаялся что не задеклорировал 5 млн. гривен с овгз. Нужно расследование офшорных счетов. Вот не зря оно в оман летало. В любой европейской стране за не декларирование был бы занавес. Для меня оно финансовый аферист
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12.09.2020 08:31 Ответить
"и тогда олигархи сделают финальный выстрел" - чтобы такого не случилось надо олигархов убить сейчас, первым Коломойского.
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12.09.2020 08:47 Ответить
Правильно писати не "Зеленому Гавну потрібно не завершувати", а "Зелене Гавно потрібно завершувати", "кончать" - по-кацапськи".
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12.09.2020 09:19 Ответить
-Захід, Центр України і Київ їх виборці традиційно ніколи не голосували за ворогів України, а ними і опинилися прокляті ЗЕбіли - капітулянти, які на догоду кремлю своєї капітуляцією знищують державність України. А південний схід його шибко забронювали собі інші вороги України з кагала )(уйла з банди втікача в паРашу ЗЕКА: "життя сепаратистів", зграя кремлівського пса шарка та інші московські холуї - яничари, в основному з перефарбованих бандитів екс- ригоАналів. Так що холодний душ продажному ... резиденту ЗЕбілу капітулянту після виборів забезпечений на всі 100%
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12.09.2020 09:25 Ответить
Та не вийде він на вулицю, бо ти на вулиці його захочеш копнути
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12.09.2020 09:42 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1144285368949606&extid=7***************
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12.09.2020 10:17 Ответить
Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло" - Цензор.НЕТ 1685
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12.09.2020 10:17 Ответить
А у тебя вышло? А весь срок просидел.
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12.09.2020 11:01 Ответить
Парасюк - это ж еще один КВН-щик на зарплате у Бени?
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12.09.2020 11:10 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2020 11:52 Ответить
бубочка, вешайся, это лучший выход для тебя и для страны . зебаран, бл дь
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12.09.2020 13:13 Ответить
Пора...Пора!! Пан Зеленский пора на выход!!
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12.09.2020 13:26 Ответить
У меня сложилось такое ощущение, что никто и никогда не сможет что то сделать в этой стране именно для страны, народа НИКОГДА!
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12.09.2020 15:45 Ответить
Час від часу прочитую думки форумчан і складається таке враження,що пишуть наївні діти!!! Шановні!!!!!Коли ви всі(майже)голосували за цього утирка,ви що не РОЗУМІЛИ,що доярка не зможе керувати однією з найбільших країн Європи!!! А тепер шукаєте винних і той-же Парасюк,і Шабунін ,і т.д.--волали на все горло---ГЕТЬ БАРИГУ!!! І що тепер,ще хочу згадати тут і бідолаху--Стерненка якого засадять(якщо встигнуть). А ще на підході Медведчук з істинним УКРАЇНЦЕМ-----Рабіновичем,от тоді і буде повний КИРДИК!!! До Пороха багато притензій,але там була УКРАЇНА,а тут вимальовується--малоросія!!! СУМНО!!!
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12.09.2020 20:51 Ответить
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