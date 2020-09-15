Bihus.info: Виборчу кампанію Пальчевського проводить політтехнолог Столара
Журналісти Bihus.info знайшли у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського бізнес у Москві, зв'язки з рейдерами і бізнесом ОРДЛО, а також політтехнолога Вадима Столара у "штабі".
Про це йдеться в розслідуванні "Пальчевський PRO: російський бізнес, зв'язки з окупантами і команда привидів".
Головний бізнес-актив Пальчевського в Україні - медична клініка Eurolab. До 2010 року Пальчевський володів нею безпосередньо разом із бізнес-партнером з РФ Олексієм Кириловим. Зараз клініка формально переписана на британську фірму Eurolab Services LLP. Вона, своєю чергою, належить глухому офшору з Карибських островів Amerton Group Limited. "Ця карибська офшорка крім Пальчевського обслуговує виключно російський бізнес і непростий. Наприклад, компанії Віталія Кочеткова. Це відомий вихідець з криміналу, якого називають мало не господарем Уралу", - сказано в розслідуванні. Там же, в активах Amerton Group Limited, журналісти знайшли діючу компанію Пальчевського з офісом у Москві.
На одному з документів Amerton Group Limited автори розслідування виявили підпис, який, імовірно, належить Андрію Наумову. Раніше він був юристом Eurolab, тепер очолює благодійний фонд Пальчевського. Паралельно Наумов управляє двома компаніями. Їхні керівники - жителі Донецька Дмитро Мурахвер і Павло Малик. За даними Bihus.info, обоє працюють на одіозного суддю Артура Ємельянова: "Ці три прізвища найчастіше згадуються в історіях рейдерських захоплень за підтримки судових рішень". Мурахвер володіє декількома готелями в окупованому Криму та мережею продуктових супермаркетів на Донбасі, захоплених у період російської окупації. "Довірена людина Пальчевського одночасно працює з Пальчевським і з групою одного з найвідоміших рейдерів в історії країни. Обслуговує в одному пакеті Пальчевського та російський бізнес", - сказано в розслідуванні.
За інформацією Bihus.info, основний фінансовий донор кампанії Пальчевського - нардеп від ОПЗЖ, київський "смотрящий" Вадим Столар. Виборчу кампанію замість Пальчевського веде близький до Столара політтехнолог Сергій Влащенко, син телеведучої з каналу Медведчука Наталії Влащенко.
Сергій Влащенко чи не щодня приїжджає додому до Пальчевського, на вулиці Шовковичній у Києві. Сам кандидат у мери межі квартири практично не залишає: зрідка виїжджає на телеефіри, у свою клініку або на фотосесії. "2 тижні спостерігали, як Пальчевський веде свою передвиборчу кампанію. Ніяк. За межами телевізора немає жодної активності. Здається, що партія Пальчевського - це такий величезний рекламний міхур, тому що він постійно сидить удома. Так, тут іноді бувають зустрічі, які і показують, хто цю бульбашку для вас надуває", - сказав ведучий проекту "Наші гроші" Денис Бігус.
При цьому виборча кампанія Пальчевського може виявитися найдорожчою за підсумками виборів. За оцінкою аналітика руху "Чесно" Ігоря Фещенка, агітація вже обійшлася Пальчевському як мінімум у 10 млн грн. При цьому в його партії немає офісу, співробітників і грошей на рахунках. "Партії "Перемога Пальчевського" ще в травні не існувало. Її купили влітку під проєкт. До відома, купити партію - це як купити звичайну ТОВ, але дорожче. Купили, перейменували і розвісили (на білбордах, - ред.) перемагати", - йдеться в розслідуванні.
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Пальчевський, який планує балотуватися на посаду Київського міського голови разом зі своєю партією «Перемога Пальчевського», https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/682727462588616 заперечив в інтерв'ю ВВС , що працює на спецслужби Росії. Він посварився з журналісткою ВВС, яка разом з колегою у нього брала інтерв'ю.
«Вони ж ідіоти, ті, хто називає (мене агентом - Ред.), тому що і коню зрозуміло, що я ніколи не був в спецслужбах, тим більше російських», - заявив Андрій Пальчевський у інтерв'ю ВВС.
