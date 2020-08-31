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Новости Коронавирус и карантин
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На Житомирщине двое врачей повторно инфицировались COVID-19, - ОГА

На Житомирщине двое врачей повторно инфицировались COVID-19, - ОГА

На Житомирщине есть два случая повторного инфицирования коронавирусом среди врачей.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - отметил Суслик.

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Он уточнил, что повторно инфицировались двое врачей первичной медицинской помощи из Коростышевского района.

Во время брифинга 25 августа Суслик информировал, что во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме.

В Житомирской области подтвердили 3304 случая COVID-19, 1854 человека выздоровели, 65 - умерли.

В Украине по состоянию на 31 августа зарегистрировано 121 215 случаев COVID-19, из которых 2141 - за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 56 734 человека, а 2557 умерли.

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1387)


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От поперло, так поперло. Премія також двійна буде?
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31.08.2020 15:32 Ответить
Вони просто перший раз недолікувались
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31.08.2020 15:33 Ответить
во время повторного инфицирования заболевание протекало в тяжелой форме

Получается на третий-четвертый раз будет уже всьо.
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31.08.2020 15:57 Ответить
Ты гляди! Понравилось видать.... или бабки от первого раза уже потрачены?
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31.08.2020 15:57 Ответить
Да идите вы нах.........
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31.08.2020 16:14 Ответить
Я так думаю, що першого разу все було не по справжньому. Якийсь грипок записали ковідом. А тут раз - і є. Бійтеся своїх бажань - вони інколи збуваються. Не дражни лікарю долю свою, наче бродячу собаку. Бо наділить тебе не казковим життям, а сказом. Амінь.
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31.08.2020 16:17 Ответить
 
 