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Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии. ФОТО

В центре Рурской области - городе Гельзенкирхен - установили первый в бывшей ФРГ памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.

В городе Гельзенкирхен, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 20 июня, был открыт памятник советскому политическому и государственному деятелю, организатору Октябрьской революции и теоретику марксизма Владимиру Ленину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Как заявили инициаторы установки монумента из Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это первый памятник Ленину на территории бывшей Западной Германии. Двухметровый монумент изготовлен еще в 1957 году в бывшей Чехословакии.

"Время монументов расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам и другим реликтам прошлого точно прошло", - заявила председатель МЛПН Габи Фехтнер. По ее словам, Ленин вместе с тем был "мыслителем всемирноисторического веса, опередившим свое время, ранним борцом за свободу и демократию".

Не все жители Гельзенкирхена, который является центром когда-то важной промышленной Рурской области, приветствовали установление в их городе памятника Ленину. В начале марта представители ведущих партий в местном совете Западного Гельзенкирхена приняли резолюцию, в которой заявили, что советский лидер олицетворяет собой "насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания", поэтому совет планировал заблокировать установку монумента. Но в том же месяце суд в Мюнстере отклонил их представление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии 01
Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии 02

Также читайте: В российском Ульяновске высадят 1488 кустарников к 75-летию Победы и цветник с надписью "Ленин - 150"

Автор: 

Германия (6982) Ленин Владимир (573) памятник (2240)


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Топ комментарии
+45
Вдруг перед памятником, который на тот момент еще был покрыт красным полотном, появилась женщина с бутылкой в руках и плакатом с надписью на немецком: "Моя кровь, пожалуйста!" С сильным русским акцентом она закричала: "Ленин пил кровь моих родственников и земляков. Вы тоже хотите выпить моей крови?" Бутылку у нее из рук вырвали, а ее саму, не сильно церемонясь, оттеснили к краю толпы. На фоне звучавших со сцены слов о "Ленине, выслушивавшем всевозможные мнения", это выглядело достаточно абсурдно. "Вы не знаете, что такое СССР, а я знаю. Это большой концлагерь. Ленин - массовый убийца", - кричала Екатерина Мальдон, политическая беженка из Москвы.

Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии - Цензор.НЕТ 9835
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21.06.2020 00:34
+37
Пропала Германия, больные ублюдки людоедам памятники расставляют.
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21.06.2020 00:28
+25
покопайтесь хорошенько, наверняка найдете происки ************ в етой истории. Их хлебом не корми, дай разних палачей со свалки истории повитаскивать и показать на сколько они омерзительни со своми членинами, сралинами и прочими упирями.
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21.06.2020 00:28
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Страница 3 из 3
Ну від НІМЦІВ(!!!) я цього точно не чекав ! Їм гітлера мало було ? Або я ще не проснувся , або дехто помирає від короновірусу , а дехто втрачає розум . Але ще задовго до цього почалася така маячня - Трампи , зе (на жаль тут ми попереду всіх за тупістю) .
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21.06.2020 08:12 Ответить
Та вони примахані на всю голову. Шредера мало? Чи виляючої задом муркель? Не буває бувших кгбістів, мєнтів і фашистів.
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21.06.2020 08:44 Ответить
Та ці іпанати - нім комуняки - цього чЛеніна викупили в Чехіі де він валявся десь в кущах після того як його знесли . Цім довбойобам тре почитати ( а ще краще на своій шкурі віддчути) мемуари мешканців Берліна де у 45 році варвари з прапором чЛеніна гвалтували та просто вбивали жінок та дітей
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21.06.2020 08:21 Ответить
Дружба Німеччини, та Росії завжди закінчувалася великими війнами, в яких ніхто з них не перемагав. Перемагали треті сторони.
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21.06.2020 08:28 Ответить
Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии - Цензор.НЕТ 5367ІДІТЬ НА ВЕЛИЧЕЗНИЙ Х@Й! КАТИ - ЛЕНІНЦІ!
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21.06.2020 08:31 Ответить
Исторический цикл повторяется. Ждем 3-ю мировую.
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21.06.2020 08:42 Ответить
Зачем свой делать было? Могли бы украинского ленина купить...
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21.06.2020 08:54 Ответить
Деградация Европы набирает всё большие обороты...
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21.06.2020 08:58 Ответить
Комуністична чума накрила світ ******.
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21.06.2020 09:05 Ответить
Cara al sol
Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 9033
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21.06.2020 12:39 Ответить
Ой, у лузі червона калина
Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 1171
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21.06.2020 12:47 Ответить
а в храме оружія ----реліквія кепка Гітлера ))))
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21.06.2020 09:09 Ответить
Неправильный памятник. Надо было поставить памятник с фотографии,где ленин уже с выеденным сифилисом мозгом и взглядом идиота!
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21.06.2020 09:09 Ответить
Ну просто 100% румын
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21.06.2020 11:43 Ответить
А мне на тебя нас "рать" !
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21.06.2020 12:12 Ответить
Краще би вже Гітлеру встановили.
Він був більш гідним ніж оце козлобороде чмо.
ТЬХУ
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21.06.2020 09:15 Ответить
Ленин и демократия вещи несовместимые. Коммунизм и демократия не одно и то же
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21.06.2020 09:19 Ответить
Всех Повесить. Непременно, повесить.
В.И.Ленин.
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21.06.2020 09:27 Ответить
ху..ло профінансував люмпенг для встановлення памятника сифилітику. Чомусь не бачу прогнившого проваленого носа в члєніна.
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21.06.2020 09:36 Ответить
В цивилизованных странах устанавливают памятники Ленину, а в отсталой Украине разрушают.
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21.06.2020 09:36 Ответить
Подивилась би я на їхню цивілізованість опісля десятиліть крування апаратом чЛеніна.
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21.06.2020 09:39 Ответить
За короткий срок при Ленине Украина научилась читать и писать, в Украине в то время начали строились школы для простых людей, крестьянам дали землю. Это то, чего не было при "прогрессивном" капитализме до Ленина. Если не учитывать деспота Сталина, который гнобил Украину, в целом Украина развилась до такой степени, что появились авиационные и ракетные технологии. Сейчас же, при капитализме, практически во всех сферах наблюдается полная деградация Украины, Украина превращается в слабую, отсталую, сырьевую колонию африканского типа.
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21.06.2020 10:05 Ответить
це не заслуга леніна- так тоді розвивався світ.
я пам'ятаю, що в моїх родичів тільки все позабирали - лишили тільки приниження.
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21.06.2020 10:15 Ответить
Мои родственники тоже многое рассказывали о тех временах.
Были лишения при Сталине, это было очень плохое время, но о Ленине вспоминали хорошо.
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21.06.2020 10:22 Ответить
и мой прадедушка говорил, что период НЭПа, до образования колхозов, был самым счастливым временем. Землю дали, продналог был небольшой. Много всего купили, хозяйство процветвло.
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21.06.2020 10:29 Ответить
Напомни, за кого воевал твой прадедушка под Крутами, и где он переживал голодомор 30х.
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21.06.2020 15:19 Ответить
ВИЛ был главой государства которое оккупировало Украину и этого *лять должно быть достаточно для любого украинца если у него с головой все в порядке.
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21.06.2020 11:24 Ответить
Ну и что? Последние шесть лет мы тоже живем под оккупацией, только тихой. Шесть лет нам навязывают антиукраинский чужой мир, европорядки, которые имеют не украинские, иностранные корни и не имеют ничего общего с украинским миром.
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21.06.2020 11:49 Ответить
Лошкопед кацапорылый ты совсем головой тронулся? Какая оккупация, дурик малохольный? Евросемья это и есть дом Украины, европорядки это и есть настоящий украинский мир. Какие твои родственники жили при чЛенине, троль ты тупорылый? Чтобы хоть немного начать реально понимать ситуацию в стране нужно иметь возраст 18-20 лет. чЛенин умер в 24 году, твои родственники родились в 1904-06 году, и успели тебе рассказать про хорошую жизнь при чЛенине? Тогда ты или ты бывший старый коммунист-комсомолец совкодрочер, или тупой кацапотроль. В любом варианте ты враг Украины и естественно европорядки и понятие евросемья для тебя чуждо, ибо мир навозного червя-навоз, и цветочный нектар для него чужд и непреемлем.
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21.06.2020 15:37 Ответить
слышь ты, срань лапотная, за ленку-бланка ульянову украинцы могли бы говорить хорошо только в одном случае, если бы УНР не была бы оккупирована большевистскими ордами, а обрела бы свободу и стала бы развиваться, как Польша и Финляндия.
Украине не за что благодарить бланка-ленку.
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21.06.2020 17:13 Ответить
Твої родичі згадували файноє про леніна, тобі телепню хоч відомо скільки років мали мати твої родичі аби ти почув їх спогади...)))
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21.06.2020 14:20 Ответить
Для телепня и отвечаю, родственников, которые рассказывали, к сожалению давно нет в живых.
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21.06.2020 14:38 Ответить
напиши ещё, шо "Украину создал Ленин" и "Сталин подарил Украине Львов и Тернополь" - и как там в ваших методичках ещё пишут ?
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21.06.2020 10:16 Ответить
а что? Львов - австрийский город. Сравни архитектуру Вены и Львова. Поляки тоже претендуют, но Львов - город австрийский. Его австрийцы строили.
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21.06.2020 10:30 Ответить
Поляки тоже претендуют


