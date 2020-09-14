Голова Миколаївської ОДА Стадник захворів на COVID-19

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник повідомив, що захворів на коронавірус.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна громадо! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому і зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним", - написав Стадник.

Голова Миколаївської ОДА зазначив, що висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря.

"Дорогі мої, ще раз звертаюся з проханням берегти себе і своїх близьких. Будьте свідомі, дотримуйтеся порад лікарів і фахівців. За перших ознак нездужання звертайтеся до лікарів", - порадив чиновник.