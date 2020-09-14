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Проект гобюджета на 2021 год внесен в Раду
В Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным. Документ основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле этого года.
Однако текста законопроекта пока нет.
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Иллария Соняшникова
показать весь комментарий14.09.2020 21:34 Ответить Мне нравится 0
Герхард
показать весь комментарий14.09.2020 21:40 Ответить Мне нравится 0
Don Bessam #359417
показать весь комментарий14.09.2020 22:41 Ответить Мне нравится 0
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