Підстав для зустрічі глав держав нормандської четвірки немає, - помічник Путіна Козак
Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не обговорювалося в Берліні. Він не бачить підстав для проведення цієї зустрічі.
Про це він заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами представника Росії, саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися, тільки після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі в Парижі.
Топ коментарі
+40 oleg1966
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+23 dtrscnij grsrt
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+16 Чайка Київ
показати весь коментар11.09.2020 21:52
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Горе ж таке - не побачить партнЬОра, якому надзвонює без кінця.