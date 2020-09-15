Укрзалізниця заявила про масштабний збій у сервісі онлайн-продажу квитків

Онлайн-сервіс покупки залізничних квитків тимчасово не працює через технічний збій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці "Укрзалізниці" ввечері в понеділок.

"IТ-фахівці компанії докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу системи. Залізничні каси працюють у штатному режимі", - наголошується в повідомленні компанії.

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