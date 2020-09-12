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Ленін (132) москва (1232) росія (63574) мавзолей (5)

У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають

У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають

Спілка архітекторів Росії оголосила конкурс на найкращу концепцію використання мавзолею на Красній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Організатори конкурсу вважають, що перебування тіла Леніна в "самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого", суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять, "є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя".

У Спілці архітекторів Росії вважають за доцільне зробити мавзолей філією Державного музею архітектури ім. О.В. Щусєва і розмістити там експозицію про історію проєктування всіх версій будівлі - фанерної, дерев'яної і гранітної. Учасникам конкурсу пропонується скласти генеральний план. Інші ідеї використання мавзолею "не лише допускаються, але і вітаються".

Дивіться також: Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини. ФОТО

Організатори зазначають, що до складу журі, зокрема, запрошені глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, лідери КПРФ і "Справедливої ​​Росії" Геннадій Зюганов і Сергій Миронов. Наразі невідомо, чи прийняли вони запрошення.
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Топ коментарі
+67
Покладіть туди Пукіна!
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12.09.2020 13:36
+25
В России решают, что делать с Мавзолеем, если Ленина похоронят - Цензор.НЕТ 388
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12.09.2020 14:01
+18
Общественную парашу.
Символично - параша на Красной площади, центр всемирного г.вна.
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12.09.2020 13:39
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У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають - Цензор.НЕТ 5632
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12.09.2020 14:43 Відповісти
Россия тратит на содержание оккупированной территории украинского Донбасса около $5 млрд в год. Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