Польша, как государство ни на что не претендует. Ни один государственный деятель Польши сейчас не заявляет о никаких претензиях на украинские земли.
Все границы в Европе после Хельсинки 1975 года непрекосновенны и менятся силой не могут.
Украина вышла из подохшего сесесер ровно в тех границах, которые имела на момент его смерти.
За силовой пересмотр границ в Европе взялись лишь **...тые Милошевич и питерский карла-педофил пуйло, каждый за это и получит, первый уже отправился в преисподнюю...второму черенок в анус вправят в свое время.
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21.06.2020 21:16 Ответить
Лучше стать колонией умных э чем с дураками развивать ракетные технлогии.
При совках украинцы ездили на Запорожцах, а дружа с НАТО, ездят на Ауди.
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21.06.2020 10:17 Ответить
І теж саме відбувається в сомалія, не? Ленін допоміг(((
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21.06.2020 10:23 Ответить
Да пошел тьі *****, членинолюб. При Ленине Украина бьіла уничтожена, а на улицах Киева большевистская падаль расстреливала украинцев
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21.06.2020 15:18 Ответить
Если бы украинский народ поддерживал тогда украинскую власть, то до такого бы не дошло.
Когда наступали большевики, то не встретили практически никакого сопротивления.

Так как украинская власть всегда была не на стороне украинского народа, а на стороне иностранцев и богатых капиталистов, которые издевались над украинцами, то туда ей и дорога.

Даже спустя 100 лет практически ничего не изменилось, украинская власть только и умеет, что плясать под дудку иностранцев и гнобить украинский народ.
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21.06.2020 15:31 Ответить
Ох и п.дрило козломордое, а Бой под Крутами, а банды Муравьева, а Красный Террор, кого уничтожали, чмошник? Уж не простых ли украинцев? НКВД, ЧК кого раскулачивали, расстреливали, ссылали, не простых украинцев? Ты троль, притом тупой и скучный. Лахта уже не та нанимает тупых трехрублевых дешевок.
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21.06.2020 15:44 Ответить
Бой под Крутами со студентами, это не поддержка народа.

