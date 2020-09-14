Проект гобюджета на 2021 год внесен в Раду

В Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным. Документ основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле этого года.

Однако текста законопроекта пока нет.

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