«По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные - до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд - на войну. Это без Крыма», - сказал он.https://infonavigator.com.ua/novosti/stalo-izvestno-skolko-tratit-rossiya-na-vojnu-na-donbasse/ https://infonavigator.com.ua/novosti/stalo-izvestn...-rossiya-na-vojnu-na-donbasse/
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12.09.2020 14:46 Відповісти
Як варіант: В рядянський час на розі Красної площі і вул. Микільської, навпроти ГУМу, стояв центральний туалет міста. Потім на його місці відбудували Казанський собор. Відтак жителі і гості столиці вже впродовж десятиліть здійснюють дефекацію де попало! Не може бути головна площа такого велике місто, як Москва, без Центрального Туалету. У Києві такий є в "Глобусі", у Львові під Ратушею. Пропоную відкрити туалет у зазначеному об"єкті і не звинувачувати в усьому Обаму
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12.09.2020 14:47 Відповісти
Лучше переименовать европейский "мавзолей" в исконно росийское - Мазар или Макам.
Не нарушать традиций потомков Джучи-хана.
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12.09.2020 14:48 Відповісти
У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають - Цензор.НЕТ 9649
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12.09.2020 14:52 Відповісти
Хороша новина - кацапи терміново готують Пуйлу склеп. Певно, щось знають...
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12.09.2020 15:06 Відповісти
Цей тіпа союз архітекторів ніхто,і звати його ніяк. І ніхєра він не вирішує.Як лежав члєнін в цьому зіккураті,так і лежати буде.Принаймі доти,доки ***** не здохне. Оце і все,що потрібно знати з цього приводу.
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12.09.2020 15:16 Відповісти
Варианты: Туалет. Наливайку Боярышник. Магазин балалаек и кокошников.
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12.09.2020 15:17 Відповісти
Правильно,общественный туалет - смердящее аммиаком очко и есть главная скрепа хрюсского народца ,а Членина можно там же и захоронить, не благодарите, мышибратья...
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12.09.2020 16:00 Відповісти
Наверное писали)))) готовят для путена?
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12.09.2020 15:22 Відповісти
Законсервувати для путєна...
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12.09.2020 15:23 Відповісти
Хто такий путЄн?
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12.09.2020 16:24 Відповісти
xy#ло...
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12.09.2020 17:53 Відповісти
гном посягнул на святыню ватников - мумию сифилитика, которой поклоняются мокши и который их же и перебил кучу. карлик видно хочет себе место ильича и чтобы поклонялись только его мумии.
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12.09.2020 15:29 Відповісти
вову ***** срочно заспиртовать!
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12.09.2020 15:29 Відповісти
Все комента класс, но про Макдональдс просто супер. Думаю так и будет.
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12.09.2020 15:31 Відповісти
Для вечнага путина.....
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12.09.2020 15:34 Відповісти
Лучший проект на конкурс мой: снести бульдозером эту гадость вместе с чучелом вожака люмпен-пролетариев и бомжей, а на месте поставить покаянный крест - мож отмолит лет за 1 млн...
Но ИМХО вы хрен добьетесь чтобы совкочучело ваше оттуда вывезли и зарыли - то же ваш генетический тотем! Вы ему кланяятесь рогами в землю и лобызаете. Вам вечно жить с этим позорищем! Так что не трепыхайтесь на кую совковом, не спрыгните!
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12.09.2020 15:36 Відповісти
"в очередь, сукины дети"(с) - мавзолей #нерезиновый все не влезут.
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12.09.2020 15:40 Відповісти
так он же живой, ходит по ночам, привык уже к пирамиде, куда его хоронить....
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12.09.2020 15:41 Відповісти
"В России решают, что делать с Мавзолеем, если Ленина похоронят" - чего там решать, ресторан сделать.
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12.09.2020 15:46 Відповісти
Ах вы ж антихристы! Чего затеяли - отца всех времён и народов на свалку истории, а историю на очередную переделку. Не дадим порушить святыню с падалью, будем ложить вову на вову как сруб на избе. ************* хреновы вы.
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12.09.2020 15:47 Відповісти
Ну чего сразу антихристы?!Просто учёные и "те кому нужно",давно знают что в мавзолее лежит один " Лениных",но не В.И.Ульянов!!!Поэтому многим челам в падлу кланяться неизвестному двойнику!!! Да и деньги наверное кончились для тиражирования памятников , бюстов ,портретов и книжно музыкального антуража условному Ленину!Помнится на это дело(для СССР и забугорных компартий) выделялось денег больше,чем на медицину!!!
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12.09.2020 17:06 Відповісти
· 19 марта 1934 года Никитин, Митрофан Михайлович пытался выстрелить в забальзамированное тело вождя. Ему помешали быстро среагировавшая охрана и посетители. Никитин на месте застрелился. При нём было обнаружено письмо протестного содержания на имя партии и правительства.

· 5 ноября 1957 года А. Н. Романов, житель Москвы без определённых занятий, бросил в Мавзолей бутылку с чернилами. Саркофаг с телом Ленина не пострадал.

· 20 марта 1959 года один из посетителей бросил в саркофаг молоток и разбил стекло. Тело В. И. Ленина не пострадало.

· 14 июля 1960 года житель г. Фрунзе К. Н. Минибаев вспрыгнул на барьер и ударом ноги разбил стекло саркофага. Осколки повредили кожу забальзамированного тела В. И. Ленина. Из-за восстановительных работ Мавзолей был закрыт до 15 августа. Минибаев на следствии показал, что с 1949 года вынашивал намерение разрушить гроб с телом Ленина, и 13 июля 1960 года специально для этого прилетел в Москву.

· 9 сентября 1961 года Л. А. Смирнова, проходя мимо саркофага, плюнула в него и затем бросила в саркофаг камень, завёрнутый в носовой платок, сопроводив свои действия ругательствами. Стекло саркофага было разбито, но тело Ленина не пострадало.

· 24 апреля 1962 года житель г. Павловский Посад пенсионер А. А. Лютиков также бросил камень в саркофаг. Тело Ленина не пострадало. Впоследствии выяснилось, что Лютиков в предшествующие два года писал антисоветские письма в центральные газеты и в посольства западных стран.

· В сентябре 1967 года житель Каунаса по фамилии Крысанов взорвал начинённый взрывчаткой пояс около входа в Мавзолей. Террорист и ещё несколько человек погибли, Мавзолей не пострадал.

· 1 сентября 1973 года неизвестным взорвано самодельное взрывное устройство внутри Мавзолея Ленина. Преступник и одна супружеская пара погибли, несколько человек, в том числе дети, были ранены. Тело В. И. Ленина не пострадало, поскольку к тому моменту саркофаг уже был закрыт пуленепробиваемым стеклом.
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12.09.2020 15:49 Відповісти
"вечноживой"
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12.09.2020 16:54 Відповісти
скоріше з гуми зроблений, тому "нє пастрадало"
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14.09.2020 09:47 Відповісти
Кацапы, положите туда труп ***** (он уже ботоксом набальзамировался) и постройте вокруг еще шесть мавзолеев для трупиков его двойников...
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12.09.2020 16:01 Відповісти
Там буде Великий храм масонів , де будуть роздавати фартушки високого градусу профанам члени всесвітнього ареопагу.
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12.09.2020 16:09 Відповісти
солнцеликого сифилитика хоронить нельзя,поколения росли на его мумии.
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12.09.2020 16:09 Відповісти
готовят место для *****))
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12.09.2020 16:13 Відповісти
бла..бла..бла..кто ж ленина похоронит..он же идол..
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12.09.2020 16:18 Відповісти
У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають - Цензор.НЕТ 713
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12.09.2020 16:19 Відповісти
Давно пора. Не по-божески это, держать труп человека напоказ.
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12.09.2020 16:23 Відповісти
ну его все воскресить надеялись при коммунизме, а тут такое дело - подготовка ко второму обнулению
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12.09.2020 16:52 Відповісти
согласен
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12.09.2020 23:16 Відповісти
Уж кто бы говорил! Я ещё пойму мусульман и буддистов, но у христиан - давняя традиция.
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13.09.2020 13:32 Відповісти
Кощей готовится к переезду.
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12.09.2020 16:25 Відповісти
Да в космос его запустите !!!! пущай полетает !!!
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12.09.2020 16:42 Відповісти
Вот тут и про мавзолей тоже https://www.youtube.com/watch?v=qKOczZf7eOc&feature=youtu.be
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12.09.2020 16:49 Відповісти
"и идолы совсем исчезнут"
(Ис.2:18)
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12.09.2020 16:56 Відповісти
Путина туда положить.
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12.09.2020 17:01 Відповісти
НУ НАКОНЕЦ ТО ЗАДУМАЛИСЬ !!! ПЕРЕИМЕННОВАТЬ В МАВЗОХЙ И ХЙЛА БАЛЬЗАМИРУЙТЕ !)
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12.09.2020 17:06 Відповісти
нехай уберуть назву леніна , а напишуть президентів( кого не хватає, відкопають)
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12.09.2020 17:27 Відповісти
Поки членіна поховають путін підоспіє.
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12.09.2020 17:28 Відповісти
Свято место пусто не бывает
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12.09.2020 17:32 Відповісти
У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають - Цензор.НЕТ 8032
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12.09.2020 18:10 Відповісти
Ленина из Мавзолея не вынесут.
Прочтите в инете-"Тайны зиккурата и терафима на Красной площади",
поймете многое.
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12.09.2020 19:00 Відповісти
могут, если пукин им больше подойдет,
мы ж не знаем как их выбирают
а тот уже силу потерял - наполовину из чужих тканей
и пластика уже, сгнило все свое...
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12.09.2020 19:08 Відповісти
Следущий вован на подходе...
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12.09.2020 19:00 Відповісти
Когда Цензор откажется от термина "Россия"? Нет такой страны (если есть, назовите ее границы!...). Есть искусственная эрефия (РФ). Так и называйте.
