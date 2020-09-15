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квитки (438) Укрзалізниця (6677)

Укрзалізниця заявила про масштабний збій у сервісі онлайн-продажу квитків

Укрзалізниця заявила про масштабний збій у сервісі онлайн-продажу квитків

Онлайн-сервіс покупки залізничних квитків тимчасово не працює через технічний збій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці "Укрзалізниці" ввечері в понеділок.

"IТ-фахівці компанії докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу системи. Залізничні каси працюють у штатному режимі", - наголошується в повідомленні компанії.

Також читайте: "Укрзалізниця" закриває продаж квитків у п'яти містах

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поэтому нужно срочно вводить раб тарифы.
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15.09.2020 02:37 Відповісти
Укрзализныця заявила о масштабном сбое в сервисе онлайн-продажи билетов - Цензор.НЕТ 4487
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15.09.2020 02:40 Відповісти
Забанив твій малюнок, бо мене ледь не знудило вії пики маніячної. Забагато постоять Путіна. Він цього не вартий. А так все правильно.
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15.09.2020 09:38 Відповісти
Залізниця, це твоя перебивочка новини про дві зашкварних Audi A8L ?
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15.09.2020 03:48 Відповісти
Не сомневаюсь, что самый опытный железнодорожник Сирожа Лещенко, обладатель скромной квартиры за пол лимона баксов, купленной за скромную зарплату депутата, а теперь за все заслуги получающий зарплату в 330 тысяч гривен все разрулит.
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15.09.2020 06:37 Відповісти
а сыроже девки дали деньги и на квартиру и ваабче, за харошую кукарузу
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15.09.2020 07:27 Відповісти
Через Фейсбук и продавайте!)
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15.09.2020 07:00 Відповісти
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15.09.2020 07:26 Відповісти
Ищите кацапов.
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15.09.2020 09:07 Відповісти
 
 