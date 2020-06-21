Первый памятник Ленину открыли на территории бывшей Западной Германии. ФОТО

В центре Рурской области - городе Гельзенкирхен - установили первый в бывшей ФРГ памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.

В городе Гельзенкирхен, в земле Северный Рейн-Вестфалия, в субботу, 20 июня, был открыт памятник советскому политическому и государственному деятелю, организатору Октябрьской революции и теоретику марксизма Владимиру Ленину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Как заявили инициаторы установки монумента из Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это первый памятник Ленину на территории бывшей Западной Германии. Двухметровый монумент изготовлен еще в 1957 году в бывшей Чехословакии.

"Время монументов расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам и другим реликтам прошлого точно прошло", - заявила председатель МЛПН Габи Фехтнер. По ее словам, Ленин вместе с тем был "мыслителем всемирноисторического веса, опередившим свое время, ранним борцом за свободу и демократию".

Не все жители Гельзенкирхена, который является центром когда-то важной промышленной Рурской области, приветствовали установление в их городе памятника Ленину. В начале марта представители ведущих партий в местном совете Западного Гельзенкирхена приняли резолюцию, в которой заявили, что советский лидер олицетворяет собой "насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания", поэтому совет планировал заблокировать установку монумента. Но в том же месяце суд в Мюнстере отклонил их представление.

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