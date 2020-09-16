Перелік обмежень у "червоній" зоні визначатимуть спільно з регіоном, - Степанов

Перелік обмежень у "червоній" зоні з визначених Кабміном визначатимуть спільно з регіоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін.

"Проект акта пропонує внести зміни до постанови уряду від 22 липня №641 і передбачити, що "червоний" рівень епіднебезпеки встановлюється спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС у разі завантаженості понад 75% ліжок у медзакладах регіону протягом п'яти днів поспіль і перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж уп'ятеро", - пояснив глава МОЗ.

"Протиепідемічні обмеження та їхню кількість на території з "червоним" рівнем епіднебезпеки визначатимуть спільним рішенням державної та регіональної комісій з ТЕБ та НС із переліку, визначеного постановою. Це може бути закриття всіх сфер або поступове обмеження деяких сфер, які в конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби", - додав Степанов.

За даними МОЗ, загальний показник кількості нових випадків в Україні становить 96,8 на 100 тис. населення за допустимої норми в 40 на 100 тис.

Також читайте: МОЗ провело нараду з мерами облцентрів щодо карантину: домовилися внести зміни до постанови Кабміну, - Степанов