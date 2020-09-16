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У Держдумі РФ пропонують блокувати інтернет-ресурси без дозволу суду

У Держдумі РФ пропонують блокувати інтернет-ресурси без дозволу суду

У Держдуму внесено законопроєкт, в разі ухвалення якого правоохоронні органи зможуть без звернення до суду ініціювати блокування будь-якого інтернет-ресурсу як екстремістського. Для цього буде достатньо висновку одного експерта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

Автори документа - депутати законодавчих зборів Башкирії і депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Рамзі Ішсарін.

Зараз в Росії діє судовий порядок блокування екстремістських сайтів. Вони вносяться Роскомнаглядом до Єдиного реєстру забороненої інформації тільки після того, як ознаки екстремізму в них побачить федеральний суд на підставі заяви прокуратури або слідства.

На думку авторів нового законопроєкту, нині чинний  порядок неефективний, оскільки від виявлення екстремістського ресурсу до його блокування проходить занадто багато часу. У пояснювальній записці до документа йдеться, що це дозволяє порушникам закону "продовжувати безкарно здійснювати протиправну діяльність і залучати до неї нових учасників".

Також читайте: Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть зобов'язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів

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Топ коментарі
+22
В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 7580В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 6022
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16.09.2020 07:26
+11
Только ЧебурНЕТ!
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16.09.2020 07:26
+11
Категорически поддерживаю! Но считаю это недостаточным. Предлагаю без решения суда вообще не включать им интернет. Нах он им нужен, дикарям
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16.09.2020 07:43
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Только ЧебурНЕТ!
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16.09.2020 07:26 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 7580В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 6022
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16.09.2020 07:26 Відповісти
Потому ,что 73% подкацапные крысы 🐀🐀🐀🐀, ржущие от тупорылого членограя зельцмана
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16.09.2020 09:14 Відповісти
хорошая идея, собрать все эти вопросы начиная с тех что он задавал Пороху на стадионе и все остальные за его 5 лет и задать потом ему же.. только что эти вопросы появляются каждый день
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16.09.2020 11:00 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 2412 КороновиRUISная Лихорадка наступила...
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16.09.2020 07:30 Відповісти
У нас такую же херню регулярно пытаются протянуть.
А еще регулярно пытаются обязать провайдеров установить у себя "черные ящечки" для слежки за пользователяими, причем за счет самих же провайдеров.
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16.09.2020 07:30 Відповісти
Что значит пытаются протянуть, в Украине уже давно блокируют сайты без всякого суда.
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16.09.2020 07:32 Відповісти
Например,ватные помойки "ВКонтакте" "Одноклассники"и прочий мусор.
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16.09.2020 07:39 Відповісти
во например Вольнову в ВК кто-то в "личку" написал, так шо думаешь? ФСБ приехало - чел еще их с баллончика брызгал в подъезде - два тела в штатском - кто они такие(чел думал шо бандюки)
видео есть.
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16.09.2020 07:50 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 5516Было ваше,стало наше Профессор...
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16.09.2020 07:31 Відповісти
Предлагаю }{уйлу поступить ещё проще: заблокировать сразу все сайты, а разблокировать их по одному и только по решению Басманного "суда", согласованному в ФСБ и ГРУ.
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16.09.2020 07:32 Відповісти
Зельцман недонаполеон ,со своей шоблой , как обезьяны копируют *****
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16.09.2020 09:30 Відповісти
Каждому кацапу по калькулятору "электроника".
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16.09.2020 07:37 Відповісти
Кроме дерьма пропагандонского Ольги ********** и прочих радиоактивніх пеплов Сикелева ничего нет...,правда Венедиктов на Єхе Мацковии пітается изобразить ЖОппазицию Мавзолейнім Хмірям Путлера за бабло ГрязьПрома...
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16.09.2020 07:38 Відповісти
а сейчас на россии разве не так?
Хочу увидеть такой суд на россии который за 5 мин не проштампует
ЛЮБОЕ обращение силовиков
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16.09.2020 07:42 Відповісти
Категорически поддерживаю! Но считаю это недостаточным. Предлагаю без решения суда вообще не включать им интернет. Нах он им нужен, дикарям
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16.09.2020 07:43 Відповісти
Считаю, таким как ты категорически запретить использовать русский язык в обиходе, как дикарский.
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16.09.2020 07:56 Відповісти
Раньше боялись правды от Голоса Омерики из Уошингтона и БиБИСи из Лондона,сегодня все боятся Голос из Концлагерной Мацковии Радио ГУЛАГ передает...Лукашеску сдал Белррусь РАБссии за полтора миллиарда зеленых бумажек Трампа...
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16.09.2020 07:47 Відповісти
Рамзил Ишсарин.\\\\\\\\\\\

И тов. майор Квашка Набутылкин
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16.09.2020 07:48 Відповісти
В Госдуме РФ предлагают блокировать интернет-ресурсы без разрешения суда - Цензор.НЕТ 8570
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16.09.2020 07:48 Відповісти
все правильно вата расейская все стерпит стерпели пенсионеры зы выход позже стерпели обнуление ботокснгого педофила стерпели отравление какзалось опозиции Навального но ни одной сходки обычной людей какого то митинга против Пуйла и в помине не было стерпят и эту мелочь на то оно и вата главное что бы думали себе там какие они вяликие - "Более трети опрошенных жителей РФ (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что великим государством России не быть".https://novayagazeta.ru/news/2020/09/15/164272-vtsiom-kolichestvo-rossiyan-schitayuschih-rossiyu-velikoy-derzhavoy-za-dva-goda-umenshilos-na-12?utm_source=tw&utm_medium=novaya&utm_campaign=a-kolichestvo-respondentov--uverennyh--cht
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16.09.2020 07:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jyMXQCz_K48 У Держдумі РФ пропонують блокувати інтернет-ресурси без дозволу суду - Цензор.НЕТ 2433 ну если народ против!
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16.09.2020 07:52 Відповісти
Быстрей бы у себя все заблокировали кацапы, чтобы ни один не смог гадить на украинских ресурсах.
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16.09.2020 07:56 Відповісти
А позлорадствовать над сколеновстаном?? Пусть пока пару недель не блокируют!
P.S. И кому я буду рассказывать про кремлевского мерзавчика? У нас --- и так все знают..
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16.09.2020 08:16 Відповісти
Все правильно! Зачем крепостным независимые интернет ресурсы когда есть киселев и соловьев по телику.
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16.09.2020 07:59 Відповісти
Почему доктор Геббельс круче Ольги **********?Потому что доктор всегда говорил правду.К примеру...Геббельс в 3 часа ночи по средеевропейскому времени 22 июня 1941 г в радиообращении ко всему Миру объявил Мы нападаем на СССР в 4 часа утра,потому что СССР нарушил Договор Молотов-Риббентроп и указал какие именнно параграфы нарушил...,срветский собз узнал что началась война аж в час дня по Мосмк.времени в радиоброащении Молотова.То есть война идет почти полдня а люди узнают об этом ПОСЛЕДНИМИ в Мире...
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16.09.2020 08:01 Відповісти
Напрасно кремлёвская крыса боится бунтов и гражданской войны....Расейская кацапня спокойна и довольна своим холопским , бесправным существованием....Быдломассе лапотной интернет нужен, чтобы выставлять в сетях свои мерзкие фотки, на которых пьяная рожа уткнулась в чью - то блевотину и кучу говна.....Зачем мешать людям общаться и самовыражаться?
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16.09.2020 08:09 Відповісти
ну да, пусть сами с собой бы плевались говном. Мельникофф говорит на них "народ-*******". И он прав - если послушать пранки Вольнова, то каждый второй ватник сразу же начинает про ж*пы, х., мамок и "сасат". кстати, а "кавказцы" еще чаще такое говорят(!) но преимущественно про "мамок".
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16.09.2020 08:16 Відповісти
Предлагаю вашему вниманию фразы РАБссиянцев типа "братьев" Украины...: Ексель моксель...бляха муха...ядрена мвошь...сидорова коза...японский городовой...ешкин кот...ядрен батон...екарный бабай....за феньку не буду....
Эти погремушки частушки Мавзолейные в Украине не знали до 1917 года...одиннарод говорите?

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16.09.2020 08:17 Відповісти
на выгребной яме рамблера давно ограничили количество выставляемых лайков одним человеком до 5 кажется в день что бы стадо не могло ориентироваться в настроении масс
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16.09.2020 08:22 Відповісти
Ну тут я категорически поддержую Госдуму Раисси. Макак макшанских нужно опускать ниже дна.
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16.09.2020 08:25 Відповісти
Решение неправильное. Там надо отключить интернет вообще!
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16.09.2020 08:29 Відповісти
Хрз, фигня какая-то.
Вроде бы Рашка уже принимала подобный закон?
Та и вообще пох!
Пусть хоть закон о "цветной дифференциации штанов" принимают!
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16.09.2020 08:38 Відповісти
Поскорее бы война и наших детишек на фронт отправим
У Держдумі РФ пропонують блокувати інтернет-ресурси без дозволу суду - Цензор.НЕТ 4347
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16.09.2020 09:10 Відповісти
В штрафбат? Лучше сразу в ГУЛАГ.
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16.09.2020 09:14 Відповісти
Это правильно. Скотинку домашнюю безсловесную и покорную надо держать в стойле.
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16.09.2020 09:12 Відповісти
Холопам надо на барский кооператив "Озеро" пыхтеть, а не Интернет гуглить. Чебурнет им как в Ким Чен Ына закинут и пусть смотрят Соловьева на трубе , если им мало его морды в телевизоре.
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16.09.2020 09:19 Відповісти
Та забороніть вже його зовсім,нехай кацапи читають газету "правда" та дивляться пєрвий канал.
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16.09.2020 09:51 Відповісти
О, чекайте і у нас.
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16.09.2020 09:55 Відповісти
срана кацапо-ординська *********... вона ж рашка-обісРашка... тьфу.
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16.09.2020 11:34 Відповісти
И нахрена им эти сайты, ежедневных инструкций от ФСБ достаточно.
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16.09.2020 11:43 Відповісти
У кацапов начинает подгорать..
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16.09.2020 12:27 Відповісти
Какие глупые, не имеющие отношения к реальности мессаги. Придумывать можно все, что угодно, но, русскоязычные, на втором месте по распространенности сайтов в инете (гугл в помощь) Кстати и "Цензор" русскоязычный, украиномовная версия здесь вторична. Банить сайты через суд, в общем-то глупость, примерно как банить юзарей на сайтах, через суд. Перенести сайт в другое место, плевое дело. Ну, а не законную блокировку сайта, можно обжаловать в суде. Кстати США забанили, оч значительную часть байнета. Они суд спрашивали?)))
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16.09.2020 13:05 Відповісти
Да перейдите уже на чебурнет, наконец...
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16.09.2020 13:18 Відповісти
 
 