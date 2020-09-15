Bihus.info: Избирательную кампанию Пальчевского проводит политтехнолог Столара
Журналисты Bihus.info нашли у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского бизнес в Москве, связи с рейдерами и бизнесом ОРДЛО, а также политтехнолога Вадима Столара в "штабе".
Об этом говорится в расследовании "Пальчевский PRO: российский бизнес, связи с оккупантами и команда призраков".
Главный бизнес-актив Пальчевского в Украине - медицинская клиника Eurolab. До 2010 года Пальчевский владел ею напрямую вместе с бизнес-партнером из РФ Алексеем Кирилловым. Сейчас клиника формально переписана на британскую фирму Eurolab Services LLP. Она, в свою очередь, принадлежит глухому оффшору с Карибских островов Amerton Group Limited. "Эта карибская оффшорка кроме Пальчевского обслуживает исключительно российский бизнес и непростой. Например, компании Виталия Кочеткова. Это известный выходец из криминала, которого называют чуть ли не хозяином Урала", - говорится в расследовании. Там же, в активах Amerton Group Limited, журналисты нашли действующую компанию Пальчевского с офисом в Москве.
На одном из документов Amerton Group Limited авторы расследования обнаружили подпись, которая, вероятно, принадлежит Андрею Наумову. Раньше он был юристом Eurolab, теперь возглавляет благотворительный фонд Пальчевского. Параллельно Наумов управляет двумя компаниями. Их руководители - жители Донецка Дмитрий Мурахвер и Павел Малик. По данным Bihus.info, оба работают на одиозного судью Артура Емельянова: "Эти три фамилии чаще всего упоминаются в историях рейдерских захватов при поддержке судебных решений". Мурахвер владеет несколькими отелями в оккупированном Крыму и сетью продуктовых супермаркетов на Донбассе, захваченных в период российской оккупации. "Доверенный человек Пальчевского одновременно работает с Пальчевским и с группой одного из самых известных рейдеров в истории страны. Обслуживает в одном пакете Пальчевского и российский бизнес", - говорится в расследовании.
По информации Bihus.info, основной финансовый донор кампании Пальчевского - нардеп от ОПЗЖ, киевский "смотрящий" Вадим Столар. Избирательную кампанию вместо Пальчевского ведет близкий к Столару политтехнолог Сергей Влащенко, сын телеведущей с канала Медведчука Натальи Влащенко.
Сергей Влащенко едва ли не ежедневно приезжает домой к Пальчевскому, на улице Шелковичной в Киеве. Сам кандидат в мэры пределы квартиры практически не покидает: изредка выезжает на телеэфиры, в свою клинику или на фотосессии. "2 недели наблюдали, как Пальчевский ведет свою предвыборную кампанию. Никак. За пределами телевизора нет никакой активности. Кажется, что партия Пальчевского - это такой огромный рекламный пузырь, потому что он постоянно сидит дома. Да, тут иногда бывают встречи, которые и показывают, кто этот пузырь для вас надувает", - сказал ведущий проекта "Наші гроші" Денис Бигус.
При этом избирательная кампания Пальчевского может оказаться самой дорогой по итогам выборов. По оценке аналитика движения "Чесно" Игоря Фещенко, агитация уже обошлась Пальческому как минимум в 10 млн грн. При этом у его партии нет офиса, сотрудников и денег на счетах. "Партии "Перемога Пальчевского" еще в мае не существовало. Ее купили летом под проект. К сведению, купить партию - это как купить обычную ТОВку, но дороже. Купили, переименовали и развесили (на билбордах, - ред.) побеждать", - говорится в расследовании.
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Пальчевський, який планує балотуватися на посаду Київського міського голови разом зі своєю партією «Перемога Пальчевського», https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/682727462588616 заперечив в інтерв'ю ВВС , що працює на спецслужби Росії. Він посварився з журналісткою ВВС, яка разом з колегою у нього брала інтерв'ю.
«Вони ж ідіоти, ті, хто називає (мене агентом - Ред.), тому що і коню зрозуміло, що я ніколи не був в спецслужбах, тим більше російських», - заявив Андрій Пальчевський у інтерв'ю ВВС.
