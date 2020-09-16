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Новини Агресія Росії проти України
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Лукашенко попросив у Росії озброєння для "зміцнення оборони Союзної держави"

Лукашенко попросив у Росії озброєння для

Білорусь звернулася до Росії з приводу нових видів озброєння для зміцнення безпеки Союзної держави.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я також просив президента Росії про деякі типи озброєнь. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави. Боятися нема чого, ми готові на це йти. Останні події свідчать, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші", - заявив Лукашенко.

"Якщо хтось думає, що Білорусь ослабла, що не вистоїмо, що Росія відійде в бік, це для дурнів міркування. Ми в змозі утримати ситуацію не тільки в Білорусі, але і по периметру наших кордонів. Ви можете не сумніватися в нашій надійності щодо оборони нашої спільної Вітчизни - від Бреста до Владивостока", - сказав Лукашенко.

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"Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом, і в жодному разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує", - додав "президент", що захопив владу в Білорусі.

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Топ коментарі
+33
Це бородата тактика - коли є внутрішній конфлікт треба шукати зовнішнього ворога. Всі диктатори так робили, робить так і лука.
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16.09.2020 16:41
+23
Лукашенко попросив у Росії озброєння для "зміцнення оборони Союзної держави" - Цензор.НЕТ 9142
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16.09.2020 16:59
+21
Мені щось підказує, що у договорі Луки і ***** є пункт: конфлікт Бєларусі з Україною, можна спровокувати напад правосєков на мирних колгоспників Бєларусі, розв"язати війнушку на півночі і запустити литвинів з бурятським прищурем очей.
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16.09.2020 16:40
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Зря он это (( все равно страну потерял...но может спровоцировать большую войну
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16.09.2020 16:38 Відповісти
Це бородата тактика - коли є внутрішній конфлікт треба шукати зовнішнього ворога. Всі диктатори так робили, робить так і лука.
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16.09.2020 16:41 Відповісти
Лукашенко попросив у Росії озброєння для "зміцнення оборони Союзної держави" - Цензор.НЕТ 9142
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16.09.2020 16:59 Відповісти
Спорное утверждение насчет потерял.
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16.09.2020 16:50 Відповісти
у них это только начало... если хотят глобальных изменений без стрельбы не получится... тем более с Россией... так что это у них просто детский лепет...
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16.09.2020 17:14 Відповісти
Мені щось підказує, що у договорі Луки і ***** є пункт: конфлікт Бєларусі з Україною, можна спровокувати напад правосєков на мирних колгоспників Бєларусі, розв"язати війнушку на півночі і запустити литвинів з бурятським прищурем очей.
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Типа мы их спровоцировали, не пропустив через кордон.
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16.09.2020 16:53 Відповісти
В Израиле не дураки сидят. Они прекрасно знают кто кого куда спровоцировал
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16.09.2020 16:58 Відповісти
Придурок
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Автозаки, водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, кандалы и патроны с резиновой картечью?
И все это, исключительно для борьбы с солдатами НАТО!
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Дубинки для омоновцев попроси более гибкие, что бы кишки студентам не рвали!!!!
Или полк Кадыровцев в Минск на постоянное прожиание!!!
Защитник херов!
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Вместе с вооружением попросил бурятов.
Совсем Лука лёг под *****. Предатель.
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Так, а куда ему деваться? Один ***** только признает его легитимным
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16.09.2020 16:50 Відповісти
Доброе утро, белорусссский федеральный округ.
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16.09.2020 16:41 Відповісти
сельский жлоб с манией величия
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16.09.2020 16:43 Відповісти
Профукал свой автомат что ли, или сын спионЭрил?
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16.09.2020 16:44 Відповісти
взял потсцыкам показать, какая у папки цацка....
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16.09.2020 16:56 Відповісти
Снова режим осады. Холодная война2. Какже эти вожди из совка зе..ли.
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16.09.2020 16:47 Відповісти
укрепления безопасности Союзного государства.Источник:https://censor.net/ru/n3219695 Незабаром про СРСР почнуть говорити...тварюки
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16.09.2020 16:49 Відповісти
От кого «зашышатца»?
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16.09.2020 16:50 Відповісти
От рассии.
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16.09.2020 16:51 Відповісти
У РэБэ танков около 1300 (по википедии). Лук испугался, что в Литву приехали толи 20 толи 30 танков)) Помню, как Лук Аш вспоминал беларуских партизанов ВМВ. Какие они были герои и какие теперешние беларусы герои. А тут - на тебе - презик испугался несколько десятков танков И 18 самолетов в Польше. Украинцы, ради прикола, подарите Литве 50 хотя бы танков Т-54 и 50 Т 72 (в более мене ходящим состоянии) и 3 Т-34. Будем наблюдать, как часто Лук Аш Энко будет бегать в туалэц, о может быть, что даже на Растов))
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16.09.2020 17:03 Відповісти
От правосеков. Те спят и видят, как бы Белоруссию захватить.
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16.09.2020 16:52 Відповісти
Від Тихановської.
Реально сциться.
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16.09.2020 16:52 Відповісти
От беларусов конечно. Не дают эти унтерменши спокойно править Луке в своем княжестве союзного государства.
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16.09.2020 16:54 Відповісти
Презерватив а не президент
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16.09.2020 16:50 Відповісти
Бутылок от фсб разных , для тренировочной посадки Луки и отпрысков. Вот это подходящее вооружение
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16.09.2020 16:51 Відповісти
а после базара с аленем так же как и после встречи с ******, в знак доверия обменялись своими термокружками с чаём? ))
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16.09.2020 16:52 Відповісти
Для укрепления обороны Союзного государства от беларусов...
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16.09.2020 16:52 Відповісти
Скорее планируется конфликт беларуси с украиной а потом рф скажет мы не при делах но раз атвкуют союзное государство то и мы впимшемся.
Выод: если срочно не разместить базы нато на нашей територии, то мы можем нехило так залипнуть.
С севера беларусь, с востока и юга рф, с запада приднестровье и венгрия.
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16.09.2020 16:53 Відповісти
Спешат закончить все начатое до выборов в США - уход Трампа мохет многое изменить в их внешней политике относительно орды.
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16.09.2020 16:58 Відповісти
В случае ухода Трампа сына Байдена сразу устроят в совет директоров Газпрома - вот это будет поворот в политике.
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16.09.2020 18:12 Відповісти
Ты путаешь агента Путина Шредера и сына Байдена? Сейчас агент Путина пока что сидит в Белом доме.
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16.09.2020 18:36 Відповісти
я уверен Шрёдер с Байденом Джуниором сработаются
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16.09.2020 18:40 Відповісти
Сначала Трампа срочно нужно убрать из Белого дома, а то начнет пример с таких, как Лука, Пу

