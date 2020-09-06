"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов, - Жмак
"Укрзализныця" вырабатывает решения вопросов пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала.
Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в отчете по итогам первой недели работы в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы",- отметил Жмак.
Он уверен, что интерактивная карта "позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7". По словам Жмака, пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании.
Нововведение должно высвободить локомотивы с одних участков, чтобы передать на другие - где есть нехватка тяги. Это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.
Напомним, Кабинет Министров Украины 26 августа одобрил назначение нового главы правления компании "Укрзализныця". "Укрзализныцю" возглавит Владимир Жмак.
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Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович.
Начальник транспортного цеха. Ха! (Наливает из графина.) Ха! Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года... Вслед за ним шофера - водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кутько тоже взяли на себя... Завозить точно в указанный в путевом листе магазин с максимальным попаданием и минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре: пятьдесят литров на тонно-километр водки и двадцать пять килограммов на тонно-километр дорогих коньячных изделий. (Наливает из графина.)
дякую(коли зробите).