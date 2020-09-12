Украина будет готова к проведению Россией учений "Кавказ-2020", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что руководство Украины и Вооруженных сил страны готовятся к ситуации с проведением Российской Федерацией учений "Кавказ-2020" в 20-х числах сентября.
Об этом он сказал на брифинге в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы этот вопрос детально глубоко поднимали. Полностью разработал главнокомандующий с Генштабом, и вместе в одной команде с Министерством обороны, также была привлечена наша разведка. Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся", - сказал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна". ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+32 Elvis2
показать весь комментарий12.09.2020 17:57
+24 Анатолій Звєрєв
показать весь комментарий12.09.2020 17:59
+21 Александр Бычик
показать весь комментарий12.09.2020 18:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Если фсбшники захотят то они свою агентуру и на Марс забросить смогут , но вопрос же не в том что они если захотят смогут его обойти , а в том что он резко затормозит круговорот ваты у нас в стране , именно затормозит а не прекратит совсем .Потому что те кому действительно в рашку невтерпеж достанут визы и наоборот .
Далек от идеала , а за кого голосовать ? .......Где то уже это проскальзывало не из нашей жизни ...году этак в 2012 м... путен далек от идеала , а за кого голосовать? Пускай посидит еще 6 лет , потом найдется замена .....Результат нам теперь известен из истории
.
ну кроме повесток, разумеется...
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бірюков
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2748113885457411?__cft__[0]=AZW3gU55qu-seBf8sk-jvyOQxJ4Qu4nnF0o2govtaNXXmtMAvMPTEngErC6kCtRgzGQ6XrivjrXXE1MeqFgGiIm-XAt2nYAH3aix9wv3t6lKo6Hs4BHwb6x6HO4GQ_98SXA&__tn__=%2CO%2CP-R 10 вересня о 00:50 ·
Прислали друзья с Воздухофлотского:
"На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому".
Спи спокойно, ага, страна.
P.S. Да-да, это "тысяч человек".
СБУ пора Ермака за жабры брать
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
Про бандеровцев і руцьку землю!!! Нарід свино-собачий!!!! Місто Кривий Ріг! Це п@здець...
https://twitter.com/i/status/1304622302378766337 https://twitter.com/i/status/1304622302378766337
Тут тільки від самої новини про приїзд ОНОГО 25 числа на Закарпаття вже трохи земля здригнулась...
Если бы десятая часть этих усилий шла на укрепление нашей обороноспособности и наших институтов - можно было бы только порадоваться за нашу страну. Пока же готовность вывернуть карманы перед гопником в надежде что тебя не будут бить только провоцирует дальнейшую агрессию и дальнейшее ухудшение наших позиций. Такой подход всегда оканчивается только одним - жертва в итоге оказывается и без кошелька и без зубов."
https://bykvu.com/ru/mysli/lvy-kapytuliatsyy/
Боится и писяется ЗЕльоныш 🤔
или будем готовы типа "дадим приказ сложить оружие что бы русофашне легче было" ?