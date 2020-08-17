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Новини Коронавірус і карантин
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На Житомирщині в пацієнтів із COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії, - ОДА

На Житомирщині в пацієнтів із COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії, - ОДА

У Житомирській області в людей, які страждають на COVID-19, лікарі виявляють безсимптомні пневмонії.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми маємо випадки, коли під час обстеження пацієнтів на COVID-19 у них знаходять певні види пневмоній, які не проявляються або мають малі прояви для пацієнтів", - наголосив Суслик.

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За його словами, переважно це пневмонії інтерстиціальні, які виявляє комп’ютерна томографія.

Посадовець додав, що на Житомирщині наразі більше хворих на COVID-19, ніж було в піковий період першої хвилі в червні.

"Сьогодні ми бачимо підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Якщо пік першої хвилі у нас був у першій половині червня, то на сьогодні вже за половину серпня маємо 328 випадків порівняно із 350 випадками у червні, а місяць ще не завершився. Таким чином, крива захворюваності, на жаль, підіймається", - зазначив він.

Зараз у стаціонарних відділеннях лікарень області перебуває 131 пацієнт, тоді як у пік першої хвилі їх було 98. 16 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, з яких 3 на штучній вентиляції легень з інтубацією та 2 – на неінвазивній вентиляції. Ще 8 пацієнтів отримують кисневу підтримку.

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Крім того, 605 пацієнтів лікуються амбулаторно.

На Житомирщині підтвердили 2479 випадків COVID-19, 1643 людини одужали, 51 особа померла.

Автор: 

хвороба (305) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+4
Да ты шо! И шо теперь? Лечить бессимптомные пневмонии ? А чем? Очевидно что невидимыми лекарствами....
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17.08.2020 15:07 Відповісти
+4
На Житомирщине у пациентов с COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии, - ОГА - Цензор.НЕТ 2774
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17.08.2020 15:11 Відповісти
+3
Як можуть страждати люди, якшо в них симптомів немає? Може, на паранойю вони страждають тіки з усіма симптомами?
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17.08.2020 15:19 Відповісти
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Да ты шо! И шо теперь? Лечить бессимптомные пневмонии ? А чем? Очевидно что невидимыми лекарствами....
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17.08.2020 15:07 Відповісти
Гомеопатическими препаратами, конечно же.
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17.08.2020 15:45 Відповісти
бессимптомные пневмонии в ряде случаев могут очень быстро перерасти в летальные случаи или же в инвалидизацию, так как вызывают фиброзные изменения тканей... но ты ведь не способен понять слово "фиброзные"...
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17.08.2020 16:34 Відповісти
Дураку, как ты, поясняю, что вирусные пневмонии не лечатся ничем и нигде. Переростут ли эти пневмонии в бактериальные с осложнениями или нет - зависит от желания Человека отказаться от любых лекарств предлагаемых врачами. Все твои братья по разуму в виде "вирусных кликуш" неспособны по причине отсутствия мозгов понять простейшую вещь - лекарств от Вируса нет.
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17.08.2020 17:00 Відповісти
На Житомирщине у пациентов с COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии, - ОГА - Цензор.НЕТ 2774
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17.08.2020 15:11 Відповісти
Абсолютная брехня.
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17.08.2020 15:22 Відповісти
Картинка не та, эта картинка для оленей и для верующих на слух. Если процедура сажания на банку, окажется действующим способом против "вируса брехни" то все сядут, кто верит.
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17.08.2020 16:47 Відповісти
Як можуть страждати люди, якшо в них симптомів немає? Може, на паранойю вони страждають тіки з усіма симптомами?
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17.08.2020 15:19 Відповісти
Приблизительно так - собралось влаги в легких, заполнив 15%. Пока ходишь и спокойно двигаешься - совсем незаметно, а побежишь обычный кросс на 3 км - сдохнешь за 1 минуту. А побежишь на 10 км - могут и ногами вперед принести.
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17.08.2020 15:36 Відповісти
Куди ж воно побіжить на самоізоляції? Безсимптомних в лікарню не кладуть.
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17.08.2020 15:39 Відповісти
На Житомирщині в пацієнтів із COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії, - ОДА - Цензор.НЕТ 6365
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17.08.2020 15:45 Відповісти
В контексті статті "страждають" мається на увазі хворіють.
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17.08.2020 16:10 Відповісти
Какаяразніца?
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17.08.2020 16:15 Відповісти
Я спочатку подумав що ви стали жертвою слова "страждають" із статті, в ньому є кілька значень. Але після вашої відповіді я зрозумів що помилився. Ви мабуть поважний лікар науковець, чи багаторічний пацієнт який має власне бачення безсимптомного періоду протікання захворювань. Зазвичай це період на перших порах, коли хвороба ще не нашкодила організму настільки що з'явилися симптоми її присутності. Але ви все це знаєте, тому висміюєте...
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17.08.2020 17:08 Відповісти
Можливо у людей , на фоні коронавірусу , почалися психосоматичні розлади ?
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17.08.2020 15:29 Відповісти
Або це, як "страдать онанізмом", або часте миття рук і масочні рітуали довели до розладів, а не навпаки, як вважалось до цього.
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17.08.2020 15:36 Відповісти
Задовбали, вишукують всяку хрень аби людей дурити і лякати та гроші з бюджету пиляти.
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17.08.2020 16:14 Відповісти
А чего тебя дурить? Москали распространяют фейки про коронавирус, а такие как ты с легкостью на это ведуться. Ведь мозгов и знаний английского не хватает, что б почитать настоящие данные...
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17.08.2020 16:35 Відповісти
Без признаков больной, а дальше что будет без признаков жизни здоровый. С нас делают
кретинов.
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17.08.2020 16:19 Відповісти
ты можешь не переживать, ты таким уже родился.
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17.08.2020 16:36 Відповісти
Мда, если страна, отсталая, то она отсталая во всех сферах. Ещё весной американские врачи обследуя какого-то травмированного спортсмена, решили сделать рентген, что бы убедиться, что нет перелома ребер и т.п. И обнаружили у него пневмонию, как потом выяснилось пневмония действительно атипичная - углекислый газ нормально выбрасывается легкими, из за чего человек не чувствует удушья, а вот кислород в кровь поступает плохо, человек этого не ощущает, но подсознательно начинает чаще дышать. И когда больной все таки попадет в больницу, то там уже с легкими все очень плохо. По этому украинский подход делать - тест когда человек сам еле дышит считаю в корне неправильным. А семейным врачам при даже слабых подозрениях, если они не хотят направлять на тест, стоит просто мерять уровень кислорода в крови.
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17.08.2020 16:23 Відповісти
проблема в том, что наши люди слишком "умные" в большинстве своем. Они нихера не знают, но считают себя экспертами во всех отраслях. Нормальные врачи первым делом оксигенацию и меряют, но у нас ведь до сих пор есть множество врачей считающих гомеопатию лекарством...
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17.08.2020 16:37 Відповісти
 
 