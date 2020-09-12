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Зеленський (22429) росія (63589) військові навчання (2761)

Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

Україна буде готова до проведення Росією навчань

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що керівництво України і Збройних сил країни готуються до ситуації з проведенням Російською Федерацією навчань "Кавказ-2020" в 20-х числах вересня.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми це питання детально глибоко порушували. Повністю розробив головнокомандувач з Генштабом, і разом в одній команді з Міністерством оборони, також була залучена наша розвідка. Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+32
Даже не сомневаюсь, опять отключит систему ПВО, посадит еще волонтеров, сольет разведданные, выдаст мордору очередных свидетелей терроризма и проведет серию инспекций, а дыркач опубликует еще серию прослушек союзников..
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12.09.2020 17:57
+24
Вчера еле удержали чтобы он не дал согласие на патрулирование российскими генералами и чеПушилой украинских позиций, а сегодня он уже раздувает щеки и рассказывает что он никого не боится. Отвратительный брехливый урод.
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12.09.2020 17:59
+21
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7027
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12.09.2020 18:16
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Да нахрен тот закон про мову и Томос во время войны , при том что он ВЕТИРУЕТ законы про ,,оружие для населения" и про введение визового режима со страной агрессором ? А так да , он хоть писанку может объявить ,,национальной святыней " и ввести уголовную ответственность за неправильный рисунок например , только толку от этого? НО да , признаю что это будет о-очень патриотично
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13.09.2020 21:14 Відповісти
еще раз, что бы принял медведчук?сомнительно, чтобы он развивал что то украинское...оружие для наших папуасов?вот только не надо мне тут задвигать, что бандиты и так вооружены, давайте вооружим всех желающих...визовый режим можно было принять, но я хз, насколько он бы действенен, фсбшники захотят, навербуют местную вату через инет или своих украинских агентов..ну понятно, что петя далек до идеала, но опять таки вопрос, за кого голосовать, собственно повторяться я уже не буду
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13.09.2020 23:15 Відповісти
Для наших папуасов ? Вы считаете украинцев попуасами ? х.йло и его бояре и даже их холопы ТОЖЕ так считают . У вас с ними полное совпадение позиций . И кстати полиция у нас тоже набирается из этих самых ,,попуасов" .. или же из коренных техасцев ?
Если фсбшники захотят то они свою агентуру и на Марс забросить смогут , но вопрос же не в том что они если захотят смогут его обойти , а в том что он резко затормозит круговорот ваты у нас в стране , именно затормозит а не прекратит совсем .Потому что те кому действительно в рашку невтерпеж достанут визы и наоборот .
Далек от идеала , а за кого голосовать ? .......Где то уже это проскальзывало не из нашей жизни ...году этак в 2012 м... путен далек от идеала , а за кого голосовать? Пускай посидит еще 6 лет , потом найдется замена .....Результат нам теперь известен из истории
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15.09.2020 22:49 Відповісти
боюсь, я обижаю папуасов такими сравнениями а я вот не хочу, чтоб было как в америке, где периодически очередной неадекват в школе устроил перестрелку, все из за доступности оружия...ну ну, голосуй за очередного черта из табакерки, главное потом не скули, что опять какая то куета приключилась
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16.09.2020 08:34 Відповісти
А разве ЗЕкловун не посадил Порошенко в тюрьму?? Ай ты смотри.. как жи так вышло??? А тут все ЗЕбилы до потери пульса визжали как они Порошенко в тюрьму посадят и одновременно на Ростов выгонят. Лан ЗЕбил не раскисай, вон смотри в окно Верховной Рады видишь там тебе Порошенко ручкой машет и привет передаёт))))
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12.09.2020 18:24 Відповісти
і неправда, Порох зараз всім зебілам в памперси дзюрить та какашки в штани підкладає.
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12.09.2020 19:29 Відповісти
Нет . Порося всем вам в карманы по 11.50 дзюрит .И канфеты чоколадные в штаны подбрасывает ! Или это не шоколад вовсе ? .......Упсс
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12.09.2020 23:14 Відповісти
...тебе виднее, защекан, раз ты умеешь отличать вкус шоколада от вкуса коричневого...
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13.09.2020 01:14 Відповісти
Защеканом твоя мамка тебя в детстве называла ? Стесняюсь даже подумать как тебя папка называл тогда
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13.09.2020 09:12 Відповісти
Вчера еле удержали чтобы он не дал согласие на патрулирование российскими генералами и чеПушилой украинских позиций, а сегодня он уже раздувает щеки и рассказывает что он никого не боится. Отвратительный брехливый урод.
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12.09.2020 17:59 Відповісти
тока каску бубе не давайте - он под ней тонет и теряется весь зеленый форс.
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12.09.2020 17:59 Відповісти
а вот так???
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9818

