Педагоги отримають 30% надбавки до зарплати, - Марченко

У сфері освіти прогнозується зростання заробітних плат у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати.

Про це в ході брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У сфері освіти передбачається зростання заробітних плат в першу чергу педагогів у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, на 30%. Зокрема, передбачено також відновлення програм підтримки "Нова українська школа", - сказав Марченко.

Читайте також: Цього року є ймовірність, що держборг зросте, але проект держбюджету на 2021 рік передбачає його скорочення, - Марченко