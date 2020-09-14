Києву і п'яти областям потрібно збільшити кількість COVID-бригад, - Нацслужба здоров'я

Найбільша кількість мобільних бригад із забору матеріалів для тестування на COVID-19 працює в Харківській і Львівській областях.

Як повідомив т.в.о. голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський на брифінгу в понеділок, нині в Харківській області працює 100 мобільних бригад, у Львівській - 95, у Запорізькій і Дніпропетровській областях - по 93 бригади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загалом на сьогодні НСЗУ законтрактувала 936 медичних закладів на надання послуг мобільними бригадами, із них майже 600 медзакладів - це заклади первинної медичної допомоги. Загалом у цих медичних закладах створено 1592 мобільні бригади.

Загалом НСЗУ виплатила цим закладам за надання послуг мобільних бригад 148 млн грн. Зокрема, в серпні мобільні бригади здійснили забори матеріалів у пацієнтів для здійснення 205 тис. тестувань методом ПЛР, що на 30% більше, ніж у липні. В середньому одна мобільна бригада у серпні здійснила 131 забір матеріалу для тестування.

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При цьому найбільш завантаженими в серпні були мобільні бригади Київської області, де на одну бригаду припадало 365 тестувань, у Києві (284 тестування на бригаду), Рівненській (208), Тернопільській (203), Закарпатській (197) та Волинській (188) областях.

"Вважаємо, що медзакладам у цих регіонах варто було б збільшити кількість мобільних бригад. Це дасть змогу забезпечити своєчасність тестування всіх пацієнтів, які цього потребують, і вчасно розпочати їхнє лікування в разі підтвердження діагнозу COVID-19", - наголосив Віленський.