Під час запису інтерв'ю між журналістами і Пальчевським виникла суперечка стосовно його слів в ефірі програми «60 минут» на державному телеканалі РФ «Россия 1». Її ведучою є скандальновідома Ольга Скабєєва. У березні 2019 року Пальчевський брав участь у програмі у московської студії. Тепер він заявив, що поїхав до Москви з власної ініціативи, щоб розповісти російській громаді, що в Україні не якийсь кровожерливий маленький (Зеленський - Ред.) приходить до влади, а людина, яка хоче встановити мир. Свою участь у російських ток-шоу Пальчевський вважає цілком виправданою.
«Якщо таких, як ви туди пошлють, то буде кров литися тоннами. А я поїхав показати, що в Україні новий президент йде на заміну. З яким можна знаходити спільну мову і припинити кровопролиття», - сказав він журналістці.
Андрія Пальчевського роздратувала згадка про фразу, сказану ним у студії програми «60 минут» на адресу чи то росіян в цілому, чи то інших учасників програми: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання».
Пальчевський кілька разів наполягав на тому, що не міг сказати у цьому контексті слово «возз'єднання», і вимагав вибачення. Пізніше цю цитату ВВС https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/videos/682727462588616 продемонструвало на відео на 12 хв.
«Я пройшов 90-ті роки і я фільтрую базар, я таких дурниць про возз'єднання не міг сказати», - заявив він і почав вимагати негайно показати йому відео, на якому він вимовляє цю фразу. «Рийтеся, знайдіть. Хоча, якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані, то це ваша особиста думка, а якщо від імені вашої радіостанції, то я проти. Я - за те, щоб братні в минулому народи знаходили мову взаєморозуміння на економічному рівні, на рівні відсутності агресії, на рівні людському», - резюмував він.
Журналісти https://www.bbc.com/ukrainian/features-54077270 розповіли , що дискусія на цю тему продовжилась після інтерв'ю. Знімальна група ВВС провела у квартирі Пальчевського ще кілька хвилин, бо він стояв у дверях і наполягав, що йому мають негайно продемонструвати його точну цитату, стверджуючи, що «йому соромно, що на ВВС працюють такі журналісти».
Згідно з відкритими даними, Пальчевський закінчив військовий інститут міністерства оборони СРСР, служив у радянській армії, працював військовим перекладачем. Згодом пішов у запас на території Росії, зайнявся бізнесом і у 1995 році балотувався до Держдуми РФ від «Партії любителів пива». Нині Пальчевський каже, що то була не політика, а він мав справу з пивоварним бізнесом і намагався забезпечити цій галузі лобі у російському парламенті. За словами телеведучого, з Росією, точніше з СРСР, його пов'язує лише минуле.
Фото і відео ВВС, скріншот з програми «60 минут» з Ольгою Скабєєвою від 22 березня 2019 року - за ссиллю
Пророссийский политик Андрей Пальчевский, который очень хочет "благословенного воссоединения с РФ" и идёт в мэры Киева, постоянно пытается выдать себя за обычного «украинского мальчика», который "просто пошел служить в Советскую армию".
Как известно, Пальчевский учился в Военном институте иностранных языков. В 1983-1991 годах служил в советской армии - в Сибири, Средней Азии и за рубежом, дослужился до майора. Владеет, в частности, лаосским языком, и как раз в Лаосе отбыл шесть лет, официально - военным переводчиком. А эта специальность - базовая для военной разведки.
При этом, Пальчевский умалчивает, что служба в ГРУ - это семейная традиция, пишет Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ.
Дело в том, что в ГРУ также служил его отец Иван Пальчевский, который был военным советником Фиделя Кастро.
Именно на Кубе в школе при советском посольстве и учился Пальчевский. Поэтому с Киевом, кроме деда - наркома УССР, Пальчевского мало что объединяет.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214885006718487&id=1826905126 Ольга Истомина
Бигус - сволочь, дерьмо и проститутка.
Ось вам пальчевський...