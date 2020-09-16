УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10170 відвідувачів онлайн
Новини
1 915 5
росія (63589) суд (11505) Хізб ут-Тахрір (102)

У РФ засуджено на тривалі терміни фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

У РФ засуджено на тривалі терміни фігурантів бахчисарайської

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову - 18, Тимуру Ібрагімову - 17 років, Сейрану Салієву - 16, Серверу Мустафаєву - 14, Серверу Зекір’яєву - 13, Едему Смаілову - 13.

Ернеса Аметова було визнано невинним і звільнено в залі суду.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та окупованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Читайте також: Сімферопольська "справа Хізб ут-Тахрір": окупанти в Криму розділили затриманих на п'ять груп
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они кого-то убили, что-то взорвали, кого-то отравили, украли из бюджета миллиарды, что им дали такие сроки ???
Были бы ментами, депутатами или чиновниками - условно и за убийство и за украденные миллиарды!
Это Травительная Федерация, детки......
показати весь коментар
16.09.2020 16:37 Відповісти
Потому что раша - тюрьма народов
показати весь коментар
16.09.2020 16:39 Відповісти
в словосочетании "суд" РФ слово суд должно быть в кавычках.
показати весь коментар
16.09.2020 16:42 Відповісти
Гулаг херов!
показати весь коментар
16.09.2020 16:44 Відповісти
А в Украине условные дают за организацию и участие в псевдореспубликах
показати весь коментар
16.09.2020 16:57 Відповісти
 
 