.
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12.09.2020 18:25 Відповісти
так лучше, а плюс пони (не не верхом, а покормить шо бы с руки) - самое то.
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12.09.2020 18:32 Відповісти
Неаа))) "Козлина дурная" вместо пони, намного лучше)
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12.09.2020 18:45 Відповісти
Похож на гриб-мухомор.
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12.09.2020 19:45 Відповісти
ну от зачем Вы так?))))...а напольёна шо...не тянет? ))) а он старался))))
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12.09.2020 20:00 Відповісти
Еще только когда-то будет готова??? В стране, которая ведет войну с агрессором 7-й год все должно быть готово к любым учениям врага еще позавчера.
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12.09.2020 18:00 Відповісти
ещё полтора года назад было готово
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12.09.2020 18:01 Відповісти
Осел видимо наколенники себе купил , а по встречать ***** и его орков на коленях стоять долго придется , и может хороший бинокль , а то когда они в наступление попрут без бинокля он у них в глазах стремление к миру не увидит.
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12.09.2020 18:02 Відповісти
Украина може и будет - буба головно-отбулавленый тут причем?
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12.09.2020 18:03 Відповісти
На форуме есть филологи?Хотелось бы услышать мнение специалиста,что значит словосочетание "глубоко поднимали".
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12.09.2020 18:06 Відповісти
это продолжение словоблудия типа "положительная динамика отрицательного роста"
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12.09.2020 18:14 Відповісти
Он хотел написать, что они глубоко принимали
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12.09.2020 18:16 Відповісти
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12.09.2020 18:25 Відповісти
В украинской версии "глубоко порушували"))) Как в оригинале фиг его знает))) А уж что он имел ввиду, можно только догадываться)))
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12.09.2020 18:52 Відповісти
Це, швидше, до наркологів та психіатрів.
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12.09.2020 21:10 Відповісти
Глубоко поднимали..Это типа высоко опускали? ..Украина конечно и не такое переживала,но сколько ж можно??
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12.09.2020 18:06 Відповісти
"Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся" - сказал Зеленский.
ну кроме повесток, разумеется...
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12.09.2020 18:07 Відповісти
К чему готовы , - Не разозлить соседа , что бы чего не Вышло, а отдуваться ,как всегда придется Добробатам из Народа простым Украинцам .
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12.09.2020 18:08 Відповісти
шо оно несет?все заготовки генштаба ермак уже передал козаку...
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12.09.2020 18:09 Відповісти
Так он об этом и говорит.
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12.09.2020 18:11 Відповісти
Регулярно должны проводится сборы военнообязанных.
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12.09.2020 18:10 Відповісти
Смішно читати, як блазень-членограй надувається, як самець жаби в сезон спарюювання, намагається виглядати рішучим і впевненим в собі. Особливо тішить висловлювання каломойшиної маріонетки про себе самого в третій особі. "Ми, Єго паячєство, Шут всєя Маларосіії, волєю Яхве і 73% зєбілоідов, постановляєм..."
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12.09.2020 18:15 Відповісти
На бутылку сядешь, готовый наш?
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12.09.2020 18:15 Відповісти
Из уст "уклониста-миротворца" звучит как-то не очень успокаивающе
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12.09.2020 18:15 Відповісти
Намагаєшся встигнути скоротити армію до стану, коли оборонятись не зможе???

https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2748113885457411?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=%2CO%2CP-R 10 вересня о 00:50 ·

Прислали друзья с Воздухофлотского:

"На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому".

Спи спокойно, ага, страна.

P.S. Да-да, это "тысяч человек".
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12.09.2020 18:15 Відповісти
Опять Ермак скомандовал ? По согласованию с Козаком ?

