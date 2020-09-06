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Новини
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"Укрзалізниця" запустить інтерактивну карту руху поїздів, - Жмак

"Укрзалізниця" виробляє вирішення питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу.

Про це повідомив глава УЗ Володимир Жмак в звіті за підсумками першого тижня роботи в своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми вже можемо говорити про наявність рішень щодо вирішення питань пропускної спроможності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, подовження плечей обслуговування одним локомотивом, електрифікацію певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи", - зазначив Жмак.

Він упевнений, що інтерактивна карта "дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7". За словами Жмака, пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії.

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Нововведення має вивільнити локомотиви з одних ділянок, щоб передати на інші - де є нестача тяги. Це, своєю чергою дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, і зробить УЗ привабливішою і зручнішою для бізнесу.

Укрзалізниця запустить інтерактивну карту руху поїздів, - Жмак 01

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 26 серпня схвалив призначення нового глави правління компанії "Укрзалізниця". "Укрзалізницю" очолив Володимир Жмак.

потяг (1967) Укрзалізниця (6839) Жмак Володимир (47)


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А вот и повод поднять цены на билеты. В результате ничего не поставят или только на показательном вагоне для Зе. Дополнительную прибыть будут класть себе в корман.
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06.09.2020 01:47 Відповісти
Это наверно круто,бо я поездом лет 20 не катался.Последний раз когда в армию забирали.Загрузили как скот и так же выгрузили
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06.09.2020 02:07 Відповісти
В Харькове на Губу с поезда меня выгрузили.Непонятно кому нах оно нужно.Бо я мог обезоружить караул в три секунды и поставить на уши всю часть в виду своих идиологических рассуждений..Та,шо говорить!У нас сержант нач.караула положил мордой в снег грибника охотника полковника
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06.09.2020 02:14 Відповісти
"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы",- отметил Жмак.Источник: https://censor.net/ru/n3217793

Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович.

Начальник транспортного цеха. Ха! (Наливает из графина.) Ха! Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года... Вслед за ним шофера - водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кутько тоже взяли на себя... Завозить точно в указанный в путевом листе магазин с максимальным попаданием и минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре: пятьдесят литров на тонно-километр водки и двадцать пять килограммов на тонно-километр дорогих коньячных изделий. (Наливает из графина.)
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06.09.2020 07:03 Відповісти
про впровадження АСУ на залізниці писали ще при брєжнєву
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06.09.2020 10:45 Відповісти
Давно перезріле рішення. Але і за це дякую (коли зробите).
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06.09.2020 20:57 Відповісти
 
 