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Новости Коронавирус и карантин
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Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19

Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19

Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.

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Ширма подчеркнул, что до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и облгосадминистрации.

Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) облсовет (538) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1392)


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"Истинно говорю вам" (с) перед выборами будет КОВИД косить чиновников аж бегом.
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14.09.2020 15:19 Ответить
Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19 - Цензор.НЕТ 3803
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14.09.2020 15:20 Ответить
Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19 - Цензор.НЕТ 5842
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14.09.2020 15:22 Ответить
как то быстро у них получается - тесты, излечение... тут сотрудник 15 дней результата ждет - а их все нет...
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14.09.2020 15:24 Ответить
Гибридное отравление.
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14.09.2020 15:28 Ответить
 
 