Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини. ФОТО
У центрі Рурської області - місті Гельзенкірхен - встановили перший у колишній ФРН пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну.
У місті Гельзенкірхен, у землі Північний Рейн-Вестфалія, у суботу, 20 червня, відкрили пам'ятник радянському політичному і державному діячеві, організатору Жовтневої революції і теоретику марксизму Володимиру Леніну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Як заявили ініціатори установки монумента з Марксистсько-ленінської партії Німеччини (МЛПН), це перший пам'ятник Леніну на території колишньої Західної Німеччини. Двометровий монумент виготовлений ще в 1957 році в колишній Чехословаччині.
"Час монументів расистам, антисемітам, фашистам, антикомуністам та іншим реліктам минулого точно минув", - заявила голова МЛПН Ґабі Фехтнер. За її словами, Ленін натомість був "мислителем всесвітнь-оісторичної ваги, що випередив свій час, раннім борцем за свободу та демократію".
Не всі жителі Гельзенкірхена, який є центром колись важливої промислової Рурської області, привітали встановлення в їхньому місті пам'ятника Леніну. На початку березня представники провідних партій у місцевій раді Західного Гельзенкірхена ухвалили резолюцію, в якій завили, що радянський лідер уособлює собою "насильство, репресії, тероризм та жахливі людські страждання", тож рада планувала заблокувати встановлення монумента. Проте пізніше того ж місяця суд у Мюнстері відхилив її подання.
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Він був більш гідним ніж оце козлобороде чмо.
ТЬХУ
В.И.Ленин.
я пам'ятаю, що в моїх родичів тільки все позабирали - лишили тільки приниження.
Были лишения при Сталине, это было очень плохое время, но о Ленине вспоминали хорошо.
Украине не за что благодарить бланка-ленку.
Польша, как государство ни на что не претендует. Ни один государственный деятель Польши сейчас не заявляет о никаких претензиях на украинские земли.
Все границы в Европе после Хельсинки 1975 года непрекосновенны и менятся силой не могут.
Украина вышла из подохшего сесесер ровно в тех границах, которые имела на момент его смерти.
За силовой пересмотр границ в Европе взялись лишь **...тые Милошевич и питерский карла-педофил пуйло, каждый за это и получит, первый уже отправился в преисподнюю...второму черенок в анус вправят в свое время.
При совках украинцы ездили на Запорожцах, а дружа с НАТО, ездят на Ауди.
Когда наступали большевики, то не встретили практически никакого сопротивления.
Так как украинская власть всегда была не на стороне украинского народа, а на стороне иностранцев и богатых капиталистов, которые издевались над украинцами, то туда ей и дорога.
Даже спустя 100 лет практически ничего не изменилось, украинская власть только и умеет, что плясать под дудку иностранцев и гнобить украинский народ.
Такие дебилы как вы могут только оскорблять украинцев, гнобить народ и плясать под дудку иностранцев, потому, что у вас начисто отсутствуют мозги.
От же ж недбалі типи!
В Північний Рейн да й поставлять,
Кацапам литі чіпи!
Агент німецької розвідки Ульянов(ЛЕнін) провів геніальну операцію по знищенню Росії як світового конкурента....
Думаю,пам"ятники Путіну теж поставлять у Європі,Китаї і Америці..З тої самої причини..))
Папик начал (с позволения революционерки-маменьки), и Володенька пошёл по рукам.
Вот почему в СССР всё делалось через одно место: так завещал Ильич.
Тогда легко вещать от имен других народов, провозглашая то, что выгодно им самим.
2. Они боятся национального самосознания - как тогда втирать гоям чуждые ценности ?
Когда все будут вперемешку, можно снова затянуть старую шарманку про "толерантность".
а она жива старушка, покуривает...жить будет, всех хоронящих переживет.)
То ти ще цитатник Маодзедуна не читав - там ти би забалдів до патєрі сазнанія.
das Ende Deutschland
Понаехавшая маланская помесь типа переселённых дамбасян и крымчан.
С плохим немецким и рептилоидными интерпейсами.
зы памятник сралину когда?
А тут западные немцы, которые прелести социализма на своей шкуре не пробовали и верят, что у нас просто неправильный социализм какой-то был.
В Германии пора принимать закон о декоммунизации.
Как будто не знают к чему приведут их Маркс и Ленин - к тоталитарской диктатуре
марсков, энгельсов, мехлисов, бланков, кагановичей и рабиновичей.
Они с наганом, а все остальные народы на плантациях за трудодень.
(Ис.2:17,18)
Ленину надо было поддержать УНР, а не вводить красный террор.