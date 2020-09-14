У Раді зафіксовано нові випадки COVID-19 серед народних депутатів, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє про нові випадки захворювання на COVID-19 в парламенті.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Спікер нагадав, що минулого тижня в Україні перейдено межу в 3 тис. хворих на добу. Разумков закликав представників усіх депутатських фракцій і груп "більш зважено ставитися до режиму карантину і під час роботи ВР, і під час роботи з виборцями".

"Я розумію, що пішла виборча кампанія, і буде багато зустрічей і спілкування з виборцями, і це також буде позначатися на вашій роботі", - сказав він.

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"У нас є нові випадки захворювання і серед народних депутатів ...", - повідомив Разумков, однак не уточнив, про яку кількість йдеться.

Голова парламенту нагадав, що відтепер Київ перейшов у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

"Я звертаюся і до апарату ВР, щоб забезпечити роботу максимально ефективно і залучати тільки ту кількість людей, безпосередньо на робочі місця, скільки це необхідно для ефективної роботи ВР", - додав спікер.

Разумков наголосив на необхідності запустити в дію всіх заходів для безпечної роботи парламенту.