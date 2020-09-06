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"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения поездов, - Жмак

"Укрзализныця" вырабатывает решения вопросов пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала.

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак в отчете по итогам первой недели работы в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы",- отметил Жмак.

Он уверен, что интерактивная карта "позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7". По словам Жмака, пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании.

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Нововведение должно высвободить локомотивы с одних участков, чтобы передать на другие - где есть нехватка тяги. Это, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

Укрзализныця запустит интерактивную карту движения поездов, - Жмак 01

Напомним, Кабинет Министров Украины 26 августа одобрил назначение нового главы правления компании "Укрзализныця". "Укрзализныцю" возглавит Владимир Жмак.

Автор: 

поезд (1024) Укрзализныця (2745) Жмак Владимир (24)


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А вот и повод поднять цены на билеты. В результате ничего не поставят или только на показательном вагоне для Зе. Дополнительную прибыть будут класть себе в корман.
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06.09.2020 01:47 Ответить
Это наверно круто,бо я поездом лет 20 не катался.Последний раз когда в армию забирали.Загрузили как скот и так же выгрузили
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06.09.2020 02:07 Ответить
В Харькове на Губу с поезда меня выгрузили.Непонятно кому нах оно нужно.Бо я мог обезоружить караул в три секунды и поставить на уши всю часть в виду своих идиологических рассуждений..Та,шо говорить!У нас сержант нач.караула положил мордой в снег грибника охотника полковника
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06.09.2020 02:14 Ответить
"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы",- отметил Жмак.Источник: https://censor.net/ru/n3217793

Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович.

Начальник транспортного цеха. Ха! (Наливает из графина.) Ха! Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года... Вслед за ним шофера - водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кутько тоже взяли на себя... Завозить точно в указанный в путевом листе магазин с максимальным попаданием и минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре: пятьдесят литров на тонно-километр водки и двадцать пять килограммов на тонно-километр дорогих коньячных изделий. (Наливает из графина.)
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06.09.2020 07:03 Ответить
про впровадження АСУ на залізниці писали ще при брєжнєву
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06.09.2020 10:45 Ответить
Давно перезріле рішення. Але і за це дякую (коли зробите).
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06.09.2020 20:57 Ответить
 
 