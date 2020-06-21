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Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини. ФОТО

У центрі Рурської області - місті Гельзенкірхен - встановили перший у колишній ФРН пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну.

У місті Гельзенкірхен, у землі Північний Рейн-Вестфалія, у суботу, 20 червня, відкрили пам'ятник радянському політичному і державному діячеві, організатору Жовтневої революції і теоретику марксизму Володимиру Леніну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Як заявили ініціатори установки монумента з Марксистсько-ленінської партії Німеччини (МЛПН), це перший пам'ятник Леніну на території колишньої Західної Німеччини. Двометровий монумент виготовлений ще в 1957 році в колишній Чехословаччині.

"Час монументів расистам, антисемітам, фашистам, антикомуністам та іншим реліктам минулого точно минув", - заявила голова МЛПН Ґабі Фехтнер. За її словами, Ленін натомість був "мислителем всесвітнь-оісторичної ваги, що випередив свій час, раннім борцем за свободу та демократію".

Не всі жителі Гельзенкірхена, який є центром колись важливої промислової Рурської області, привітали встановлення в їхньому місті пам'ятника Леніну. На початку березня представники провідних партій у місцевій раді Західного Гельзенкірхена ухвалили резолюцію, в якій завили, що радянський лідер уособлює собою "насильство, репресії, тероризм та жахливі людські страждання", тож рада планувала заблокувати встановлення монумента. Проте пізніше того ж місяця суд у Мюнстері відхилив її подання.

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Перший памятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини 01

Перший памятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини 02

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Німеччина (7378) Ленін (132) пам’ятник (929)


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Топ коментарі
+45
Вдруг перед памятником, который на тот момент еще был покрыт красным полотном, появилась женщина с бутылкой в руках и плакатом с надписью на немецком: "Моя кровь, пожалуйста!" С сильным русским акцентом она закричала: "Ленин пил кровь моих родственников и земляков. Вы тоже хотите выпить моей крови?" Бутылку у нее из рук вырвали, а ее саму, не сильно церемонясь, оттеснили к краю толпы. На фоне звучавших со сцены слов о "Ленине, выслушивавшем всевозможные мнения", это выглядело достаточно абсурдно. "Вы не знаете, что такое СССР, а я знаю. Это большой концлагерь. Ленин - массовый убийца", - кричала Екатерина Мальдон, политическая беженка из Москвы.

Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии - Цензор.НЕТ 9835
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21.06.2020 00:34
+37
Пропала Германия, больные ублюдки людоедам памятники расставляют.
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21.06.2020 00:28
+25
покопайтесь хорошенько, наверняка найдете происки ************ в етой истории. Их хлебом не корми, дай разних палачей со свалки истории повитаскивать и показать на сколько они омерзительни со своми членинами, сралинами и прочими упирями.
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21.06.2020 00:28
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Ну від НІМЦІВ(!!!) я цього точно не чекав ! Їм гітлера мало було ? Або я ще не проснувся , або дехто помирає від короновірусу , а дехто втрачає розум . Але ще задовго до цього почалася така маячня - Трампи , зе (на жаль тут ми попереду всіх за тупістю) .
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21.06.2020 08:12 Відповісти
Та вони примахані на всю голову. Шредера мало? Чи виляючої задом муркель? Не буває бувших кгбістів, мєнтів і фашистів.
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21.06.2020 08:44 Відповісти
Та ці іпанати - нім комуняки - цього чЛеніна викупили в Чехіі де він валявся десь в кущах після того як його знесли . Цім довбойобам тре почитати ( а ще краще на своій шкурі віддчути) мемуари мешканців Берліна де у 45 році варвари з прапором чЛеніна гвалтували та просто вбивали жінок та дітей
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21.06.2020 08:21 Відповісти
Дружба Німеччини, та Росії завжди закінчувалася великими війнами, в яких ніхто з них не перемагав. Перемагали треті сторони.
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21.06.2020 08:28 Відповісти
Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии - Цензор.НЕТ 5367ІДІТЬ НА ВЕЛИЧЕЗНИЙ Х@Й! КАТИ - ЛЕНІНЦІ!
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21.06.2020 08:31 Відповісти
Исторический цикл повторяется. Ждем 3-ю мировую.
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21.06.2020 08:42 Відповісти
Зачем свой делать было? Могли бы украинского ленина купить...
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21.06.2020 08:54 Відповісти
Деградация Европы набирает всё большие обороты...
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21.06.2020 08:58 Відповісти
Комуністична чума накрила світ ******.
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21.06.2020 09:05 Відповісти
Cara al sol
Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 9033
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21.06.2020 12:39 Відповісти
Ой, у лузі червона калина
Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 1171
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21.06.2020 12:47 Відповісти
а в храме оружія ----реліквія кепка Гітлера ))))
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21.06.2020 09:09 Відповісти
Неправильный памятник. Надо было поставить памятник с фотографии,где ленин уже с выеденным сифилисом мозгом и взглядом идиота!
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21.06.2020 09:09 Відповісти
Ну просто 100% румын
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21.06.2020 11:43 Відповісти
А мне на тебя нас "рать" !
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21.06.2020 12:12 Відповісти
Краще би вже Гітлеру встановили.
Він був більш гідним ніж оце козлобороде чмо.
ТЬХУ
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21.06.2020 09:15 Відповісти
Ленин и демократия вещи несовместимые. Коммунизм и демократия не одно и то же
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21.06.2020 09:19 Відповісти
Всех Повесить. Непременно, повесить.
В.И.Ленин.
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21.06.2020 09:27 Відповісти
ху..ло профінансував люмпенг для встановлення памятника сифилітику. Чомусь не бачу прогнившого проваленого носа в члєніна.
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21.06.2020 09:36 Відповісти
В цивилизованных странах устанавливают памятники Ленину, а в отсталой Украине разрушают.
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21.06.2020 09:36 Відповісти
Подивилась би я на їхню цивілізованість опісля десятиліть крування апаратом чЛеніна.
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21.06.2020 09:39 Відповісти
За короткий срок при Ленине Украина научилась читать и писать, в Украине в то время начали строились школы для простых людей, крестьянам дали землю. Это то, чего не было при "прогрессивном" капитализме до Ленина. Если не учитывать деспота Сталина, который гнобил Украину, в целом Украина развилась до такой степени, что появились авиационные и ракетные технологии. Сейчас же, при капитализме, практически во всех сферах наблюдается полная деградация Украины, Украина превращается в слабую, отсталую, сырьевую колонию африканского типа.
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21.06.2020 10:05 Відповісти
це не заслуга леніна- так тоді розвивався світ.
я пам'ятаю, що в моїх родичів тільки все позабирали - лишили тільки приниження.
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21.06.2020 10:15 Відповісти
Мои родственники тоже многое рассказывали о тех временах.
Были лишения при Сталине, это было очень плохое время, но о Ленине вспоминали хорошо.
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21.06.2020 10:22 Відповісти
и мой прадедушка говорил, что период НЭПа, до образования колхозов, был самым счастливым временем. Землю дали, продналог был небольшой. Много всего купили, хозяйство процветвло.
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21.06.2020 10:29 Відповісти
Напомни, за кого воевал твой прадедушка под Крутами, и где он переживал голодомор 30х.
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21.06.2020 15:19 Відповісти
ВИЛ был главой государства которое оккупировало Украину и этого *лять должно быть достаточно для любого украинца если у него с головой все в порядке.
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21.06.2020 11:24 Відповісти
Ну и что? Последние шесть лет мы тоже живем под оккупацией, только тихой. Шесть лет нам навязывают антиукраинский чужой мир, европорядки, которые имеют не украинские, иностранные корни и не имеют ничего общего с украинским миром.
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21.06.2020 11:49 Відповісти
Лошкопед кацапорылый ты совсем головой тронулся? Какая оккупация, дурик малохольный? Евросемья это и есть дом Украины, европорядки это и есть настоящий украинский мир. Какие твои родственники жили при чЛенине, троль ты тупорылый? Чтобы хоть немного начать реально понимать ситуацию в стране нужно иметь возраст 18-20 лет. чЛенин умер в 24 году, твои родственники родились в 1904-06 году, и успели тебе рассказать про хорошую жизнь при чЛенине? Тогда ты или ты бывший старый коммунист-комсомолец совкодрочер, или тупой кацапотроль. В любом варианте ты враг Украины и естественно европорядки и понятие евросемья для тебя чуждо, ибо мир навозного червя-навоз, и цветочный нектар для него чужд и непреемлем.
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21.06.2020 15:37 Відповісти
слышь ты, срань лапотная, за ленку-бланка ульянову украинцы могли бы говорить хорошо только в одном случае, если бы УНР не была бы оккупирована большевистскими ордами, а обрела бы свободу и стала бы развиваться, как Польша и Финляндия.
Украине не за что благодарить бланка-ленку.
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21.06.2020 17:13 Відповісти
Твої родичі згадували файноє про леніна, тобі телепню хоч відомо скільки років мали мати твої родичі аби ти почув їх спогади...)))
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21.06.2020 14:20 Відповісти
Для телепня и отвечаю, родственников, которые рассказывали, к сожалению давно нет в живых.
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21.06.2020 14:38 Відповісти
напиши ещё, шо "Украину создал Ленин" и "Сталин подарил Украине Львов и Тернополь" - и как там в ваших методичках ещё пишут ?
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21.06.2020 10:16 Відповісти
а что? Львов - австрийский город. Сравни архитектуру Вены и Львова. Поляки тоже претендуют, но Львов - город австрийский. Его австрийцы строили.
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21.06.2020 10:30 Відповісти
Поляки тоже претендуют


