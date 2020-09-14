Педагоги отримають 30% надбавки до зарплати, - Марченко
У сфері освіти прогнозується зростання заробітних плат у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.
Про це в ході брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У сфері освіти передбачається зростання заробітних плат в першу чергу педагогів у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, на 30%. Зокрема, передбачено також відновлення програм підтримки "Нова українська школа", - сказав Марченко.
Топ коментарі
+28 Хм #474109
показати весь коментар14.09.2020 16:52
+13 secret secret_too
показати весь коментар14.09.2020 16:55
+11 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар14.09.2020 16:54
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но.. "мало!" - сказали пИдагоги.. и теперь ждут 30%.. когда-нибудь
обещать, не значит жениться!
тут главное - уверенно пообещать...
4000 невмираючих єнотів??? ... Ну Ну...
....
500 млрд дефіциту !
За чий рахунок надбавки ?