и Ын пример брать - придется свергать народу США любителя власти.
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16.09.2020 18:43 Відповісти
Не надо плиз никого убирать а то приведёте нам на нашу голову американского ЗеБайдена - такую же марионетку в чужих руках. Лучше в день выборов накатите пожарьте стейк и оставайтесь дома.
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16.09.2020 18:50 Відповісти
Когда честный, хоть и найвный человек у бандита просить о помощи... Ну Вы сами знаете Тот человек скоро потеряет все. И не только дом. И не только жену. Все потеряет. Жалко беларусов.
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16.09.2020 16:53 Відповісти
"...Когда честный, хоть и найвный человек ..." Єто хто, стесняюсь спросить!? Об ком речь!? Кукараччо честній и наивній!?!? Блин... Непрошенная слеза...
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16.09.2020 17:01 Відповісти
Про миллиардов Лукаша не слишал. То што он честный - мой перебор. Но то, что он найвный и он обратился к бадиту куйле - я уверен (уверен насчет ,,Найвный" и ,,к бандиту"). Украина потераля Крым и Донбасс. А Беларусь потеряет все. И Беларусам надо боятсья не Литвы с США, а хрмелиовсеких людей не традиционной ориентации и очень сильно сниженой социально-моралного положения.
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16.09.2020 17:17 Відповісти
У сралина, по его издіхании, тоже ярдов не находили, но ... от єтого он никому не казался беднім бессеребрянником...))
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16.09.2020 17:20 Відповісти
Сралин не голодал. Во время голода в Ленинграде он не голодал, так как не жил в Ленинграде. Я думаю, что Лука просто: хороший председатель колхоза или даже министр Экомоники (про Беларуские креветки и яблоки читали?). Но, когда он видит угрозу от Литвы, значит, что Лука - дурак. У Литвы танков нет. В Литве находтся танки Союзников Литвы по просбе Литвы. Этих танков не больше 100 (скорее всего до 50). А лидер страны, у которой есть 1300 танков несет такой срач, извините. И он еще бегает к бандиту куиле хремлиовскому.
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16.09.2020 17:34 Відповісти
подпрыгивающие российские ракеты с непредсказуемой траекторией?
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16.09.2020 16:54 Відповісти
Ну беларусы все, это понятно. От того что они просто собираются, а потом расходятся не поменяется ничего. Протест без активных действий заранее обречен.
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16.09.2020 16:56 Відповісти
Да нет, в армии по призыву те же простые беларусы служат, с теми же мыслями и желаниями, а не только содержанты Мудищева и назначенцы орды.Возможно, работа в армии (с солдатами и младшими командирами) уже идет полным ходом: мы многого не знаем - координационный совет не производит впечатления сборища идиотов. Вот полицаи и КГБ - это госслужащие на полном довольствии Мудищева - с ними разговор должен быть совершенно другой.
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16.09.2020 17:05 Відповісти
Нафига, Кукараччо!? У тебя ж Ата-так имени Калашникова есть!? Ну, правда без рожка, но то не беда, а то вдруг и вправду шмальнешь, а у Калаша болно МУШКА внушительная, прям до-боли внушительная. Ну и вот...Бегай с калашом по площадям, пока в мокшанский цирк не устроят... Рекрутері, вроде, приезжали, кастинг проводили...
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16.09.2020 16:58 Відповісти
Не ручаюсь за дословность:
"Прекрасный предсказуемый сосед, который не пропустит кацап-войска на Украину через свою территорию" -- так утверждал Холодный Яр...
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16.09.2020 16:59 Відповісти
Все когда-нибудь ошибаются.
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16.09.2020 17:06 Відповісти
После того, когда кацапыстан захватил Украинский Крым, таракан сказал, что ,,чужие танки по територии Беларусии не пройдут" . Так сказал два раза. А в потом добавил (дебил), что ,,танки НАТО до Москвы через Беларус не проедут (или не пройдут)". Л - Логика. Беларусии грозить захват от путлеристана, а он боится Литвы. Да он даже не дебил, а бульба.
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16.09.2020 17:57 Відповісти
Поститутка колхозно- коммуняцкая!! Уже так вылизал пуйлу очко, что дальше некуда!!
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16.09.2020 17:06 Відповісти
- Александр Григорьевич, а зачем НАТО хочет захватить Беларусь, ведь тут же нет ни нефти, ни газа?
- А картоха?!

