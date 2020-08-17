На Житомирщині в пацієнтів із COVID-19 виявляють безсимптомні пневмонії, - ОДА

У Житомирській області в людей, які страждають на COVID-19, лікарі виявляють безсимптомні пневмонії.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми маємо випадки, коли під час обстеження пацієнтів на COVID-19 у них знаходять певні види пневмоній, які не проявляються або мають малі прояви для пацієнтів", - наголосив Суслик.

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За його словами, переважно це пневмонії інтерстиціальні, які виявляє комп’ютерна томографія.

Посадовець додав, що на Житомирщині наразі більше хворих на COVID-19, ніж було в піковий період першої хвилі в червні.

"Сьогодні ми бачимо підвищення рівня захворюваності на COVID-19. Якщо пік першої хвилі у нас був у першій половині червня, то на сьогодні вже за половину серпня маємо 328 випадків порівняно із 350 випадками у червні, а місяць ще не завершився. Таким чином, крива захворюваності, на жаль, підіймається", - зазначив він.

Зараз у стаціонарних відділеннях лікарень області перебуває 131 пацієнт, тоді як у пік першої хвилі їх було 98. 16 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, з яких 3 на штучній вентиляції легень з інтубацією та 2 – на неінвазивній вентиляції. Ще 8 пацієнтів отримують кисневу підтримку.

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Крім того, 605 пацієнтів лікуються амбулаторно.

На Житомирщині підтвердили 2479 випадків COVID-19, 1643 людини одужали, 51 особа померла.