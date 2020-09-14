Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко
В сфере образования прогнозируется рост заработных плат в связи с ростом минимальной заработной платы.
Об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В сфере образования предвидится рост заработных плат в первую очередь педагогов в связи с ростом минимальной заработной платы, на 30%. В частности, предусмотрено также восстановление программ поддержки "Новая украинская школа", - сказал Марченко.
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+28 Хм #474109
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+13 secret secret_too
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+11 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий14.09.2020 16:54
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но.. "мало!" - сказали пИдагоги.. и теперь ждут 30%.. когда-нибудь
обещать, не значит жениться!
тут главное - уверенно пообещать...
4000 невмираючих єнотів??? ... Ну Ну...
....
500 млрд дефіциту !
За чий рахунок надбавки ?