Голова Житомирської облради Ширма захворів на СOVID-19
Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляю неприємну новину - занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному", - йдеться в повідомленні.
Ширма підкреслив, що до цього був у відпустці, тож не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Valery Greff
показати весь коментар14.09.2020 15:19 Відповісти Мені подобається 0
Стрелок
показати весь коментар14.09.2020 15:20 Відповісти Мені подобається 2
Valery Greff
показати весь коментар14.09.2020 15:22 Відповісти Мені подобається 0
Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар14.09.2020 15:24 Відповісти Мені подобається 1
юра Лонг
показати весь коментар14.09.2020 15:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль