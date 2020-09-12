РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10257 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 744 195
Зеленский (19042) россия (93011) военные учения (3437)

Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский

Украина будет готова к проведению Россией учений

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Российской Федерацией учений "Кавказ-2020" в 20-х числах сентября.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна". ФОТОрепортаж

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Даже не сомневаюсь, опять отключит систему ПВО, посадит еще волонтеров, сольет разведданные, выдаст мордору очередных свидетелей терроризма и проведет серию инспекций, а дыркач опубликует еще серию прослушек союзников..
показать весь комментарий
12.09.2020 17:57
+24
Вчера еле удержали чтобы он не дал согласие на патрулирование российскими генералами и чеПушилой украинских позиций, а сегодня он уже раздувает щеки и рассказывает что он никого не боится. Отвратительный брехливый урод.
показать весь комментарий
12.09.2020 17:59
+21
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7027
показать весь комментарий
12.09.2020 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да нахрен тот закон про мову и Томос во время войны , при том что он ВЕТИРУЕТ законы про ,,оружие для населения" и про введение визового режима со страной агрессором ? А так да , он хоть писанку может объявить ,,национальной святыней " и ввести уголовную ответственность за неправильный рисунок например , только толку от этого? НО да , признаю что это будет о-очень патриотично
показать весь комментарий
13.09.2020 21:14 Ответить
еще раз, что бы принял медведчук?сомнительно, чтобы он развивал что то украинское...оружие для наших папуасов?вот только не надо мне тут задвигать, что бандиты и так вооружены, давайте вооружим всех желающих...визовый режим можно было принять, но я хз, насколько он бы действенен, фсбшники захотят, навербуют местную вату через инет или своих украинских агентов..ну понятно, что петя далек до идеала, но опять таки вопрос, за кого голосовать, собственно повторяться я уже не буду
показать весь комментарий
13.09.2020 23:15 Ответить
Для наших папуасов ? Вы считаете украинцев попуасами ? х.йло и его бояре и даже их холопы ТОЖЕ так считают . У вас с ними полное совпадение позиций . И кстати полиция у нас тоже набирается из этих самых ,,попуасов" .. или же из коренных техасцев ?
Если фсбшники захотят то они свою агентуру и на Марс забросить смогут , но вопрос же не в том что они если захотят смогут его обойти , а в том что он резко затормозит круговорот ваты у нас в стране , именно затормозит а не прекратит совсем .Потому что те кому действительно в рашку невтерпеж достанут визы и наоборот .
Далек от идеала , а за кого голосовать ? .......Где то уже это проскальзывало не из нашей жизни ...году этак в 2012 м... путен далек от идеала , а за кого голосовать? Пускай посидит еще 6 лет , потом найдется замена .....Результат нам теперь известен из истории
показать весь комментарий
15.09.2020 22:49 Ответить
боюсь, я обижаю папуасов такими сравнениями а я вот не хочу, чтоб было как в америке, где периодически очередной неадекват в школе устроил перестрелку, все из за доступности оружия...ну ну, голосуй за очередного черта из табакерки, главное потом не скули, что опять какая то куета приключилась
показать весь комментарий
16.09.2020 08:34 Ответить
А разве ЗЕкловун не посадил Порошенко в тюрьму?? Ай ты смотри.. как жи так вышло??? А тут все ЗЕбилы до потери пульса визжали как они Порошенко в тюрьму посадят и одновременно на Ростов выгонят. Лан ЗЕбил не раскисай, вон смотри в окно Верховной Рады видишь там тебе Порошенко ручкой машет и привет передаёт))))
показать весь комментарий
12.09.2020 18:24 Ответить
і неправда, Порох зараз всім зебілам в памперси дзюрить та какашки в штани підкладає.
показать весь комментарий
12.09.2020 19:29 Ответить
Нет . Порося всем вам в карманы по 11.50 дзюрит .И канфеты чоколадные в штаны подбрасывает ! Или это не шоколад вовсе ? .......Упсс
показать весь комментарий
12.09.2020 23:14 Ответить
...тебе виднее, защекан, раз ты умеешь отличать вкус шоколада от вкуса коричневого...
показать весь комментарий
13.09.2020 01:14 Ответить
Защеканом твоя мамка тебя в детстве называла ? Стесняюсь даже подумать как тебя папка называл тогда
показать весь комментарий
13.09.2020 09:12 Ответить
Вчера еле удержали чтобы он не дал согласие на патрулирование российскими генералами и чеПушилой украинских позиций, а сегодня он уже раздувает щеки и рассказывает что он никого не боится. Отвратительный брехливый урод.
показать весь комментарий
12.09.2020 17:59 Ответить
тока каску бубе не давайте - он под ней тонет и теряется весь зеленый форс.
показать весь комментарий
12.09.2020 17:59 Ответить
а вот так???
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9818