СБУ пора Ермака за жабры брать
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12.09.2020 18:21 Відповісти
СБУ не може, там бакланов чортів ловить, він зайнятий.
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12.09.2020 19:32 Відповісти
Хана у нас Буба потешный. Гонит и не бибикает....
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12.09.2020 18:16 Відповісти
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7027
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12.09.2020 18:16 Відповісти
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12.09.2020 18:18 Відповісти
Немає різниці - цап чи поц.
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12.09.2020 19:48 Відповісти
Мне это напоминает совещание губернатора и его генералов в фильме "Убить дракона".
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12.09.2020 18:21 Відповісти
Мавзолейных Крысы 2 раза бравшие Чечню..вы не вояки..вы просиралы позорные
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12.09.2020 18:21 Відповісти
За 6 лет взять треть ДАУНбасса это паБЕДА Плешивого педофила...
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12.09.2020 18:24 Відповісти
А импичмента он не боится?
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12.09.2020 18:25 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


Про бандеровцев і руцьку землю!!! Нарід свино-собачий!!!! Місто Кривий Ріг! Це п@здець...


https://twitter.com/i/status/1304622302378766337 https://twitter.com/i/status/1304622302378766337
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12.09.2020 18:28 Відповісти
Я б... прочитал-Украина будет готова к проведению С Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленски. А что ожидать от врага?!
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12.09.2020 18:28 Відповісти
Тільки не кажіть, що він знов бере все під саій контроль...
Тут тільки від самої новини про приїзд ОНОГО 25 числа на Закарпаття вже трохи земля здригнулась...
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12.09.2020 18:28 Відповісти
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7305
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12.09.2020 18:29 Відповісти
Тут на досуге попались на глаза 2 карты,одна 1700 вторая 1711 года....авторы Семён Ремезов и Николас Ферр.Внитмательно просмотревши сей шедевр увидел название большущими литерами UKRAINE....слово РАБссия на обоих картах отсутствует..зато есть Золотая Орда,Московия,и прочие зУлуссо Камбоджи... наверно это Пентагон нарисовал...
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12.09.2020 18:32 Відповісти
А куда ты бы язЕлоха подевал бы??? Большего порохобота, как мне42, я не встречал!!! Прикинь хромосомой...
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12.09.2020 19:31 Відповісти
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 493
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12.09.2020 18:35 Відповісти
Все що він каже, приймайте навпаки. Ворог є ворог.
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12.09.2020 18:38 Відповісти
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5606
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12.09.2020 18:39 Відповісти
Кажуть шо Мапвзолейное быдло дохнет быстрыми темпами начиная с подлодки Курск...это правда но отчасти,в этом году подохло на 266 000 больше чем родилось..хороший но мало.... Бабы уже не нарожають....маршал Жюков ошибся...
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12.09.2020 18:43 Відповісти
Ну это у тебя данные несколько не точные.. https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation
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12.09.2020 18:52 Відповісти
Данные РОССТАТА подохло 266 000 хряков в этом году
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12.09.2020 18:58 Відповісти
Всего тжителейц на РАБссии 77 мильонов...на не 150 колторых= никогда не было... от слова совсем...
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12.09.2020 19:01 Відповісти
Ладно, уговорил.. умерли все
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12.09.2020 19:06 Відповісти
умерло 1 миллион 423 тысячи.. родилось 1 миллион 305 тысяч в этом году.. Если тебя интересуют данные росстата то там более позитивная динамика .. население наоборот увеличилось.. http://www.statdata.ru/russia
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12.09.2020 19:05 Відповісти
Спутник Навигатор и кладбища РАБссии найди...там все есть...баран ты ВАСЯ...
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12.09.2020 19:06 Відповісти
Так ты же сам на росстат ссылался.. я проверил.. оказалось ты соврал
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12.09.2020 19:11 Відповісти
Будет готова. Таки-да. А ты откуда про это знаешь, хрыпло наркоманское?! Достала уже эта крыворогая самодеятельность!
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12.09.2020 18:46 Відповісти
Що, знову будуть відводити війська з лінії фронту?
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12.09.2020 19:52 Відповісти
Недавно над Украиной пролетели 2 бомбардировщика США до самого до Крыма,а с юга от Крыма было еще 2 разведчика НАТО и Британии...наверное РАБссию хотят обосрать... не..напасть... отобрать Абхазию и Асэтию...
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12.09.2020 18:51 Відповісти
Как дерьмо, можно обосрать???
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12.09.2020 19:24 Відповісти
можно. Получится обосранное дерьмо
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12.09.2020 19:46 Відповісти
В черном море пройдут учения 11 стран НАТО..Эрдоган обещает пощекотать нервы кремлевсколму быдлу... Мавзолейные вам не страшно?
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12.09.2020 18:56 Відповісти
и почему чем выше ссыкливый клоп ползет тем смелее становится? - загадка.
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12.09.2020 19:07 Відповісти
"...Верховный главнокомандующий так и не понял, что подобная готовность к компромиссам ради мира постепенно перерастает в готовность безоговорочно капитулировать перед лицом агрессора. Для того, чтобы соответствовать нарисованному в его собственном воображении образу миротворца.

