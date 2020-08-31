На Житомирщине двое врачей повторно инфицировались COVID-19, - ОГА

На Житомирщине есть два случая повторного инфицирования коронавирусом среди врачей.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - отметил Суслик.

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Он уточнил, что повторно инфицировались двое врачей первичной медицинской помощи из Коростышевского района.

Во время брифинга 25 августа Суслик информировал, что во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме.

В Житомирской области подтвердили 3304 случая COVID-19, 1854 человека выздоровели, 65 - умерли.

В Украине по состоянию на 31 августа зарегистрировано 121 215 случаев COVID-19, из которых 2141 - за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 56 734 человека, а 2557 умерли.