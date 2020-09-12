Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що керівництво України і Збройних сил країни готуються до ситуації з проведенням Російською Федерацією навчань "Кавказ-2020" в 20-х числах вересня.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми це питання детально глибоко порушували. Повністю розробив головнокомандувач з Генштабом, і разом в одній команді з Міністерством оборони, також була залучена наша розвідка. Ми готові до цього питання, ми нічого не боїмося", - сказав Зеленський.

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