Такие дебилы как вы могут только оскорблять украинцев, гнобить народ и плясать под дудку иностранцев, потому, что у вас начисто отсутствуют мозги.
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21.06.2020 16:00 Ответить
Педотроль дебильный ты не украинец, от тебя за версту кацапопсиной несет, поэтому чмо закрыло свою вафлопасть, и пшло назад, в паРашу. Скули там от радости, что кремлевский главпетух обнулил 20-летнее половое насилие над вами и объявил вас опять анальными целками, чтобы следующие 20 лет опять драть свою кацапочелядь по полной программе.
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21.06.2020 16:11 Ответить
взамен расиста Колумба ...новые ориентиры
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21.06.2020 10:04 Ответить
старые ориентиры. у них это давно
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21.06.2020 10:31 Ответить
Германия страна большая....Ну ,прикупили магистрат в Гельзенкирхене ....Там-то и немцев треть от 250 000 населения + концлагерь = чувство вины. Люди к этому спокойно относятся. Поставили-пусть стоит. Вот если будет принято федеральное решение,что дядька плохой ,тогда уберут. Гитлеру не ставят ,а желающие тоже есть.
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21.06.2020 10:11 Ответить
Если Германия опять начнёт пересаживаться на "Трабант" - пусть знают благодаря кому.
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21.06.2020 10:18 Ответить
Идиоты думают, что это никак не связано.
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21.06.2020 12:36 Ответить
Недо было эти чучела ленина сразу переплавлять, а не оставлять "на память".
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21.06.2020 10:30 Ответить
широко распространенное явление. Нью-Йорк. Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 4480
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21.06.2020 10:41 Ответить
Ми підемо іншим шляхом!Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 4921
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21.06.2020 10:46 Ответить
То всьо китайці винні,бл@дь,
От же ж недбалі типи!
В Північний Рейн да й поставлять,
Кацапам литі чіпи!
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21.06.2020 10:50 Ответить
идиоты-немцы ставят памятники лысому коммуняцкому утырку, придумавшему концлагеря. И это правда, что человеческому идиотизму нет предела.
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21.06.2020 11:04 Ответить
И виноват во всем этом Порошенко!
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21.06.2020 11:05 Ответить
Председатель МЛПН Габи Фехтнер, не стоит идиотку из себя строить. Скажи прямо сколько евро получила от *****? И второе - что карл, что фридрих, оба они предупреждали: Что их работы не имеет к кацапстану никакого отношения! "Русский мужик если возьмёт в руки топор, только для того чтобы защитить своё рабство!" - кто написал??? Мыслитель блин... Кстати, что этот лень in делает левой рукой? Вспоминает дзержинского или мальчиков Берлина? PS: Лень in, был не только внутренний урод, а и внешний - карлик, рост 155 см. с огромным приспособлением, для приёма пищи! Ещё, так же гейрой Германии, как гейрой кацапстана - кадыркин!
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21.06.2020 11:21 Ответить
Сколько дураков! В Германии уже была своя нацианал-социалистическая трудовая партия, не уж то не помнят как все печально закончилось!
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21.06.2020 11:22 Ответить
Ефект спорченого телефону ,.. інформація від дідів до внуків дійшла спотворена ..
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21.06.2020 14:43 Ответить
Логічно..


