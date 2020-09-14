1 172 3
Проєкт Держбюджету на 2021 рік внесено в Раду
У Верховну раду внесли проєкт державного бюджету на 2021 рік. Відповідний законопроєкт зареєстрували в парламенті в понеділок, 14 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проєкт бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року.
Однак тексту законопроєкту поки немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иллария Соняшникова
показати весь коментар14.09.2020 21:34 Відповісти Мені подобається 0
Герхард
показати весь коментар14.09.2020 21:40 Відповісти Мені подобається 0
Don Bessam #359417
показати весь коментар14.09.2020 22:41 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль