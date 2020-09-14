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Новости Коронавирус и карантин
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Глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19

Глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник сообщил, что заболел коронавирусом.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемая общественность! Я всегда говорил о своей открытости к вам, поэтому и сейчас считаю нужным поделится с вами печальной новостью. Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал Стадник.

Глава Николаевской ОГА отметил, что высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.

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"Дорогие мои, раз обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, придерживайтесь советов врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам", - посоветовал чиновник.

Глава Николаевской ОГА Стадник заболел COVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) Николаевская область (2124) Стадник Александр (3) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Иду по Николаеву и ну каждый второй то кашляет ,то чихает ,то шмаркается а я иду на пляж купаться и загорать и плевать на все это ковиды-шмавиды ...
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14.09.2020 18:29 Ответить
Мор, или какую-то шнягу придумали перед выборами?
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14.09.2020 18:30 Ответить
Написано ж "сообщил". Что-то знает и решил спетлять.
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14.09.2020 18:33 Ответить
в одну палату с гепой...пусть поддерживают уровень заражения друг другу
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14.09.2020 18:32 Ответить
Готують.щоб все закрити після виборів.Подивимось,чи мер Харкова надіне білі тапки.
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14.09.2020 18:32 Ответить
Это сейчас модно для разного рода шишек ! Типа ближе к проблемам народа.
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14.09.2020 18:36 Ответить
Билядь, простые люди не болеют, только чиновники. Дайте ему мочу генерала Хомчака. Скорейшего выздоровления!
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14.09.2020 21:29 Ответить
 
 