Агент німецької розвідки Ульянов(ЛЕнін) провів геніальну операцію по знищенню Росії як світового конкурента....
Думаю,пам"ятники Путіну теж поставлять у Європі,Китаї і Америці..З тої самої причини..))Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 6431

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21.06.2020 11:23 Ответить
в каждую школу ...на радость деткам..
Перший пам'ятник Леніну відкрили на території колишньої Західної Німеччини - Цензор.НЕТ 9484
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21.06.2020 11:35 Ответить
Сифилитик-мыслитель блин... =)
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21.06.2020 11:40 Ответить
Не мыслитель, а ******** с раздолбанным очком.
Папик начал (с позволения революционерки-маменьки), и Володенька пошёл по рукам.
Вот почему в СССР всё делалось через одно место: так завещал Ильич.
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21.06.2020 17:35 Ответить
Вот сейчас австрийскому генштабу обидно было...
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21.06.2020 12:35 Ответить
Вот! Класс! Да,соССиалисты,комМУнисты и всякие Чингизху. ...?
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21.06.2020 12:16 Ответить
Гидроцефал, настоящий дегенерат.
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21.06.2020 15:24 Ответить
Агов редакторе! Яка така ''жовтнева революція''? Державний переворот! Самі ж большевики це визнавали. Дивуюся як ви підіграєте ''рускамуміру'' тут на ''Цензорі''. Це тупість чи зумисно робиться?
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21.06.2020 11:56 Ответить
Намеренно. В редакции есть убеждённые путлеровцы!
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21.06.2020 13:17 Ответить
Не просто "жовтневої", а "вєлікай" і, на додачу, ще й "саціалістічєской".
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21.06.2020 14:11 Ответить
Идиоты...
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21.06.2020 12:35 Ответить
Европа медленно умирает .
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21.06.2020 12:35 Ответить
Стремительно.
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21.06.2020 13:18 Ответить
в начале 20 века была концепция богатых евреев Европы и США о том , что бы заселять ее жителями югов . вот с тех пор Европа и умирает . А концепция началась с заселения Германии турками , Фарнции арабами и неграми ( колониями ) и Британии индусами .
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21.06.2020 15:11 Ответить
1. Джидаи хотят затеряться в этническом месиве и стать менеее заметными.
Тогда легко вещать от имен других народов, провозглашая то, что выгодно им самим.
2. Они боятся национального самосознания - как тогда втирать гоям чуждые ценности ?

Когда все будут вперемешку, можно снова затянуть старую шарманку про "толерантность".
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21.06.2020 17:32 Ответить
Европу хоронят еще с середины 19 века, скоро 200 лет уже как...
а она жива старушка, покуривает...жить будет, всех хоронящих переживет.)
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21.06.2020 21:19 Ответить
Для Европы только реконкиста .Самое частое( новорожденные ) имя там - Мохамед .покуривает . да .
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21.06.2020 22:13 Ответить
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21.06.2020 22:14 Ответить
Страшный был человек пра-пра-пра-дедушка Ленин. "Красный якобинец",как называли его некоторые историки. Ленин просто упивался чтением истории,а особенно,что касалось Великой Французкой революции: Робеспьер, вот был его настоящий кумир,а с ним и террор якобинцев: всё это он и проделал в России--разрушая святыни,церкви,людей умертвлял пачками...Не зря его ученики--Сталин,Троцкий...получили сполна: учитель,стал в конце жизни,-- жалким подобием человека,а теперь "главный труп" России,Сталин скончался в блевотине и "сцаках",а Троцкий заслуженно получил киркой по голове--меч возмездия нашёл каждого из "героев"...Единственное ,что можно сказать про Ильича--действительно был гением,к сожалению направил свой огромный умственный потенциал на вы-ворот, хотя есть некоторые блестящие работы по философии.
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21.06.2020 13:32 Ответить
Да, да, "два шага вперйод и четирє назад" - єнто шедевр, канєшна ...
То ти ще цитатник Маодзедуна не читав - там ти би забалдів до патєрі сазнанія.
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21.06.2020 16:27 Ответить
Пестец Германии, это же скрепы русского мира.
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21.06.2020 13:59 Ответить
Немцы уже забыли, как ПАБЕДИТЕЛИ трахали всё, что движется, не взирая на возраст ?
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21.06.2020 17:37 Ответить
Правильной дорогой идете таварищи!))) Ждемс памятник Сталину, Берии, Ежеву, єх чего уж мелочится и Малюте Скуратову...))))
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21.06.2020 14:10 Ответить
Маодзедуну і Полпоту, також.
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21.06.2020 14:13 Ответить
Памятник своему шпиону проникшему на расею в бронепоезде и удачно выполневшему задание.Конечно это дебилизм высшей ******** , а может это будет аллея знатных ублюдков.
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21.06.2020 14:17 Ответить
А, молодець владім владімич, скоро він всю цю "шибко" цивілізовану бидлоту так в лайні вимочить, що на ній світлої плями не залишиться. Будуть тільки гей-паради і зойки "про вибіркове правосуддя" в Україні.
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21.06.2020 14:27 Ответить
Комуністична інфекція давно була ,Проблема тоді коли від ситності суспільство дае їй розвиватися , розвинувшись воно знищує це суспільство... До рівності , любові завжди призивала Біблія ..., і показувала шлях яким треба йти ..., ідеї Коммунізма заводять в тупик , вони на ділі доказали свою утопічність.., чи в сссрашці, чи в Кубі , чи в Пувнічній Кореї ...
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21.06.2020 14:38 Ответить
Übermäßiger Konsum von Bier und Würstchen ist ungesund.
das Ende Deutschland
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21.06.2020 15:13 Ответить
Можно поспорить. что этнических немцев среди публики там не было.
Понаехавшая маланская помесь типа переселённых дамбасян и крымчан.
С плохим немецким и рептилоидными интерпейсами.
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21.06.2020 15:31 Ответить
дебилы, ****. берлинскую стену уже забыли?
зы памятник сралину когда?
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21.06.2020 15:42 Ответить
Ну у нас всего за 5 лет тоже все забыли и проголосовали за неорыгов.

