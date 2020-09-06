"Укрзалізниця" запустить інтерактивну карту руху поїздів, - Жмак

"Укрзалізниця" виробляє вирішення питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу.

Про це повідомив глава УЗ Володимир Жмак в звіті за підсумками першого тижня роботи в своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже можемо говорити про наявність рішень щодо вирішення питань пропускної спроможності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, подовження плечей обслуговування одним локомотивом, електрифікацію певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи", - зазначив Жмак.

Він упевнений, що інтерактивна карта "дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7". За словами Жмака, пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії.

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Нововведення має вивільнити локомотиви з одних ділянок, щоб передати на інші - де є нестача тяги. Це, своєю чергою дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, і зробить УЗ привабливішою і зручнішою для бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 26 серпня схвалив призначення нового глави правління компанії "Укрзалізниця". "Укрзалізницю" очолив Володимир Жмак.