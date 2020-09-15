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Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі

Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі

Міністерство оборони Росії заявило про підготовку до військових навчань у Білорусі в жовтні цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО РФ.

Навчання "Нерушимое братство-2020", відбудуться з 12 по 16 жовтня полігоні "Лосвіда" в Республіці Білорусь. У них візьмуть участь підрозділи шести держав-членів ОДКБ - Російської Федерації, Республіки Білорусь, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану.

"На навчаннях будуть відпрацьовані питання підготовки і ведення миротворчої операції Колективними миротворчими силами ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму

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Топ коментарі
+6
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 2990
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15.09.2020 21:31
+4
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 3056
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15.09.2020 21:27
+4
Наче, в якомусь дурному кіно про війну московицького розливу
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15.09.2020 21:33
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Или до конца года, или "а уже всё". Хотят успеть.
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15.09.2020 21:26 Відповісти
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 3056
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15.09.2020 21:27 Відповісти
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 1966
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15.09.2020 21:30 Відповісти
Наче, в якомусь дурному кіно про війну московицького розливу
показати весь коментар
15.09.2020 21:33 Відповісти
Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі - Цензор.НЕТ 7383
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15.09.2020 21:52 Відповісти
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 2990
показати весь коментар
15.09.2020 21:31 Відповісти
Миротворцы на марше...
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15.09.2020 21:32 Відповісти
совпадение??? не думаю...
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15.09.2020 21:41 Відповісти
вейншория, мочи цапов!!
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15.09.2020 22:01 Відповісти
Ну а то як же,потрібно ж сябрів налякать "братской помощью",а то вони "вааще" одурели,сЛабоды без луки хотят.Оборванцы и обосранцы,пАнимаешь! А пуцька как,останется без последнего европейского друга? АКашками их,АКашками,пушками и танкашками,чтобы знали,как родного пуцю любить!
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15.09.2020 22:30 Відповісти
пока вова денежку одолжил, в солдатики можно поиграться
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16.09.2020 01:29 Відповісти
Скоро увидим в новостях как "силы самообороны" и зелёные человечки начнут разоружать беларуские воинские части которые не станут выполнять приказы Луки,а такие обязательно найдутся и войдут в историю.
Участвуя,а правильней организовывая учения кацапы специально провоцируют на конфликт.Это идиотизм проводить совместные военные учения в стране с неспокойной политической ситуацией.Хотя Федор Достоевский очень точно назвал жизнеописание кацапа в своем шедевре "Идиот".
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16.09.2020 09:56 Відповісти
 
 