А тут западные немцы, которые прелести социализма на своей шкуре не пробовали и верят, что у нас просто неправильный социализм какой-то был.
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21.06.2020 22:27 Ответить
¡¡¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
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21.06.2020 15:53 Ответить
Взлетаем в стратосферу вместе
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21.06.2020 18:02 Ответить
"Марсксистско-лениская партия Германии" - ну вы видели такое ?
В Германии пора принимать закон о декоммунизации.
Как будто не знают к чему приведут их Маркс и Ленин - к тоталитарской диктатуре
марсков, энгельсов, мехлисов, бланков, кагановичей и рабиновичей.
Они с наганом, а все остальные народы на плантациях за трудодень.
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21.06.2020 18:03 Ответить
"http://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php Ленин с нами !" (советский лозунг - большими буквами на красном)"И падет величие человеческое, и высокое людское унизится... и идолы совсем исчезнут."
(Ис.2:17,18)
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21.06.2020 22:46 Ответить
Вообще-то памятники кодируют людей... Иногда слышу "ведь это же наша история!". Какая, б..дь, наша???? Четверть миллиона украинцев, умервщленных с подачи этой мрази в межвоенный период с подачи этого ублюдка, которому надо ставить памятники, - моя история? Только конченная прокацапская пропутинская мразь так говорит, и несет цветы к чучелам ленина. Как же много совок уничножил нормальномыслящих людей!? И эти тупорылые совковые отрыжки сейчас правят страной...
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22.06.2020 00:31 Ответить
Че, все - правильно, это их история. А частью ихней истории есть организованный ими для нас наш геноцид и наша трагедия.
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22.06.2020 00:52 Ответить
При всей неоднозначности, ни один политик не сделал для Украины больше, чем Ленин. Он основал УССР, и увеличил территорию в два раза. Я не сторонник Ленина, но я не понимаю, Ленин основал УССР в 1922 году, а в 1924 помер. Когда успел насолить?)))
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22.06.2020 04:58 Ответить
УССР - это камера в общей тюрьме.
Ленину надо было поддержать УНР, а не вводить красный террор.
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22.06.2020 12:29 Ответить
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