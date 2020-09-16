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За добу COVID-19 виявили у 231 дитини і 149 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 231 дитини і 149 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 162 660 осіб. З них 10 558 дітей, а також 13 249 медпрацівників.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 958 осіб. З них 231 дитина, а також 149 медичних працівників. Були госпіталізовані 504 людини", - зазначив міністр.

За словами Степанова, в Україні за минулу добу зафіксували 76 летальних випадків від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 958 нових випадків COVID-19, померла рекордна кількість хворих - 76

"При цьому одужали 1 514 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіли 162 660 осіб. З них 10 558 дітей, а також 13 249 медпрацівників. Всього одужали 72 324 пацієнти, а летальних випадків - 3 340", - додав глава МОЗ.

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Всрали всю экономику ибо заболел аж каждый 3-тысячный?
Это круто, я бы так не смог кх-кхг(бежит в рвачам)
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16.09.2020 09:31 Відповісти
А чего медиков на антитела не проверяют? Если вирус такой заразный то уже все должны были переболеть.
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16.09.2020 09:43 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
Степанов, де засоби захисту для медиків?
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16.09.2020 09:48 Відповісти
 
 