У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають
Спілка архітекторів Росії оголосила конкурс на найкращу концепцію використання мавзолею на Красній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
Організатори конкурсу вважають, що перебування тіла Леніна в "самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого", суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять, "є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя".
У Спілці архітекторів Росії вважають за доцільне зробити мавзолей філією Державного музею архітектури ім. О.В. Щусєва і розмістити там експозицію про історію проєктування всіх версій будівлі - фанерної, дерев'яної і гранітної. Учасникам конкурсу пропонується скласти генеральний план. Інші ідеї використання мавзолею "не лише допускаються, але і вітаються".
Організатори зазначають, що до складу журі, зокрема, запрошені глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, лідери КПРФ і "Справедливої Росії" Геннадій Зюганов і Сергій Миронов. Наразі невідомо, чи прийняли вони запрошення.
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«По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные - до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд - на войну. Это без Крыма», - сказал он.https://infonavigator.com.ua/novosti/stalo-izvestno-skolko-tratit-rossiya-na-vojnu-na-donbasse/ https://infonavigator.com.ua/novosti/stalo-izvestn...-rossiya-na-vojnu-na-donbasse/
Не нарушать традиций потомков Джучи-хана.
Но ИМХО вы хрен добьетесь чтобы совкочучело ваше оттуда вывезли и зарыли - то же ваш генетический тотем! Вы ему кланяятесь рогами в землю и лобызаете. Вам вечно жить с этим позорищем! Так что не трепыхайтесь на кую совковом, не спрыгните!
· 5 ноября 1957 года А. Н. Романов, житель Москвы без определённых занятий, бросил в Мавзолей бутылку с чернилами. Саркофаг с телом Ленина не пострадал.
· 20 марта 1959 года один из посетителей бросил в саркофаг молоток и разбил стекло. Тело В. И. Ленина не пострадало.
· 14 июля 1960 года житель г. Фрунзе К. Н. Минибаев вспрыгнул на барьер и ударом ноги разбил стекло саркофага. Осколки повредили кожу забальзамированного тела В. И. Ленина. Из-за восстановительных работ Мавзолей был закрыт до 15 августа. Минибаев на следствии показал, что с 1949 года вынашивал намерение разрушить гроб с телом Ленина, и 13 июля 1960 года специально для этого прилетел в Москву.
· 9 сентября 1961 года Л. А. Смирнова, проходя мимо саркофага, плюнула в него и затем бросила в саркофаг камень, завёрнутый в носовой платок, сопроводив свои действия ругательствами. Стекло саркофага было разбито, но тело Ленина не пострадало.
· 24 апреля 1962 года житель г. Павловский Посад пенсионер А. А. Лютиков также бросил камень в саркофаг. Тело Ленина не пострадало. Впоследствии выяснилось, что Лютиков в предшествующие два года писал антисоветские письма в центральные газеты и в посольства западных стран.
· В сентябре 1967 года житель Каунаса по фамилии Крысанов взорвал начинённый взрывчаткой пояс около входа в Мавзолей. Террорист и ещё несколько человек погибли, Мавзолей не пострадал.
· 1 сентября 1973 года неизвестным взорвано самодельное взрывное устройство внутри Мавзолея Ленина. Преступник и одна супружеская пара погибли, несколько человек, в том числе дети, были ранены. Тело В. И. Ленина не пострадало, поскольку к тому моменту саркофаг уже был закрыт пуленепробиваемым стеклом.
(Ис.2:18)
Прочтите в инете-"Тайны зиккурата и терафима на Красной площади",
поймете многое.
мы ж не знаем как их выбирают
а тот уже силу потерял - наполовину из чужих тканей
и пластика уже, сгнило все свое...
Пример: у меня в Житомире был профессор (филолог) из Подмосковья, Вопрос о границах Росии (именно ее) вызвал у него шок, недоумение и чуть-ли не паралич. Мы же вроде все понимаем, тогда чего ведемся на их фашистско-имперскую удочку???!!!
КАДЫРОВ
Пидеров - старперов намечается! Крав-хухчи, фАкины, да мало ли!?
Димар є.