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Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що керівництво України і Збройних сил країни готуються до ситуації з проведенням Російською Федерацією навчань "Кавказ-2020" в 20-х числах вересня.
Про це він сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми це питання детально глибоко порушували. Повністю розробив головнокомандувач з Генштабом, і разом в одній команді з Міністерством оборони, також була залучена наша розвідка. Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+32 Elvis2
показати весь коментар12.09.2020 17:57
+24 Анатолій Звєрєв
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+21 Александр Бычик
показати весь коментар12.09.2020 18:16
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Будь ласка, зачекайте...
Если фсбшники захотят то они свою агентуру и на Марс забросить смогут , но вопрос же не в том что они если захотят смогут его обойти , а в том что он резко затормозит круговорот ваты у нас в стране , именно затормозит а не прекратит совсем .Потому что те кому действительно в рашку невтерпеж достанут визы и наоборот .
Далек от идеала , а за кого голосовать ? .......Где то уже это проскальзывало не из нашей жизни ...году этак в 2012 м... путен далек от идеала , а за кого голосовать? Пускай посидит еще 6 лет , потом найдется замена .....Результат нам теперь известен из истории
.
ну кроме повесток, разумеется...
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https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2748113885457411?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=%2CO%2CP-R 10 вересня о 00:50 ·
Прислали друзья с Воздухофлотского:
"На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому".
Спи спокойно, ага, страна.
P.S. Да-да, это "тысяч человек".
СБУ пора Ермака за жабры брать
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
Про бандеровцев і руцьку землю!!! Нарід свино-собачий!!!! Місто Кривий Ріг! Це п@здець...
https://twitter.com/i/status/1304622302378766337 https://twitter.com/i/status/1304622302378766337
Тут тільки від самої новини про приїзд ОНОГО 25 числа на Закарпаття вже трохи земля здригнулась...
Если бы десятая часть этих усилий шла на укрепление нашей обороноспособности и наших институтов - можно было бы только порадоваться за нашу страну. Пока же готовность вывернуть карманы перед гопником в надежде что тебя не будут бить только провоцирует дальнейшую агрессию и дальнейшее ухудшение наших позиций. Такой подход всегда оканчивается только одним - жертва в итоге оказывается и без кошелька и без зубов."
https://bykvu.com/ru/mysli/lvy-kapytuliatsyy/
Боится и писяется ЗЕльоныш 🤔
или будем готовы типа "дадим приказ сложить оружие что бы русофашне легче было" ?