Если бы десятая часть этих усилий шла на укрепление нашей обороноспособности и наших институтов - можно было бы только порадоваться за нашу страну. Пока же готовность вывернуть карманы перед гопником в надежде что тебя не будут бить только провоцирует дальнейшую агрессию и дальнейшее ухудшение наших позиций. Такой подход всегда оканчивается только одним - жертва в итоге оказывается и без кошелька и без зубов."

https://bykvu.com/ru/mysli/lvy-kapytuliatsyy/
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12.09.2020 19:20 Відповісти
буде готова до капітуляції?
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12.09.2020 19:23 Відповісти
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020"от Лугандона до Киева.А потом новАя перемириЯ и орденок Ермаку, - Зеленский
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12.09.2020 20:06 Відповісти
Подготовка очень проста. Во первых привести все войска в повышенную боевую готовность. Перекрыть линии соприкосновения с Крымом и ОРДЛО наглухо для лююбого вида пересечения,. при возможности ограничить или тоже закрыть передвижение через границу с РФ и Беларусью. Ну и самое главное начать проведение учений на нашей территории со странами НАТО ( что изначально нужно было обговорить с совмещением их с учениями в РФ) Да пригласить побольше стран и побольше контингенты. А учения проводить в Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. вот это я понимаю был бы наш ответ Пу ( а не Чемберлену).. Но куда там.. наша власть дрожит и боится испортить настроение путину, как в истории с вагнеровцами, как с не ответами на постоянные обстрелы во время перемирия, как с совместными инспекциями наших позиций, как с внесением в Раду законов о выборах под диктовку Козака и т.д.
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12.09.2020 20:09 Відповісти
Заключительная фраза "мы ничего не боимся..." настораживает
Боится и писяется ЗЕльоныш 🤔
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12.09.2020 20:20 Відповісти
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6143
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12.09.2020 20:22 Відповісти
У меня вопрос кто к чему готов
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12.09.2020 20:24 Відповісти
осел белый бантик на член примеряет !!!
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12.09.2020 20:44 Відповісти
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9045
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12.09.2020 20:48 Відповісти
А шо ты клоун готовишься, патроны кацапам подносить будешь, или сразу хлеб-соль?
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12.09.2020 21:22 Відповісти
Если менделиха не участвовала,значит план недействительный.
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12.09.2020 21:27 Відповісти
ой зрадонька, караул.
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12.09.2020 21:37 Відповісти
так як була готова до коронавірусу?
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12.09.2020 22:16 Відповісти
предательское-позорище еще свой хавальник открывает
или будем готовы типа "дадим приказ сложить оружие что бы русофашне легче было" ?
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12.09.2020 22:59 Відповісти
Те учения пройдут на Украине?
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12.09.2020 23:09 Відповісти
Ах будет.... А сейчас еще не готова?
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12.09.2020 23:22 Відповісти
Я так розумію, що для цієї готовності зелені слуги ФСБ не виконали жодної програми озброєнь, не виготовили жодного нового танка. Тобто, вони будуть голою зеленою дупою лякати окупантів. Як мило. Аби президенту ляпати дурним язиком, замість того щоб Абромайтіса взять за шкірки і відправити в трибунал та повернути всі кошти які він прожер країні. Виродки, і ті які є влада, і ті одноклітинні остолопи які її вибрали.
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13.09.2020 07:45 Відповісти
Гауляйтер отрапортовал о готовности. Аж противно с..ка...
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13.09.2020 21:27 Відповісти
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