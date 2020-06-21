Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини. ФОТО

У центрі Рурської області - місті Гельзенкірхен - встановили перший у колишній ФРН пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну.

У місті Гельзенкірхен, у землі Північний Рейн-Вестфалія, у суботу, 20 червня, відкрили пам'ятник радянському політичному і державному діячеві, організатору Жовтневої революції і теоретику марксизму Володимиру Леніну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Як заявили ініціатори установки монумента з Марксистсько-ленінської партії Німеччини (МЛПН), це перший пам'ятник Леніну на території колишньої Західної Німеччини. Двометровий монумент виготовлений ще в 1957 році в колишній Чехословаччині.

"Час монументів расистам, антисемітам, фашистам, антикомуністам та іншим реліктам минулого точно минув", - заявила голова МЛПН Ґабі Фехтнер. За її словами, Ленін натомість був "мислителем всесвітнь-оісторичної ваги, що випередив свій час, раннім борцем за свободу та демократію".

Не всі жителі Гельзенкірхена, який є центром колись важливої промислової Рурської області, привітали встановлення в їхньому місті пам'ятника Леніну. На початку березня представники провідних партій у місцевій раді Західного Гельзенкірхена ухвалили резолюцію, в якій завили, що радянський лідер уособлює собою "насильство, репресії, тероризм та жахливі людські страждання", тож рада планувала заблокувати встановлення монумента. Проте пізніше того ж місяця суд у Мюнстері відхилив її подання.

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