.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:25 Ответить
так лучше, а плюс пони (не не верхом, а покормить шо бы с руки) - самое то.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:32 Ответить
Неаа))) "Козлина дурная" вместо пони, намного лучше)
показать весь комментарий
12.09.2020 18:45 Ответить
Похож на гриб-мухомор.
показать весь комментарий
12.09.2020 19:45 Ответить
ну от зачем Вы так?))))...а напольёна шо...не тянет? ))) а он старался))))
показать весь комментарий
12.09.2020 20:00 Ответить
Еще только когда-то будет готова??? В стране, которая ведет войну с агрессором 7-й год все должно быть готово к любым учениям врага еще позавчера.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:00 Ответить
ещё полтора года назад было готово
показать весь комментарий
12.09.2020 18:01 Ответить
Осел видимо наколенники себе купил , а по встречать ***** и его орков на коленях стоять долго придется , и может хороший бинокль , а то когда они в наступление попрут без бинокля он у них в глазах стремление к миру не увидит.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:02 Ответить
Украина може и будет - буба головно-отбулавленый тут причем?
показать весь комментарий
12.09.2020 18:03 Ответить
На форуме есть филологи?Хотелось бы услышать мнение специалиста,что значит словосочетание "глубоко поднимали".
показать весь комментарий
12.09.2020 18:06 Ответить
это продолжение словоблудия типа "положительная динамика отрицательного роста"
показать весь комментарий
12.09.2020 18:14 Ответить
Он хотел написать, что они глубоко принимали
показать весь комментарий
12.09.2020 18:16 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2020 18:25 Ответить
В украинской версии "глубоко порушували"))) Как в оригинале фиг его знает))) А уж что он имел ввиду, можно только догадываться)))
показать весь комментарий
12.09.2020 18:52 Ответить
Це, швидше, до наркологів та психіатрів.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:10 Ответить
Глубоко поднимали..Это типа высоко опускали? ..Украина конечно и не такое переживала,но сколько ж можно??
показать весь комментарий
12.09.2020 18:06 Ответить
"Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся" - сказал Зеленский.
ну кроме повесток, разумеется...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:07 Ответить
К чему готовы , - Не разозлить соседа , что бы чего не Вышло, а отдуваться ,как всегда придется Добробатам из Народа простым Украинцам .
показать весь комментарий
12.09.2020 18:08 Ответить
шо оно несет?все заготовки генштаба ермак уже передал козаку...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:09 Ответить
Так он об этом и говорит.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:11 Ответить
Регулярно должны проводится сборы военнообязанных.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:10 Ответить
Смішно читати, як блазень-членограй надувається, як самець жаби в сезон спарюювання, намагається виглядати рішучим і впевненим в собі. Особливо тішить висловлювання каломойшиної маріонетки про себе самого в третій особі. "Ми, Єго паячєство, Шут всєя Маларосіії, волєю Яхве і 73% зєбілоідов, постановляєм..."
показать весь комментарий
12.09.2020 18:15 Ответить
На бутылку сядешь, готовый наш?
показать весь комментарий
12.09.2020 18:15 Ответить
Из уст "уклониста-миротворца" звучит как-то не очень успокаивающе
показать весь комментарий
12.09.2020 18:15 Ответить
Намагаєшся встигнути скоротити армію до стану, коли оборонятись не зможе???

https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2748113885457411?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=%2CO%2CP-R 10 вересня о 00:50 ·

Прислали друзья с Воздухофлотского:

"На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому".

Спи спокойно, ага, страна.

P.S. Да-да, это "тысяч человек".
показать весь комментарий
12.09.2020 18:15 Ответить
Опять Ермак скомандовал ? По согласованию с Козаком ?

