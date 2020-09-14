Голова Житомирської облради Ширма захворів на СOVID-19

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю неприємну новину - занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному", - йдеться в повідомленні.

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Ширма підкреслив, що до цього був у відпустці, тож не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.