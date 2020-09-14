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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Житомирської облради Ширма захворів на СOVID-19

Голова Житомирської облради Ширма захворів на СOVID-19

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю неприємну новину - занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному", - йдеться в повідомленні.

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Ширма підкреслив, що до цього був у відпустці, тож не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.

Голова Житомирської облради Ширма захворів на СOVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) облрада (283) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1263)


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"Истинно говорю вам" (с) перед выборами будет КОВИД косить чиновников аж бегом.
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14.09.2020 15:19 Відповісти
Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19 - Цензор.НЕТ 3803
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14.09.2020 15:20 Відповісти
Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19 - Цензор.НЕТ 5842
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14.09.2020 15:22 Відповісти
как то быстро у них получается - тесты, излечение... тут сотрудник 15 дней результата ждет - а их все нет...
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14.09.2020 15:24 Відповісти
Гибридное отравление.
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14.09.2020 15:28 Відповісти
 
 