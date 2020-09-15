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"Укрзализныця" заявила о масштабном сбое в сервисе онлайн-продажи билетов

Онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов временно не работает из-за технического сбоя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Укрзализныци" вечером в понедельник.

"ИТ-специалисты компании прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы. Железнодорожные кассы работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении компании.

Также читайте: "Укрзализныця" закрывает продажу билетов в пяти городах

Автор: 

билеты (317) Укрзализныця (2751)


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поэтому нужно срочно вводить раб тарифы.
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15.09.2020 02:37 Ответить
Укрзализныця заявила о масштабном сбое в сервисе онлайн-продажи билетов - Цензор.НЕТ 4487
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15.09.2020 02:40 Ответить
Забанив твій малюнок, бо мене ледь не знудило вії пики маніячної. Забагато постоять Путіна. Він цього не вартий. А так все правильно.
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15.09.2020 09:38 Ответить
Залізниця, це твоя перебивочка новини про дві зашкварних Audi A8L ?
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15.09.2020 03:48 Ответить
Не сомневаюсь, что самый опытный железнодорожник Сирожа Лещенко, обладатель скромной квартиры за пол лимона баксов, купленной за скромную зарплату депутата, а теперь за все заслуги получающий зарплату в 330 тысяч гривен все разрулит.
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15.09.2020 06:37 Ответить
а сыроже девки дали деньги и на квартиру и ваабче, за харошую кукарузу
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15.09.2020 07:27 Ответить
Через Фейсбук и продавайте!)
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15.09.2020 07:00 Ответить
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15.09.2020 07:26 Ответить
Ищите кацапов.
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15.09.2020 09:07 Ответить
 
 