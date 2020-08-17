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Новости Коронавирус и карантин
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На Житомирщине у пациентов с COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии, - ОГА

На Житомирщине у пациентов с COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии, - ОГА

В Житомирской области у людей, страдающих от COVID-19, врачи обнаруживают бессимптомные пневмонии.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент мы имеем случаи, когда при обследовании пациентов на COVID-19 у них находят определенные виды пневмоний, которые не проявляются или имеют малые проявления для пациентов", - отметил Суслик.

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По его словам, в основном это пневмонии интерстициальные, которые обнаруживает компьютерная томография.

Чиновник добавил, что на Житомирщине сегодня больше больных COVID-19, чем было в пиковый период первой волны в июне.

"Сегодня мы видим повышение уровня заболеваемости COVID-19. Если пик первой волны у нас был в первой половине июня, то сегодня уже за половину августа зафиксированы 328 случаев по сравнению с 350 случаями в июне, а месяц еще не закончился. Таким образом, кривая заболеваемости, к сожалению, поднимается вверх", - отметил он.

Сейчас в стационарных отделениях больниц области находится 131 пациент, тогда как в пик первой волны их было 98. 16 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, из которых 3 на искусственной вентиляции легких с интубацией и 2 - на неинвазивной вентиляции. Еще 8 пациентов получают кислородную поддержку.

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Кроме того, 605 пациентов лечатся амбулаторно.

В Житомирской области подтвердили 2479 случаев COVID-19, 1643 человека выздоровели, 51 человек умер.

Автор: 

болезнь (591) карантин (16729) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1417)


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Топ комментарии
+4
Да ты шо! И шо теперь? Лечить бессимптомные пневмонии ? А чем? Очевидно что невидимыми лекарствами....
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17.08.2020 15:07 Ответить
+4
На Житомирщине у пациентов с COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии, - ОГА - Цензор.НЕТ 2774
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17.08.2020 15:11 Ответить
+3
Як можуть страждати люди, якшо в них симптомів немає? Може, на паранойю вони страждають тіки з усіма симптомами?
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17.08.2020 15:19 Ответить
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Да ты шо! И шо теперь? Лечить бессимптомные пневмонии ? А чем? Очевидно что невидимыми лекарствами....
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17.08.2020 15:07 Ответить
Гомеопатическими препаратами, конечно же.
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17.08.2020 15:45 Ответить
бессимптомные пневмонии в ряде случаев могут очень быстро перерасти в летальные случаи или же в инвалидизацию, так как вызывают фиброзные изменения тканей... но ты ведь не способен понять слово "фиброзные"...
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17.08.2020 16:34 Ответить
Дураку, как ты, поясняю, что вирусные пневмонии не лечатся ничем и нигде. Переростут ли эти пневмонии в бактериальные с осложнениями или нет - зависит от желания Человека отказаться от любых лекарств предлагаемых врачами. Все твои братья по разуму в виде "вирусных кликуш" неспособны по причине отсутствия мозгов понять простейшую вещь - лекарств от Вируса нет.
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17.08.2020 17:00 Ответить
На Житомирщине у пациентов с COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии, - ОГА - Цензор.НЕТ 2774
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17.08.2020 15:11 Ответить
Абсолютная брехня.
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17.08.2020 15:22 Ответить
Картинка не та, эта картинка для оленей и для верующих на слух. Если процедура сажания на банку, окажется действующим способом против "вируса брехни" то все сядут, кто верит.
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17.08.2020 16:47 Ответить
Як можуть страждати люди, якшо в них симптомів немає? Може, на паранойю вони страждають тіки з усіма симптомами?
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17.08.2020 15:19 Ответить
Приблизительно так - собралось влаги в легких, заполнив 15%. Пока ходишь и спокойно двигаешься - совсем незаметно, а побежишь обычный кросс на 3 км - сдохнешь за 1 минуту. А побежишь на 10 км - могут и ногами вперед принести.
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17.08.2020 15:36 Ответить
Куди ж воно побіжить на самоізоляції? Безсимптомних в лікарню не кладуть.
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17.08.2020 15:39 Ответить
На Житомирщині в пацієнтів із COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії, - ОДА - Цензор.НЕТ 6365
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17.08.2020 15:45 Ответить
В контексті статті "страждають" мається на увазі хворіють.
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17.08.2020 16:10 Ответить
Какаяразніца?
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17.08.2020 16:15 Ответить
Я спочатку подумав що ви стали жертвою слова "страждають" із статті, в ньому є кілька значень. Але після вашої відповіді я зрозумів що помилився. Ви мабуть поважний лікар науковець, чи багаторічний пацієнт який має власне бачення безсимптомного періоду протікання захворювань. Зазвичай це період на перших порах, коли хвороба ще не нашкодила організму настільки що з'явилися симптоми її присутності. Але ви все це знаєте, тому висміюєте...
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17.08.2020 17:08 Ответить
Можливо у людей , на фоні коронавірусу , почалися психосоматичні розлади ?
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17.08.2020 15:29 Ответить
Або це, як "страдать онанізмом", або часте миття рук і масочні рітуали довели до розладів, а не навпаки, як вважалось до цього.
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17.08.2020 15:36 Ответить
Задовбали, вишукують всяку хрень аби людей дурити і лякати та гроші з бюджету пиляти.
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17.08.2020 16:14 Ответить
А чего тебя дурить? Москали распространяют фейки про коронавирус, а такие как ты с легкостью на это ведуться. Ведь мозгов и знаний английского не хватает, что б почитать настоящие данные...
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17.08.2020 16:35 Ответить
Без признаков больной, а дальше что будет без признаков жизни здоровый. С нас делают
кретинов.
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17.08.2020 16:19 Ответить
ты можешь не переживать, ты таким уже родился.
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17.08.2020 16:36 Ответить
Мда, если страна, отсталая, то она отсталая во всех сферах. Ещё весной американские врачи обследуя какого-то травмированного спортсмена, решили сделать рентген, что бы убедиться, что нет перелома ребер и т.п. И обнаружили у него пневмонию, как потом выяснилось пневмония действительно атипичная - углекислый газ нормально выбрасывается легкими, из за чего человек не чувствует удушья, а вот кислород в кровь поступает плохо, человек этого не ощущает, но подсознательно начинает чаще дышать. И когда больной все таки попадет в больницу, то там уже с легкими все очень плохо. По этому украинский подход делать - тест когда человек сам еле дышит считаю в корне неправильным. А семейным врачам при даже слабых подозрениях, если они не хотят направлять на тест, стоит просто мерять уровень кислорода в крови.
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17.08.2020 16:23 Ответить
проблема в том, что наши люди слишком "умные" в большинстве своем. Они нихера не знают, но считают себя экспертами во всех отраслях. Нормальные врачи первым делом оксигенацию и меряют, но у нас ведь до сих пор есть множество врачей считающих гомеопатию лекарством...
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17.08.2020 16:37 Ответить
 
 