Польша, как государство ни на что не претендует. Ни один государственный деятель Польши сейчас не заявляет о никаких претензиях на украинские земли.
Все границы в Европе после Хельсинки 1975 года непрекосновенны и менятся силой не могут.
Украина вышла из подохшего сесесер ровно в тех границах, которые имела на момент его смерти.
За силовой пересмотр границ в Европе взялись лишь **...тые Милошевич и питерский карла-педофил пуйло, каждый за это и получит, первый уже отправился в преисподнюю...второму черенок в анус вправят в свое время.
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21.06.2020 21:16 Відповісти
Лучше стать колонией умных э чем с дураками развивать ракетные технлогии.
При совках украинцы ездили на Запорожцах, а дружа с НАТО, ездят на Ауди.
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21.06.2020 10:17 Відповісти
І теж саме відбувається в сомалія, не? Ленін допоміг(((
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21.06.2020 10:23 Відповісти
Да пошел тьі *****, членинолюб. При Ленине Украина бьіла уничтожена, а на улицах Киева большевистская падаль расстреливала украинцев
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21.06.2020 15:18 Відповісти
Если бы украинский народ поддерживал тогда украинскую власть, то до такого бы не дошло.
Когда наступали большевики, то не встретили практически никакого сопротивления.

Так как украинская власть всегда была не на стороне украинского народа, а на стороне иностранцев и богатых капиталистов, которые издевались над украинцами, то туда ей и дорога.

Даже спустя 100 лет практически ничего не изменилось, украинская власть только и умеет, что плясать под дудку иностранцев и гнобить украинский народ.
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21.06.2020 15:31 Відповісти
Ох и п.дрило козломордое, а Бой под Крутами, а банды Муравьева, а Красный Террор, кого уничтожали, чмошник? Уж не простых ли украинцев? НКВД, ЧК кого раскулачивали, расстреливали, ссылали, не простых украинцев? Ты троль, притом тупой и скучный. Лахта уже не та нанимает тупых трехрублевых дешевок.
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21.06.2020 15:44 Відповісти
Бой под Крутами со студентами, это не поддержка народа.

Такие дебилы как вы могут только оскорблять украинцев, гнобить народ и плясать под дудку иностранцев, потому, что у вас начисто отсутствуют мозги.
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21.06.2020 16:00 Відповісти
Педотроль дебильный ты не украинец, от тебя за версту кацапопсиной несет, поэтому чмо закрыло свою вафлопасть, и пшло назад, в паРашу. Скули там от радости, что кремлевский главпетух обнулил 20-летнее половое насилие над вами и объявил вас опять анальными целками, чтобы следующие 20 лет опять драть свою кацапочелядь по полной программе.
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21.06.2020 16:11 Відповісти
взамен расиста Колумба ...новые ориентиры
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21.06.2020 10:04 Відповісти
старые ориентиры. у них это давно
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21.06.2020 10:31 Відповісти
Германия страна большая....Ну ,прикупили магистрат в Гельзенкирхене ....Там-то и немцев треть от 250 000 населения + концлагерь = чувство вины. Люди к этому спокойно относятся. Поставили-пусть стоит. Вот если будет принято федеральное решение,что дядька плохой ,тогда уберут. Гитлеру не ставят ,а желающие тоже есть.
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21.06.2020 10:11 Відповісти
Если Германия опять начнёт пересаживаться на "Трабант" - пусть знают благодаря кому.
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21.06.2020 10:18 Відповісти
Идиоты думают, что это никак не связано.
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21.06.2020 12:36 Відповісти
Недо было эти чучела ленина сразу переплавлять, а не оставлять "на память".
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21.06.2020 10:30 Відповісти
широко распространенное явление. Нью-Йорк. Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 4480
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21.06.2020 10:41 Відповісти
Ми підемо іншим шляхом!Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 4921
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21.06.2020 10:46 Відповісти
То всьо китайці винні,бл@дь,
От же ж недбалі типи!
В Північний Рейн да й поставлять,
Кацапам литі чіпи!
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21.06.2020 10:50 Відповісти
идиоты-немцы ставят памятники лысому коммуняцкому утырку, придумавшему концлагеря. И это правда, что человеческому идиотизму нет предела.
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21.06.2020 11:04 Відповісти
И виноват во всем этом Порошенко!
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21.06.2020 11:05 Відповісти
Председатель МЛПН Габи Фехтнер, не стоит идиотку из себя строить. Скажи прямо сколько евро получила от *****? И второе - что карл, что фридрих, оба они предупреждали: Что их работы не имеет к кацапстану никакого отношения! "Русский мужик если возьмёт в руки топор, только для того чтобы защитить своё рабство!" - кто написал??? Мыслитель блин... Кстати, что этот лень in делает левой рукой? Вспоминает дзержинского или мальчиков Берлина? PS: Лень in, был не только внутренний урод, а и внешний - карлик, рост 155 см. с огромным приспособлением, для приёма пищи! Ещё, так же гейрой Германии, как гейрой кацапстана - кадыркин!
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21.06.2020 11:21 Відповісти
Сколько дураков! В Германии уже была своя нацианал-социалистическая трудовая партия, не уж то не помнят как все печально закончилось!
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21.06.2020 11:22 Відповісти
Ефект спорченого телефону ,.. інформація від дідів до внуків дійшла спотворена ..
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21.06.2020 14:43 Відповісти
Логічно..


Агент німецької розвідки Ульянов(ЛЕнін) провів геніальну операцію по знищенню Росії як світового конкурента....
Думаю,пам"ятники Путіну теж поставлять у Європі,Китаї і Америці..З тої самої причини..))Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 6431

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21.06.2020 11:23 Відповісти
в каждую школу ...на радость деткам..
Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 9484
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21.06.2020 11:35 Відповісти
Сифилитик-мыслитель блин... =)
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21.06.2020 11:40 Відповісти
Не мыслитель, а ******** с раздолбанным очком.
Папик начал (с позволения революционерки-маменьки), и Володенька пошёл по рукам.
Вот почему в СССР всё делалось через одно место: так завещал Ильич.
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21.06.2020 17:35 Відповісти
Вот сейчас австрийскому генштабу обидно было...
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21.06.2020 12:35 Відповісти
Вот! Класс! Да,соССиалисты,комМУнисты и всякие Чингизху. ...?
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21.06.2020 12:16 Відповісти
Гидроцефал, настоящий дегенерат.
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21.06.2020 15:24 Відповісти
Агов редакторе! Яка така ''жовтнева революція''? Державний переворот! Самі ж большевики це визнавали. Дивуюся як ви підіграєте ''рускамуміру'' тут на ''Цензорі''. Це тупість чи зумисно робиться?
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21.06.2020 11:56 Відповісти
Намеренно. В редакции есть убеждённые путлеровцы!
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21.06.2020 13:17 Відповісти
Не просто "жовтневої", а "вєлікай" і, на додачу, ще й "саціалістічєской".
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21.06.2020 14:11 Відповісти
Идиоты...
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21.06.2020 12:35 Відповісти
Европа медленно умирает .
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21.06.2020 12:35 Відповісти
Стремительно.
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21.06.2020 13:18 Відповісти
в начале 20 века была концепция богатых евреев Европы и США о том , что бы заселять ее жителями югов . вот с тех пор Европа и умирает . А концепция началась с заселения Германии турками , Фарнции арабами и неграми ( колониями ) и Британии индусами .
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21.06.2020 15:11 Відповісти
1. Джидаи хотят затеряться в этническом месиве и стать менеее заметными.
Тогда легко вещать от имен других народов, провозглашая то, что выгодно им самим.
2. Они боятся национального самосознания - как тогда втирать гоям чуждые ценности ?

Когда все будут вперемешку, можно снова затянуть старую шарманку про "толерантность".
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21.06.2020 17:32 Відповісти
Европу хоронят еще с середины 19 века, скоро 200 лет уже как...
а она жива старушка, покуривает...жить будет, всех хоронящих переживет.)
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21.06.2020 21:19 Відповісти
Для Европы только реконкиста .Самое частое( новорожденные ) имя там - Мохамед .покуривает . да .
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21.06.2020 22:13 Відповісти
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21.06.2020 22:14 Відповісти
Страшный был человек пра-пра-пра-дедушка Ленин. "Красный якобинец",как называли его некоторые историки. Ленин просто упивался чтением истории,а особенно,что касалось Великой Французкой революции: Робеспьер, вот был его настоящий кумир,а с ним и террор якобинцев: всё это он и проделал в России--разрушая святыни,церкви,людей умертвлял пачками...Не зря его ученики--Сталин,Троцкий...получили сполна: учитель,стал в конце жизни,-- жалким подобием человека,а теперь "главный труп" России,Сталин скончался в блевотине и "сцаках",а Троцкий заслуженно получил киркой по голове--меч возмездия нашёл каждого из "героев"...Единственное ,что можно сказать про Ильича--действительно был гением,к сожалению направил свой огромный умственный потенциал на вы-ворот, хотя есть некоторые блестящие работы по философии.
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21.06.2020 13:32 Відповісти
Да, да, "два шага вперйод и четирє назад" - єнто шедевр, канєшна ...
То ти ще цитатник Маодзедуна не читав - там ти би забалдів до патєрі сазнанія.
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21.06.2020 16:27 Відповісти
Пестец Германии, это же скрепы русского мира.
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21.06.2020 13:59 Відповісти
Немцы уже забыли, как ПАБЕДИТЕЛИ трахали всё, что движется, не взирая на возраст ?
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21.06.2020 17:37 Відповісти
Правильной дорогой идете таварищи!))) Ждемс памятник Сталину, Берии, Ежеву, єх чего уж мелочится и Малюте Скуратову...))))
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21.06.2020 14:10 Відповісти
Маодзедуну і Полпоту, також.
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21.06.2020 14:13 Відповісти
Памятник своему шпиону проникшему на расею в бронепоезде и удачно выполневшему задание.Конечно это дебилизм высшей ******** , а может это будет аллея знатных ублюдков.
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21.06.2020 14:17 Відповісти
А, молодець владім владімич, скоро він всю цю "шибко" цивілізовану бидлоту так в лайні вимочить, що на ній світлої плями не залишиться. Будуть тільки гей-паради і зойки "про вибіркове правосуддя" в Україні.
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21.06.2020 14:27 Відповісти
Комуністична інфекція давно була ,Проблема тоді коли від ситності суспільство дае їй розвиватися , розвинувшись воно знищує це суспільство... До рівності , любові завжди призивала Біблія ..., і показувала шлях яким треба йти ..., ідеї Коммунізма заводять в тупик , вони на ділі доказали свою утопічність.., чи в сссрашці, чи в Кубі , чи в Пувнічній Кореї ...
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21.06.2020 14:38 Відповісти
Übermäßiger Konsum von Bier und Würstchen ist ungesund.
das Ende Deutschland
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21.06.2020 15:13 Відповісти
Можно поспорить. что этнических немцев среди публики там не было.
Понаехавшая маланская помесь типа переселённых дамбасян и крымчан.
С плохим немецким и рептилоидными интерпейсами.
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21.06.2020 15:31 Відповісти
дебилы, ****. берлинскую стену уже забыли?
зы памятник сралину когда?
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21.06.2020 15:42 Відповісти
Ну у нас всего за 5 лет тоже все забыли и проголосовали за неорыгов.

