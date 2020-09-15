"Укрзализныця" заявила о масштабном сбое в сервисе онлайн-продажи билетов
Онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов временно не работает из-за технического сбоя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Укрзализныци" вечером в понедельник.
"ИТ-специалисты компании прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы. Железнодорожные кассы работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении компании.
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