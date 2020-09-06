"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов, - Жмак

"Укрзализныця" вырабатывает решения вопросов пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в отчете по итогам первой недели работы в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы",- отметил Жмак.

Он уверен, что интерактивная карта "позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7". По словам Жмака, пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании.

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Нововведение должно высвободить локомотивы с одних участков, чтобы передать на другие - где есть нехватка тяги. Это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

Напомним, Кабинет Министров Украины 26 августа одобрил назначение нового главы правления компании "Укрзализныця". "Укрзализныцю" возглавит Владимир Жмак.