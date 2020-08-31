УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8097 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 070 6

На Житомирщині двоє лікарів повторно інфікувалися COVID-19, - ОДА

На Житомирщині двоє лікарів повторно інфікувалися COVID-19, - ОДА

На Житомирщині є два випадки повторного інфікування коронавірусом серед лікарів.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників", - зауважив Суслик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 112 дітей та 82 медпрацівників, - Степанов

Він уточнив, що повторно інфікувалися двоє лікарів первинної медичної допомоги із Коростишівського району.

Під час брифінгу 25 серпня Суслик інформував, що під час повторного інфікування захворювання протікало у важкій формі.

На Житомирщині підтвердили 3304 випадки COVID-19, 1854 людини одужали, 65 - померли.

В Україні станом на 31 серпня зареєстровано 121 215 випадків COVID-19, з яких 2141 за останню добу. З початку пандемії одужали 56 734 людини, а 2557 померли.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От поперло, так поперло. Премія також двійна буде?
показати весь коментар
31.08.2020 15:32 Відповісти
Вони просто перший раз недолікувались
показати весь коментар
31.08.2020 15:33 Відповісти
во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме

Получается на третий-четвертый раз будет уже всьо.
показати весь коментар
31.08.2020 15:57 Відповісти
Ты гляди! Понравилось видать.... или бабки от первого раза уже потрачены?
показати весь коментар
31.08.2020 15:57 Відповісти
Да идите вы нах.........
показати весь коментар
31.08.2020 16:14 Відповісти
Я так думаю, що першого разу все було не по справжньому. Якийсь грипок записали ковідом. А тут раз - і є. Бійтеся своїх бажань - вони інколи збуваються. Не дражни лікарю долю свою, наче бродячу собаку. Бо наділить тебе не казковим життям, а сказом. Амінь.
показати весь коментар
31.08.2020 16:17 Відповісти
 
 