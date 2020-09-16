У Держдумі РФ пропонують блокувати інтернет-ресурси без дозволу суду
У Держдуму внесено законопроєкт, в разі ухвалення якого правоохоронні органи зможуть без звернення до суду ініціювати блокування будь-якого інтернет-ресурсу як екстремістського. Для цього буде достатньо висновку одного експерта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".
Автори документа - депутати законодавчих зборів Башкирії і депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Рамзі Ішсарін.
Зараз в Росії діє судовий порядок блокування екстремістських сайтів. Вони вносяться Роскомнаглядом до Єдиного реєстру забороненої інформації тільки після того, як ознаки екстремізму в них побачить федеральний суд на підставі заяви прокуратури або слідства.
На думку авторів нового законопроєкту, нині чинний порядок неефективний, оскільки від виявлення екстремістського ресурсу до його блокування проходить занадто багато часу. У пояснювальній записці до документа йдеться, що це дозволяє порушникам закону "продовжувати безкарно здійснювати протиправну діяльність і залучати до неї нових учасників".
Будь ласка, зачекайте...
А еще регулярно пытаются обязать провайдеров установить у себя "черные ящечки" для слежки за пользователяими, причем за счет самих же провайдеров.
видео есть.
Хочу увидеть такой суд на россии который за 5 мин не проштампует
ЛЮБОЕ обращение силовиков
И тов. майор Квашка Набутылкин
P.S. И кому я буду рассказывать про кремлевского мерзавчика? У нас --- и так все знают..
Эти погремушки частушки Мавзолейные в Украине не знали до 1917 года...одиннарод говорите?
Вроде бы Рашка уже принимала подобный закон?
Та и вообще пох!
Пусть хоть закон о "цветной дифференциации штанов" принимают!