Під час запису інтерв'ю між журналістами і Пальчевським виникла суперечка стосовно його слів в ефірі програми «60 минут» на державному телеканалі РФ «Россия 1». Її ведучою є скандальновідома Ольга Скабєєва. У березні 2019 року Пальчевський брав участь у програмі у московської студії. Тепер він заявив, що поїхав до Москви з власної ініціативи, щоб розповісти російській громаді, що в Україні не якийсь кровожерливий маленький (Зеленський - Ред.) приходить до влади, а людина, яка хоче встановити мир. Свою участь у російських ток-шоу Пальчевський вважає цілком виправданою.
«Якщо таких, як ви туди пошлють, то буде кров литися тоннами. А я поїхав показати, що в Україні новий президент йде на заміну. З яким можна знаходити спільну мову і припинити кровопролиття», - сказав він журналістці.
Андрія Пальчевського роздратувала згадка про фразу, сказану ним у студії програми «60 минут» на адресу чи то росіян в цілому, чи то інших учасників програми: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання».
Пальчевський кілька разів наполягав на тому, що не міг сказати у цьому контексті слово «возз'єднання», і вимагав вибачення. Пізніше цю цитату ВВС https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/682727462588616 продемонструвало на відео на 12 хв.
«Я пройшов 90-ті роки і я фільтрую базар, я таких дурниць про возз'єднання не міг сказати», - заявив він і почав вимагати негайно показати йому відео, на якому він вимовляє цю фразу. «Рийтеся, знайдіть. Хоча, якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані, то це ваша особиста думка, а якщо від імені вашої радіостанції, то я проти. Я - за те, щоб братні в минулому народи знаходили мову взаєморозуміння на економічному рівні, на рівні відсутності агресії, на рівні людському», - резюмував він.
Журналісти https://www.bbc.com/ukrainian/features-54077270 розповіли , що дискусія на цю тему продовжилась після інтерв'ю. Знімальна група ВВС провела у квартирі Пальчевського ще кілька хвилин, бо він стояв у дверях і наполягав, що йому мають негайно продемонструвати його точну цитату, стверджуючи, що «йому соромно, що на ВВС працюють такі журналісти».
Згідно з відкритими даними, Пальчевський закінчив військовий інститут міністерства оборони СРСР, служив у радянській армії, працював військовим перекладачем. Згодом пішов у запас на території Росії, зайнявся бізнесом і у 1995 році балотувався до Держдуми РФ від «Партії любителів пива». Нині Пальчевський каже, що то була не політика, а він мав справу з пивоварним бізнесом і намагався забезпечити цій галузі лобі у російському парламенті. За словами телеведучого, з Росією, точніше з СРСР, його пов'язує лише минуле.
Фото і відео ВВС, скріншот з програми «60 минут» з Ольгою Скабєєвою від 22 березня 2019 року - за ссиллю
Пророссийский политик Андрей Пальчевский, который очень хочет "благословенного воссоединения с РФ" и идёт в мэры Киева, постоянно пытается выдать себя за обычного «украинского мальчика», который "просто пошел служить в Советскую армию".
Как известно, Пальчевский учился в Военном институте иностранных языков. В 1983-1991 годах служил в советской армии - в Сибири, Средней Азии и за рубежом, дослужился до майора. Владеет, в частности, лаосским языком, и как раз в Лаосе отбыл шесть лет, официально - военным переводчиком. А эта специальность - базовая для военной разведки.
При этом, Пальчевский умалчивает, что служба в ГРУ - это семейная традиция, пишет Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ.
Дело в том, что в ГРУ также служил его отец Иван Пальчевский, который был военным советником Фиделя Кастро.
Именно на Кубе в школе при советском посольстве и учился Пальчевский. Поэтому с Киевом, кроме деда - наркома УССР, Пальчевского мало что объединяет.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214885006718487&id=1826905126 Ольга Истомина
Бигус - сволочь, дерьмо и проститутка.
Ось вам пальчевський...