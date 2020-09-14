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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Миколаївської ОДА Стадник захворів на COVID-19

Голова Миколаївської ОДА Стадник захворів на COVID-19

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник повідомив, що захворів на коронавірус.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановна громадо! Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому і зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною новиною. Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним", - написав Стадник.

Голова Миколаївської ОДА зазначив, що висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря.

"Дорогі мої, ще раз звертаюся з проханням берегти себе і своїх близьких. Будьте свідомі, дотримуйтеся порад лікарів і фахівців. За перших ознак нездужання звертайтеся до лікарів", - порадив чиновник.

Голова Миколаївської ОДА Стадник захворів на COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Миколаївська область (2274) Стаднік Олександр (3) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Иду по Николаеву и ну каждый второй то кашляет ,то чихает ,то шмаркается а я иду на пляж купаться и загорать и плевать на все это ковиды-шмавиды ...
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14.09.2020 18:29 Відповісти
Мор, или какую-то шнягу придумали перед выборами?
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14.09.2020 18:30 Відповісти
Написано ж "сообщил". Что-то знает и решил спетлять.
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14.09.2020 18:33 Відповісти
в одну палату с гепой...пусть поддерживают уровень заражения друг другу
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14.09.2020 18:32 Відповісти
Готують.щоб все закрити після виборів.Подивимось,чи мер Харкова надіне білі тапки.
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14.09.2020 18:32 Відповісти
Это сейчас модно для разного рода шишек ! Типа ближе к проблемам народа.
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14.09.2020 18:36 Відповісти
Билядь, простые люди не болеют, только чиновники. Дайте ему мочу генерала Хомчака. Скорейшего выздоровления!
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14.09.2020 21:29 Відповісти
 
 