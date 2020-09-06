"Укрзалізниця" запустить інтерактивну карту руху поїздів, - Жмак
"Укрзалізниця" виробляє вирішення питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу.
Про це повідомив глава УЗ Володимир Жмак в звіті за підсумками першого тижня роботи в своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі ми вже можемо говорити про наявність рішень щодо вирішення питань пропускної спроможності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, подовження плечей обслуговування одним локомотивом, електрифікацію певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи", - зазначив Жмак.
Він упевнений, що інтерактивна карта "дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7". За словами Жмака, пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії.
Нововведення має вивільнити локомотиви з одних ділянок, щоб передати на інші - де є нестача тяги. Це, своєю чергою дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, і зробить УЗ привабливішою і зручнішою для бізнесу.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 26 серпня схвалив призначення нового глави правління компанії "Укрзалізниця". "Укрзалізницю" очолив Володимир Жмак.
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Товарищи! Сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему: изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович.
Начальник транспортного цеха. Ха! (Наливает из графина.) Ха! Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года... Вслед за ним шофера - водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кутько тоже взяли на себя... Завозить точно в указанный в путевом листе магазин с максимальным попаданием и минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре: пятьдесят литров на тонно-километр водки и двадцать пять килограммов на тонно-километр дорогих коньячных изделий. (Наливает из графина.)
дякую(коли зробите).