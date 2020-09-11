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Підстав для зустрічі глав держав нормандської четвірки немає, - помічник Путіна Козак

Підстав для зустрічі глав держав нормандської четвірки немає, - помічник Путіна Козак

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не обговорювалося в Берліні. Він не бачить підстав для проведення цієї зустрічі.

Про це він заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами представника Росії, саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися, тільки після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі в Парижі.

Читайте також: Сподіваюся, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні домовляться про зустріч глав держав, - Єрмак
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Топ коментарі
+40
Бути президентом, в розумінні Зеленського, це постійно срати під двері Порошенку. Ще і за рахунок держави
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11.09.2020 21:44
+23
Сере він під двері України.
Разом з русскімі браттямі.
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11.09.2020 21:47
+16
https://www.youtube.com/channel/UChG1n7kmm6fFoexDRfUHJzw Одесская ХУНТА Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак - Цензор.НЕТ 8978
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11.09.2020 21:52
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.09.2020 23:35 Відповісти
НЕОБХОДИМО МОСКАЛЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ !!! У НАС ХОТЬ УДАРЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ СТАВЯТ !!! НЕ ТО ЧТО МОКСЕЛИ НАБОЛОТАХ !)
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11.09.2020 23:52 Відповісти
Тля обнюхається сьогодні ... може, овердоз спіймає ...
Горе ж таке - не побачить партнЬОра, якому надзвонює без кінця.
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12.09.2020 00:19 Відповісти
Да себя человек не уважает
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12.09.2020 01:10 Відповісти
Скоро если не уже править нами будут хорошие четкие чекисты немного воздуха глотнули ку м хватит эл.енргия самая дорогая на континенте о каком производстве может идти речь
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12.09.2020 01:13 Відповісти
пусть лаптеногие выполнят Бресткий договор 1918г = РФ преемница РСФСр, СССр и КПСС , т.е. согласно договора пусть убираются с Украины
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12.09.2020 02:43 Відповісти
что то не так идет в зазеркалье. Разумков говорил недавно, что проекта изменения статтьи нет. Козьяков говорит, что проект внесено еще в конце июля пропагандистом Разумкова Качуром. Академик вранья Кравчук пояснил несведущим, что именно он в конце августа предложил ВР изменить текст постановления о выборах.Почетный шахтер Фокин настаивает, что "суверенитет" ДНР распостраняется на весь административный район Донбасса. это бормотание или желание переложить ответственность друг на друга в случае непредвиденных тяжких для себя последствий. Скорее всего по басняру "а вы друзья как не садитесь ...." Кому то же отвечать надо.
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12.09.2020 03:12 Відповісти
Теперь Козак и российский агент Козырь решают, есть ли основания для встречи глав государств нормандского формата. ЗЕ там - никто.
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12.09.2020 05:26 Відповісти
блаженный миротворец...............когда ты поймешь тебя используют как туалетную бумагу
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12.09.2020 07:23 Відповісти
Зе тупица никак не въедет, что повод для встречи параша увидит, если Украина пойдет на их условия, и у москалей будет перспектива управлять нашей страной через своих подстилок, медведчуков, пушилиных, бойков и прочего дерьма. И наши "партнеры" больше верят и джут уступок со стороны Украины, им так проще. Что то может измениться если этот карликовый шизофрен здохнет и на его место не сядет аналогичный.
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12.09.2020 11:25 Відповісти
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