Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі

Міністерство оборони Росії заявило про підготовку до військових навчань у Білорусі в жовтні цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО РФ.

Навчання "Нерушимое братство-2020", відбудуться з 12 по 16 жовтня полігоні "Лосвіда" в Республіці Білорусь. У них візьмуть участь підрозділи шести держав-членів ОДКБ - Російської Федерації, Республіки Білорусь, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану.

"На навчаннях будуть відпрацьовані питання підготовки і ведення миротворчої операції Колективними миротворчими силами ОДКБ", - йдеться в повідомленні.

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