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Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси

Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси

Министерство обороны России заявило о подготовке к военным учениям в Беларуси в октябре этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО РФ.

Учения "Нерушимое братство-2020", пройдут с 12 по 16 октября полигоне "Лосвидо" в Республике Беларусь. В них примут участие подразделения шести государств-членов ОДКБ – Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

"На учениях будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm

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Топ комментарии
+6
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 2990
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15.09.2020 21:31
+4
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 3056
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15.09.2020 21:27
+4
Наче, в якомусь дурному кіно про війну московицького розливу
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15.09.2020 21:33
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Или до конца года, или "а уже всё". Хотят успеть.
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15.09.2020 21:26 Ответить
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 3056
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15.09.2020 21:27 Ответить
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 1966
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15.09.2020 21:30 Ответить
Наче, в якомусь дурному кіно про війну московицького розливу
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15.09.2020 21:33 Ответить
Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі - Цензор.НЕТ 7383
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15.09.2020 21:52 Ответить
Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси - Цензор.НЕТ 2990
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15.09.2020 21:31 Ответить
Миротворцы на марше...
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15.09.2020 21:32 Ответить
совпадение??? не думаю...
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15.09.2020 21:41 Ответить
вейншория, мочи цапов!!
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15.09.2020 22:01 Ответить
Ну а то як же,потрібно ж сябрів налякать "братской помощью",а то вони "вааще" одурели,сЛабоды без луки хотят.Оборванцы и обосранцы,пАнимаешь! А пуцька как,останется без последнего европейского друга? АКашками их,АКашками,пушками и танкашками,чтобы знали,как родного пуцю любить!
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15.09.2020 22:30 Ответить
пока вова денежку одолжил, в солдатики можно поиграться
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16.09.2020 01:29 Ответить
Скоро увидим в новостях как "силы самообороны" и зелёные человечки начнут разоружать беларуские воинские части которые не станут выполнять приказы Луки,а такие обязательно найдутся и войдут в историю.
Участвуя,а правильней организовывая учения кацапы специально провоцируют на конфликт.Это идиотизм проводить совместные военные учения в стране с неспокойной политической ситуацией.Хотя Федор Достоевский очень точно назвал жизнеописание кацапа в своем шедевре "Идиот".
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16.09.2020 09:56 Ответить
 
 