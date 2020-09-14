Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19
Председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю неприятную новость - заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус - результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном", - говорится в сообщении.
Ширма подчеркнул, что до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и облгосадминистрации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Valery Greff
показать весь комментарий14.09.2020 15:19 Ответить Мне нравится 0
Стрелок
показать весь комментарий14.09.2020 15:20 Ответить Мне нравится 2
Valery Greff
показать весь комментарий14.09.2020 15:22 Ответить Мне нравится 0
Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий14.09.2020 15:24 Ответить Мне нравится 1
юра Лонг
показать весь комментарий14.09.2020 15:28 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль