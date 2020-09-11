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"Укрзализныця" закрывает продажу билетов в пяти городах

Из-за коронавируса "Укрзализныця" закрывает продажу билетов со станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ, такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с 00:01 14 сентября закрыто продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда: № 81/82 Киев – Ужгород, № 136/135 Снятин – Одесса – Черновцы, № 122/121 Николаев – Ривне, № 88/87 Ковель – Новоалексеевка, № 108/107 Одесса – Ужгород, № 110/109 Львов – Херсон, № 779/780 Сумы – Киев, Винница, № 786/785 Киев – Шостка, № 774/773 Киев – Шостка, № 45/46 Ужгород – Лисичанск, № 98/97 Ковель – Киев, № 43/44 Галич – Киев – Ивано-Франковск, № 601/602 Львов – Тячев, № 117/118 Киев – Черновцы.

Компания отмечает, что до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в "личном кабинете пользователя", - добавили в УЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов, - Жмак

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"Укрзализныця" закрывает продажу билетов в пяти городах - Цензор.НЕТ 6531

"Укрзализныця" закрывает продажу билетов в пяти городах - Цензор.НЕТ 7935
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11.09.2020 17:56 Ответить
Еще бы... не для того шмаркля и Ко в фонд-ковид19 выделили 65 млрд.грн чтобы зебилов оградить от вируса...!) оно ж не лох какой-то - тратить на зебилов деньги, когда есть офшоры в Омане, Кипре и некупленные (пока) домики в Италии))
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11.09.2020 18:59 Ответить
Блин, что ни новость, то зрада зеленского! Ату его!
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11.09.2020 18:07 Ответить
Фігня це все! Кому потрібно буде, той доїде іншим транспортом! Шкода тільки людей, які не зможуть доїхати із-за фінансових проблем! Придеться без роботи сидіти, а значить і без грошей! Чим тоді сім'ї кормити!? А виграють знову бариги, які від безвихідності ситуації для деяких громадян, будуть на них заробляти!
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11.09.2020 21:42 Ответить
 
 