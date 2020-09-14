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Новини Бюджет-2021
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Проєкт Держбюджету на 2021 рік внесено в Раду

Проєкт Держбюджету на 2021 рік внесено в Раду

У Верховну раду внесли проєкт державного бюджету на 2021 рік. Відповідний законопроєкт зареєстрували в парламенті в понеділок, 14 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року.

Однак тексту законопроєкту поки немає.

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Автор: 

бюджет (2993) ВР (14977)


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Внесен под траурный марш Шопена ?
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14.09.2020 21:34 Відповісти
Вносили бюджет растущей дырой вперед?
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14.09.2020 21:40 Відповісти
пешите правильно - гойбюджета...
Проєкт Держбюджету на 2021 рік внесено в Раду - Цензор.НЕТ 4962
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14.09.2020 22:41 Відповісти
 
 