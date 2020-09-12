У Росії вирішують, що робити з мавзолеєм, якщо Леніна поховають

Спілка архітекторів Росії оголосила конкурс на найкращу концепцію використання мавзолею на Красній площі в Москві на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Організатори конкурсу вважають, що перебування тіла Леніна в "самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого", суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять, "є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя".

У Спілці архітекторів Росії вважають за доцільне зробити мавзолей філією Державного музею архітектури ім. О.В. Щусєва і розмістити там експозицію про історію проєктування всіх версій будівлі - фанерної, дерев'яної і гранітної. Учасникам конкурсу пропонується скласти генеральний план. Інші ідеї використання мавзолею "не лише допускаються, але і вітаються".

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Організатори зазначають, що до складу журі, зокрема, запрошені глава Мінкульту РФ Ольга Любимова, лідери КПРФ і "Справедливої ​​Росії" Геннадій Зюганов і Сергій Миронов. Наразі невідомо, чи прийняли вони запрошення.