Пример: у меня в Житомире был профессор (филолог) из Подмосковья, Вопрос о границах Росии (именно ее) вызвал у него шок, недоумение и чуть-ли не паралич. Мы же вроде все понимаем, тогда чего ведемся на их фашистско-имперскую удочку???!!!
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12.09.2020 19:06 Відповісти
та є вже назва для того смердючого болота - "роіся"
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14.09.2020 09:51 Відповісти
ПУТИН
КАДЫРОВ
У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають - Цензор.НЕТ 1034
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12.09.2020 19:11 Відповісти
Что делать,что делать? Большая проблема.Несвежего Володю вынести,а свежего- занести.
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12.09.2020 20:17 Відповісти
Бг-ггг... Решают шо делать с мавзолеем... Тю, я бы ничего не менял в сердце главного цвынтара каазлабада... Это же надоть быть таким безбожником, надгробие беспокоить. Предлагаю мавзолей не трогать, а использовать под следующего жмура лет на100, с последующим опущенческим процессом метров на 2 ниже , рядом с сифилитиком моска всех времен и народов...ЗЫ ... тобто , предлагаю под мавзолеем устроить хранилище мумиев, со временем на них можно нажиться как при раритетной распродаже... шоб они все горели синим пламенем в аду... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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12.09.2020 20:28 Відповісти
Не ломайте!!!! Сдайте нам в аренду! У нас скоро гонка на лафетах именитых лПидеров - старперов намечается! Крав-хухчи, фАкины, да мало ли!?
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12.09.2020 20:56 Відповісти
можно поселить двух лошадей - лаврова и захарову.
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12.09.2020 21:14 Відповісти
странный этот мавзолей, как египетская пирамида. А что если этот объект действительно летает? Всё может быть
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12.09.2020 23:20 Відповісти
на шо намек, здiйметься у вирiй ?
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13.09.2020 00:56 Відповісти
ЗЫ... а насчет египетской пирамиды - перебор, бо вот уже 800 лет как лапотники не в состоянии себе сварганить шо-та отличное от лаптей... Как у чуди с мордвой сплагиатили, так до сих пор из них весь мир и смеется... ДАйоШЬ другую версию. Правда есть еще отдельная потешная тема - тришкин кафтан, тоже 800-летней давности, со времен предательства РУси у Киева, когда кацапы начали лизоблюдить у ордынского хана...
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13.09.2020 01:08 Відповісти
Тю, чуть не забыл... К Вниманию любителей старины, продаю сапог золотоордынского хана , который лобызал алексашка невский, в клятвенной преданности на библии, за ярлык на княжение в мокшинсько-приiльменськiй трясовинi.
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13.09.2020 01:14 Відповісти
Сделать бар,,крученые титьки,, как в фильме ,,от рассвета до заката,,
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13.09.2020 00:10 Відповісти
Только танцевать должна манька захарова. Что бы посетителей тошнило раньше чем выпьют.
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13.09.2020 00:12 Відповісти
не я ваш Зюганов, а то бы давно в мавзолее сделал освенцим для коммунофашистов всех времен и народо и остального вашего отребья...
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13.09.2020 00:47 Відповісти
***** туда положить, очевидно же.
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13.09.2020 01:04 Відповісти
Там тела нет давно. Железный каркас с натянутой кожей.
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13.09.2020 01:32 Відповісти
Как что?Срочно положить Путина , неужели не ясно?
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13.09.2020 01:49 Відповісти
Если заговорили о мавзолее и ленине, значит дела плохи.
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13.09.2020 06:58 Відповісти
Освобождают под другого постояльца ("вовку"!)? Вот, это хорошая новость, оптимистическая!
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13.09.2020 18:52 Відповісти
У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають - Цензор.НЕТ 3744
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13.09.2020 19:02 Відповісти
Зробити пічку для спалювання санкційних продуктів.
Димар є.
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14.09.2020 09:56 Відповісти
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