А тут западные немцы, которые прелести социализма на своей шкуре не пробовали и верят, что у нас просто неправильный социализм какой-то был.
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21.06.2020 22:27 Відповісти
¡¡¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
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21.06.2020 15:53 Відповісти
Взлетаем в стратосферу вместе
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21.06.2020 18:02 Відповісти
"Марсксистско-лениская партия Германии" - ну вы видели такое ?
В Германии пора принимать закон о декоммунизации.
Как будто не знают к чему приведут их Маркс и Ленин - к тоталитарской диктатуре
марсков, энгельсов, мехлисов, бланков, кагановичей и рабиновичей.
Они с наганом, а все остальные народы на плантациях за трудодень.
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21.06.2020 18:03 Відповісти
"http://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php Ленин с нами !" (советский лозунг - большими буквами на красном)"И падет величие человеческое, и высокое людское унизится... и идолы совсем исчезнут."
(Ис.2:17,18)
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21.06.2020 22:46 Відповісти
Вообще-то памятники кодируют людей... Иногда слышу "ведь это же наша история!". Какая, б..дь, наша???? Четверть миллиона украинцев, умервщленных с подачи этой мрази в межвоенный период с подачи этого ублюдка, которому надо ставить памятники, - моя история? Только конченная прокацапская пропутинская мразь так говорит, и несет цветы к чучелам ленина. Как же много совок уничножил нормальномыслящих людей!? И эти тупорылые совковые отрыжки сейчас правят страной...
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22.06.2020 00:31 Відповісти
Че, все - правильно, это их история. А частью ихней истории есть организованный ими для нас наш геноцид и наша трагедия.
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22.06.2020 00:52 Відповісти
При всей неоднозначности, ни один политик не сделал для Украины больше, чем Ленин. Он основал УССР, и увеличил территорию в два раза. Я не сторонник Ленина, но я не понимаю, Ленин основал УССР в 1922 году, а в 1924 помер. Когда успел насолить?)))
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22.06.2020 04:58 Відповісти
УССР - это камера в общей тюрьме.
Ленину надо было поддержать УНР, а не вводить красный террор.
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22.06.2020 12:29 Відповісти
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