Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси
Министерство обороны России заявило о подготовке к военным учениям в Беларуси в октябре этого года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО РФ.
Учения "Нерушимое братство-2020", пройдут с 12 по 16 октября полигоне "Лосвидо" в Республике Беларусь. В них примут участие подразделения шести государств-членов ОДКБ – Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
"На учениях будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - говорится в сообщении.
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+6 Перехватчик
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+4 jura bucaphalus
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Участвуя,а правильней организовывая учения кацапы специально провоцируют на конфликт.Это идиотизм проводить совместные военные учения в стране с неспокойной политической ситуацией.Хотя Федор Достоевский очень точно назвал жизнеописание кацапа в своем шедевре "Идиот".