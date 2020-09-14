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Новости Бюджет-2021
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Проект гобюджета на 2021 год внесен в Раду

Проект гобюджета на 2021 год внесен в Раду

В Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным. Документ основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле этого года.

Однако текста законопроекта пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект бюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования спорта на 2,7 млрд грн, – Минфин

Автор: 

бюджет (4837) ВР (29248)


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Внесен под траурный марш Шопена ?
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14.09.2020 21:34 Ответить
Вносили бюджет растущей дырой вперед?
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14.09.2020 21:40 Ответить
пешите правильно - гойбюджета...
Проєкт Держбюджету на 2021 рік внесено в Раду - Цензор.НЕТ 4962
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14.09.2020 22:41 Ответить
 
 