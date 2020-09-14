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Новини Коронавірус і карантин
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У Раді зафіксовано нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков

У Раді зафіксовано нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє про нові випадки захворювання на COVID-19 в парламенті.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Спікер нагадав, що минулого тижня в Україні перейдено межу в 3 тис. хворих на добу. Разумков закликав представників усіх депутатських фракцій і груп "більш зважено ставитися до режиму карантину і під час роботи ВР, і під час роботи з виборцями".

"Я розумію, що пішла виборча кампанія, і буде багато зустрічей і спілкування з виборцями, і це також буде позначатися на вашій роботі", - сказав він.

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"У нас є нові випадки захворювання і серед народних депутатів ...", - повідомив Разумков, однак не уточнив, про яку кількість йдеться.

Голова парламенту нагадав, що відтепер Київ перейшов у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

"Я звертаюся і до апарату ВР, щоб забезпечити роботу максимально ефективно і залучати тільки ту кількість людей, безпосередньо на робочі місця, скільки це необхідно для ефективної роботи ВР", - додав спікер.

Разумков наголосив на необхідності запустити в дію всіх заходів для безпечної роботи парламенту.

Автор: 

ВР (14975) карантин (18172) Разумков Дмитро (1527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
У Раді зафіксовані нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7270
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14.09.2020 13:59
+2
Где заразились,в метро или трамвае?
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14.09.2020 14:15
+1
Відмазку про небажання створювати ТСК і піти на віддалений режим роботи, зараховано!
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14.09.2020 13:39
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Відмазку про небажання створювати ТСК і піти на віддалений режим роботи, зараховано!
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14.09.2020 13:39 Відповісти
У Раді зафіксовані нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7270
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14.09.2020 13:59 Відповісти
В соц.сетях в статьях о Ковиде в топе комментариев почти всегда высказывания тех, кто отрицает его существование или опасность. Это ясно говорит о коллективном отсутствии народного интеллекта. А мы еще хотим, чтобы у нас президентов правильно выбирали.
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14.09.2020 13:42 Відповісти
Влияние солнечных затмений на частоту половых сношений?
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14.09.2020 13:50 Відповісти
А в народі кажуть - Зараза до зарази не пристає.
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14.09.2020 13:44 Відповісти
Может на пожизненную самоизоляцию надо, а то поперезаражают всю страну.
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14.09.2020 14:06 Відповісти
Пример людям показывают...
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14.09.2020 14:15 Відповісти
Где заразились,в метро или трамвае?
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14.09.2020 14:15 Відповісти
В барделе.
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14.09.2020 14:25 Відповісти
Скоро заболеть-будет круто,как в прокуратуру свидетелем,ходить.Пенсии,инвалидности-получат или компенсации.
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14.09.2020 14:17 Відповісти
Та і пох. Більше дебілів здохне - вільніше дихати нормальним громадянам.
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14.09.2020 14:28 Відповісти
Нехай люди одужують , а нелюди на свалку !
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23.09.2020 14:40 Відповісти
 
 