Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко

В сфере образования прогнозируется рост заработных плат в связи с ростом минимальной заработной платы.

Об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В сфере образования предвидится рост заработных плат в первую очередь педагогов в связи с ростом минимальной заработной платы, на 30%. В частности, предусмотрено также восстановление программ поддержки "Новая украинская школа", - сказал Марченко.

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