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16.09.2020 17:07 Відповісти
Вы не поверите, но в магазинах Литвы ни разу не видел картошки из Беларусии. Видел из Литвы, Польши, Румынии, Египта (да, да), Мароко ( не вру) и Израэля (да!). Кстати, картошка из Литвы, Польши и Румыниии было нормальные. А вот из Египта, Мароко и Израэля какие то не ,,нашие". Может быт из того, что у них нету кракмола?
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16.09.2020 18:03 Відповісти
Ой дурак... тебе вже нічого не врятує.
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16.09.2020 17:07 Відповісти
Мокшане! Дайте Тараканічу самій лучший Боевой Лапоть! Может, сепуку себе сделает...
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16.09.2020 17:09 Відповісти
Не ему, а по нему.
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16.09.2020 18:04 Відповісти
Лучше - баллон с для распыления дихлофоса.
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16.09.2020 18:38 Відповісти
Усатому надо огнетушитель литров на двести. Пердак знатно горит. Хотя если огнетушитель кацапского производства,то огонь ещё больше разгорится.
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16.09.2020 17:11 Відповісти
Мокшани уже битые, новое не дадут, а вот Т-34-85 да трехлинейки с криминалистическими штифтами в стволах , папаши с бубнами, ну и тотоши, как Анголу БССР обеспечать по завязь. Но, учитывая аншлюс БССР мокшани теперь сами будут совхозных баранов пасти своей оккупационной армией, которая будет в подчинение уже Кремля, а Лукашенку после стирки подштаников, пора бутерброд с новачком откушать, так сказать для успокоения безмозглых убийц своей страны. .
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16.09.2020 17:14 Відповісти
Типичная риторика чистого авторитаризма,которая направлена против собственного народа.Вспоминается известная фраза-*государство это я*
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16.09.2020 17:17 Відповісти
Ili s kredita ili po lizing vozmut novuju texniku,a potom narod dolzen budet otdavat.Ja ponimaju kogda jest dengi za sto kupit sebe igruski,no ix u nego net i skoro nebudet
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16.09.2020 17:40 Відповісти
Ну, мелет все, что в голову придет!Ни дихлофоса, ни тапка не боится, говорящий таракан!
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16.09.2020 18:40 Відповісти
 
 