СБУ пора Ермака за жабры брать
показать весь комментарий
12.09.2020 18:21 Ответить
СБУ не може, там бакланов чортів ловить, він зайнятий.
показать весь комментарий
12.09.2020 19:32 Ответить
Хана у нас Буба потешный. Гонит и не бибикает....
показать весь комментарий
12.09.2020 18:16 Ответить
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7027
показать весь комментарий
12.09.2020 18:16 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2020 18:18 Ответить
Немає різниці - цап чи поц.
показать весь комментарий
12.09.2020 19:48 Ответить
Мне это напоминает совещание губернатора и его генералов в фильме "Убить дракона".
показать весь комментарий
12.09.2020 18:21 Ответить
Мавзолейных Крысы 2 раза бравшие Чечню..вы не вояки..вы просиралы позорные
показать весь комментарий
12.09.2020 18:21 Ответить
За 6 лет взять треть ДАУНбасса это паБЕДА Плешивого педофила...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:24 Ответить
А импичмента он не боится?
показать весь комментарий
12.09.2020 18:25 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


Про бандеровцев і руцьку землю!!! Нарід свино-собачий!!!! Місто Кривий Ріг! Це п@здець...


https://twitter.com/i/status/1304622302378766337 https://twitter.com/i/status/1304622302378766337
показать весь комментарий
12.09.2020 18:28 Ответить
Я б... прочитал-Украина будет готова к проведению С Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленски. А что ожидать от врага?!
показать весь комментарий
12.09.2020 18:28 Ответить
Тільки не кажіть, що він знов бере все під саій контроль...
Тут тільки від самої новини про приїзд ОНОГО 25 числа на Закарпаття вже трохи земля здригнулась...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:28 Ответить
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7305
показать весь комментарий
12.09.2020 18:29 Ответить
Тут на досуге попались на глаза 2 карты,одна 1700 вторая 1711 года....авторы Семён Ремезов и Николас Ферр.Внитмательно просмотревши сей шедевр увидел название большущими литерами UKRAINE....слово РАБссия на обоих картах отсутствует..зато есть Золотая Орда,Московия,и прочие зУлуссо Камбоджи... наверно это Пентагон нарисовал...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:32 Ответить
А куда ты бы язЕлоха подевал бы??? Большего порохобота, как мне42, я не встречал!!! Прикинь хромосомой...
показать весь комментарий
12.09.2020 19:31 Ответить
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 493
показать весь комментарий
12.09.2020 18:35 Ответить
Все що він каже, приймайте навпаки. Ворог є ворог.
показать весь комментарий
12.09.2020 18:38 Ответить
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5606
показать весь комментарий
12.09.2020 18:39 Ответить
Кажуть шо Мапвзолейное быдло дохнет быстрыми темпами начиная с подлодки Курск...это правда но отчасти,в этом году подохло на 266 000 больше чем родилось..хороший но мало.... Бабы уже не нарожають....маршал Жюков ошибся...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:43 Ответить
Ну это у тебя данные несколько не точные.. https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation
показать весь комментарий
12.09.2020 18:52 Ответить
Данные РОССТАТА подохло 266 000 хряков в этом году
показать весь комментарий
12.09.2020 18:58 Ответить
Всего тжителейц на РАБссии 77 мильонов...на не 150 колторых= никогда не было... от слова совсем...
показать весь комментарий
12.09.2020 19:01 Ответить
Ладно, уговорил.. умерли все
показать весь комментарий
12.09.2020 19:06 Ответить
умерло 1 миллион 423 тысячи.. родилось 1 миллион 305 тысяч в этом году.. Если тебя интересуют данные росстата то там более позитивная динамика .. население наоборот увеличилось.. http://www.statdata.ru/russia
показать весь комментарий
12.09.2020 19:05 Ответить
Спутник Навигатор и кладбища РАБссии найди...там все есть...баран ты ВАСЯ...
показать весь комментарий
12.09.2020 19:06 Ответить
Так ты же сам на росстат ссылался.. я проверил.. оказалось ты соврал
показать весь комментарий
12.09.2020 19:11 Ответить
Будет готова. Таки-да. А ты откуда про это знаешь, хрыпло наркоманское?! Достала уже эта крыворогая самодеятельность!
показать весь комментарий
12.09.2020 18:46 Ответить
Що, знову будуть відводити війська з лінії фронту?
показать весь комментарий
12.09.2020 19:52 Ответить
Недавно над Украиной пролетели 2 бомбардировщика США до самого до Крыма,а с юга от Крыма было еще 2 разведчика НАТО и Британии...наверное РАБссию хотят обосрать... не..напасть... отобрать Абхазию и Асэтию...
показать весь комментарий
12.09.2020 18:51 Ответить
Как дерьмо, можно обосрать???
показать весь комментарий
12.09.2020 19:24 Ответить
можно. Получится обосранное дерьмо
показать весь комментарий
12.09.2020 19:46 Ответить
В черном море пройдут учения 11 стран НАТО..Эрдоган обещает пощекотать нервы кремлевсколму быдлу... Мавзолейные вам не страшно?
показать весь комментарий
12.09.2020 18:56 Ответить
и почему чем выше ссыкливый клоп ползет тем смелее становится? - загадка.
показать весь комментарий
12.09.2020 19:07 Ответить
"...Верховный главнокомандующий так и не понял, что подобная готовность к компромиссам ради мира постепенно перерастает в готовность безоговорочно капитулировать перед лицом агрессора. Для того, чтобы соответствовать нарисованному в его собственном воображении образу миротворца.

Если бы десятая часть этих усилий шла на укрепление нашей обороноспособности и наших институтов - можно было бы только порадоваться за нашу страну. Пока же готовность вывернуть карманы перед гопником в надежде что тебя не будут бить только провоцирует дальнейшую агрессию и дальнейшее ухудшение наших позиций. Такой подход всегда оканчивается только одним - жертва в итоге оказывается и без кошелька и без зубов."

https://bykvu.com/ru/mysli/lvy-kapytuliatsyy/
показать весь комментарий
12.09.2020 19:20 Ответить
буде готова до капітуляції?
показать весь комментарий
12.09.2020 19:23 Ответить
Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020"от Лугандона до Киева.А потом новАя перемириЯ и орденок Ермаку, - Зеленский
показать весь комментарий
12.09.2020 20:06 Ответить
Подготовка очень проста. Во первых привести все войска в повышенную боевую готовность. Перекрыть линии соприкосновения с Крымом и ОРДЛО наглухо для лююбого вида пересечения,. при возможности ограничить или тоже закрыть передвижение через границу с РФ и Беларусью. Ну и самое главное начать проведение учений на нашей территории со странами НАТО ( что изначально нужно было обговорить с совмещением их с учениями в РФ) Да пригласить побольше стран и побольше контингенты. А учения проводить в Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. вот это я понимаю был бы наш ответ Пу ( а не Чемберлену).. Но куда там.. наша власть дрожит и боится испортить настроение путину, как в истории с вагнеровцами, как с не ответами на постоянные обстрелы во время перемирия, как с совместными инспекциями наших позиций, как с внесением в Раду законов о выборах под диктовку Козака и т.д.
показать весь комментарий
12.09.2020 20:09 Ответить
Заключительная фраза "мы ничего не боимся..." настораживает
Боится и писяется ЗЕльоныш 🤔
показать весь комментарий
12.09.2020 20:20 Ответить
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6143
показать весь комментарий
12.09.2020 20:22 Ответить
У меня вопрос кто к чему готов
показать весь комментарий
12.09.2020 20:24 Ответить
осел белый бантик на член примеряет !!!
показать весь комментарий
12.09.2020 20:44 Ответить
Україна буде готова до проведення Росією навчань "Кавказ-2020", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9045
показать весь комментарий
12.09.2020 20:48 Ответить
А шо ты клоун готовишься, патроны кацапам подносить будешь, или сразу хлеб-соль?
показать весь комментарий
12.09.2020 21:22 Ответить
Если менделиха не участвовала,значит план недействительный.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:27 Ответить
ой зрадонька, караул.
показать весь комментарий
12.09.2020 21:37 Ответить
так як була готова до коронавірусу?
показать весь комментарий
12.09.2020 22:16 Ответить
предательское-позорище еще свой хавальник открывает
или будем готовы типа "дадим приказ сложить оружие что бы русофашне легче было" ?
показать весь комментарий
12.09.2020 22:59 Ответить
Те учения пройдут на Украине?
показать весь комментарий
12.09.2020 23:09 Ответить
Ах будет.... А сейчас еще не готова?
показать весь комментарий
12.09.2020 23:22 Ответить
Я так розумію, що для цієї готовності зелені слуги ФСБ не виконали жодної програми озброєнь, не виготовили жодного нового танка. Тобто, вони будуть голою зеленою дупою лякати окупантів. Як мило. Аби президенту ляпати дурним язиком, замість того щоб Абромайтіса взять за шкірки і відправити в трибунал та повернути всі кошти які він прожер країні. Виродки, і ті які є влада, і ті одноклітинні остолопи які її вибрали.
показать весь комментарий
13.09.2020 07:45 Ответить
Гауляйтер отрапортовал о готовности. Аж противно с..ка...
показать весь комментарий
13.09.2020 21:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 