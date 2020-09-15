Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі
Міністерство оборони Росії заявило про підготовку до військових навчань у Білорусі в жовтні цього року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО РФ.
Навчання "Нерушимое братство-2020", відбудуться з 12 по 16 жовтня полігоні "Лосвіда" в Республіці Білорусь. У них візьмуть участь підрозділи шести держав-членів ОДКБ - Російської Федерації, Республіки Білорусь, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану.
"На навчаннях будуть відпрацьовані питання підготовки і ведення миротворчої операції Колективними миротворчими силами ОДКБ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Перехватчик
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+4 jura bucaphalus
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Участвуя,а правильней организовывая учения кацапы специально провоцируют на конфликт.Это идиотизм проводить совместные военные учения в стране с неспокойной политической ситуацией.Хотя Федор Достоевский очень точно назвал жизнеописание кацапа в своем шедевре "Идиот".