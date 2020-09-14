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Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко

Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко

В сфере образования прогнозируется рост заработных плат в связи с ростом минимальной заработной платы.

Об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В сфере образования предвидится рост заработных плат в первую очередь педагогов в связи с ростом минимальной заработной платы, на 30%. В частности, предусмотрено также восстановление программ поддержки "Новая украинская школа", - сказал Марченко.

Также читайте: Проект Госбюджета-2021 предусматривает получение 6 млрд грн от приватизации, $1,5 млрд от МВФ и $3 млрд от евробондов, - Марченко

Автор: 

образование (2267) учитель (496) Марченко Сергей (298) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+28
Это им типа к 4000 баксов еще 1200 накинут?
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14.09.2020 16:52
+13
ОПЯТЬ?
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14.09.2020 16:55
+11
Щяс польскіє пєдагогі табунамі попрут в Украіну...
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14.09.2020 16:54
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Это им типа к 4000 баксов еще 1200 накинут?
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14.09.2020 16:52 Ответить
Щяс польскіє пєдагогі табунамі попрут в Украіну...
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14.09.2020 16:54 Ответить
помнится, при Порохе им хотели к концу 2019 года поднять на 70%...
но.. "мало!" - сказали пИдагоги.. и теперь ждут 30%.. когда-нибудь
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14.09.2020 17:08 Ответить
Нет.это типа сказки ,как медикам 300 процентов добавляли.
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14.09.2020 18:37 Ответить
Тридцать процентов к 4000 у.е.зарплаты?! Вы там нормальные?! А менты то там как,им то же хочется!
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14.09.2020 21:42 Ответить
Ну шо, пєдагогі, голосуєм за слуг!?
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14.09.2020 16:52 Ответить
а за кого ж? им такие бабосы... и так часто... еще никто не обещал ))
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14.09.2020 17:02 Ответить
Тобто мінімалка підвищилась на 6%, а з/п в пєдіків підвищиться на 30%? Це схоже на такий самий фортель в 19-му році, коли перед виборам пєдікам обіцяли 4000$/
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14.09.2020 16:53 Ответить
ОПЯТЬ?
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14.09.2020 16:55 Ответить
так по кругу всьо....
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14.09.2020 17:00 Ответить
а потом: х#йли вы ноете? мы вам уже 5 раз зарплату обещали поднять, а вам все мало!
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14.09.2020 17:03 Ответить
Откуда они деньги возьмут?
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14.09.2020 16:55 Ответить
вон, гостиницу недавно продали, зачем же её такую убыточную, шо её за лярд с хером купили, в дусе держать если можно скушать??
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14.09.2020 16:59 Ответить
ну Вы как маленький! ))) откуда возьмут?)))
обещать, не значит жениться!
тут главное - уверенно пообещать...
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14.09.2020 17:04 Ответить
Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко - Цензор.НЕТ 7613
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14.09.2020 17:09 Ответить
Звідти ж, звідки й минулого разу - з побрехеньок...
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14.09.2020 17:32 Ответить
даёшь, даёшь, наше пролетарское "даёшь"!! эх, военным низзя всунуть: им по барабану, жаль....
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14.09.2020 16:56 Ответить
Все всё получат готовь мЯшки и чАмоданы ....
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14.09.2020 16:57 Ответить
Звичайне підвищення голої тарифної ставки..... які там "часи"... позакласова робота...
4000 невмираючих єнотів??? ... Ну Ну...
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14.09.2020 16:57 Ответить
Якщо ЗЄуроди піднімуть на 30% зарплати, то значить ще скоротять 50% вчителів.
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14.09.2020 17:00 Ответить
Животворящие выборы...
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14.09.2020 17:01 Ответить
шо, уже пидагоги? Еще медики не получили обещанные прибавки в сентябре, а уже пидагоги... Прут к выборам... обещаниями
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14.09.2020 17:02 Ответить
Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко - Цензор.НЕТ 5986

....
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14.09.2020 17:05 Ответить
А наш бюджет може це потягнути ?
500 млрд дефіциту !
За чий рахунок надбавки ?
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14.09.2020 17:09 Ответить
Надрукують. Уже 220 мільярдів надрукували з початку року.
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14.09.2020 17:25 Ответить
Бюджет витримає будь-яку брехню. Без напруження
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14.09.2020 17:34 Ответить
Педагоги получат 30% надбавки к зарплате, - Марченко - Цензор.НЕТ 2675
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14.09.2020 17:24 Ответить
Осенее обострение в палате для душевнобольных.
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14.09.2020 17:39 Ответить
Лапша третьесортная, старая. Уши новые.
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14.09.2020 17:50 Ответить
Педагоги отримають 30% надбавки до зарплати, - Марченко - Цензор.НЕТ 9239
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14.09.2020 18:28 Ответить
а медики?
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14.09.2020 18:41 Ответить
на надбавке уже попиарились, но денег на неё нет
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14.09.2020 18:46 Ответить
Добавили медикам 300%, тепер відвалять педікам 30%, щось на порядок цифра меншає, в реаліті буде 3%!!!
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14.09.2020 20:08 Ответить
Это не 4000 баксов, а 5200?!
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14.09.2020 20:24 Ответить
зрада.
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15.09.2020 04:30 Ответить
 
 