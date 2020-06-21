Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии. ФОТО
В центре Рурской области - городе Гельзенкирхен - установили первый в бывшей ФРГ памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.
В городе Гельзенкирхен, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 20 июня, был открыт памятник советскому политическому и государственному деятелю, организатору Октябрьской революции и теоретику марксизма Владимиру Ленину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Как заявили инициаторы установки монумента из Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это первый памятник Ленину на территории бывшей Западной Германии. Двухметровый монумент изготовлен еще в 1957 году в бывшей Чехословакии.
"Время монументов расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам и другим реликтам прошлого точно прошло", - заявила председатель МЛПН Габи Фехтнер. По ее словам, Ленин вместе с тем был "мыслителем всемирноисторического веса, опередившим свое время, ранним борцом за свободу и демократию".
Не все жители Гельзенкирхена, который является центром когда-то важной промышленной Рурской области, приветствовали установление в их городе памятника Ленину. В начале марта представители ведущих партий в местном совете Западного Гельзенкирхена приняли резолюцию, в которой заявили, что советский лидер олицетворяет собой "насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания", поэтому совет планировал заблокировать установку монумента. Но в том же месяце суд в Мюнстере отклонил их представление.
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Він був більш гідним ніж оце козлобороде чмо.
ТЬХУ
В.И.Ленин.
я пам'ятаю, що в моїх родичів тільки все позабирали - лишили тільки приниження.
Были лишения при Сталине, это было очень плохое время, но о Ленине вспоминали хорошо.
Украине не за что благодарить бланка-ленку.
Польша, как государство ни на что не претендует. Ни один государственный деятель Польши сейчас не заявляет о никаких претензиях на украинские земли.
Все границы в Европе после Хельсинки 1975 года непрекосновенны и менятся силой не могут.
Украина вышла из подохшего сесесер ровно в тех границах, которые имела на момент его смерти.
За силовой пересмотр границ в Европе взялись лишь **...тые Милошевич и питерский карла-педофил пуйло, каждый за это и получит, первый уже отправился в преисподнюю...второму черенок в анус вправят в свое время.
При совках украинцы ездили на Запорожцах, а дружа с НАТО, ездят на Ауди.
Когда наступали большевики, то не встретили практически никакого сопротивления.
Так как украинская власть всегда была не на стороне украинского народа, а на стороне иностранцев и богатых капиталистов, которые издевались над украинцами, то туда ей и дорога.
Даже спустя 100 лет практически ничего не изменилось, украинская власть только и умеет, что плясать под дудку иностранцев и гнобить украинский народ.
Такие дебилы как вы могут только оскорблять украинцев, гнобить народ и плясать под дудку иностранцев, потому, что у вас начисто отсутствуют мозги.
От же ж недбалі типи!
В Північний Рейн да й поставлять,
Кацапам литі чіпи!
Агент німецької розвідки Ульянов(ЛЕнін) провів геніальну операцію по знищенню Росії як світового конкурента....
Думаю,пам"ятники Путіну теж поставлять у Європі,Китаї і Америці..З тої самої причини..))
Папик начал (с позволения революционерки-маменьки), и Володенька пошёл по рукам.
Вот почему в СССР всё делалось через одно место: так завещал Ильич.
Тогда легко вещать от имен других народов, провозглашая то, что выгодно им самим.
2. Они боятся национального самосознания - как тогда втирать гоям чуждые ценности ?
Когда все будут вперемешку, можно снова затянуть старую шарманку про "толерантность".
а она жива старушка, покуривает...жить будет, всех хоронящих переживет.)
То ти ще цитатник Маодзедуна не читав - там ти би забалдів до патєрі сазнанія.
das Ende Deutschland
Понаехавшая маланская помесь типа переселённых дамбасян и крымчан.
С плохим немецким и рептилоидными интерпейсами.
зы памятник сралину когда?
А тут западные немцы, которые прелести социализма на своей шкуре не пробовали и верят, что у нас просто неправильный социализм какой-то был.
В Германии пора принимать закон о декоммунизации.
Как будто не знают к чему приведут их Маркс и Ленин - к тоталитарской диктатуре
марсков, энгельсов, мехлисов, бланков, кагановичей и рабиновичей.
Они с наганом, а все остальные народы на плантациях за трудодень.
(Ис.2:17,18)
Ленину надо было поддержать УНР, а не вводить красный террор.