Художниці-волонтерці Тетяні Думан потрібні гроші на лікування

Художниця і волонтерка Тетяна Думан понад рік бореться з гліосаркомою. Лікування давало результати, але зараз її стан різко погіршився, і терміново потрібні кошти на лікування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "03244".

Тетяна Думан відома завдяки своєму мистецтву, активній громадянській позиції і волонтерській діяльності. За роки російсько-української війни разом чоловіком, відомим іконописцем Левом Скопом, вони зібрали понад 3 млн грн для української армії.

Тетяна Думан та її чоловік Лев Скоп зібрали для потреб армії більше 3 млн грн

Тетяна ось уже рік бореться гліосаркомой - пухлиною мозку. Лікування давало результати, але в останні кілька днів стан художниці різко погіршився. Зараз вона перебуває у обласній клінічній лікарні Львова. Через кілька днів, коли там закінчиться курс протинабрякової терапії, потрібно буде відправлятися в Польщу для термінової операції (в Україні такі операції не роблять).

Захворівши, Тетяна Думан не перестала малювати ангелів і святих

На дороговартісне лікування родина коштів не має, тому вони звертаються до усіх небайдужих із проханням допомогти.

Картка ПриватБанку 5168 7451 0150 8676 (Василина Думан, сестра)

Картка "Монобанку": 5375 4141 2280 2431 (Василина Думан, сестра)

Реквізити для переказів:

Установа банку: ПриватБанк

МФО банку: 305299

Отримувач платежу: ДУМАН ВАСИЛИНА МИХАЙЛІВНА

IBAN: UA233052990000026205691435398

Рахунок отримувача: 26205691435398

Валюта карти: UAH

РНОКПП отримувача: 3176509603

Призначення платежу: "для Тані Думан-Скоп"

Реквізити для міжнародних переказів:

Vasylyna Duman

Bank name: Getin Bank

Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland

IBAN: PL40156000132011820510000001

Account number: 40156000132011820510000001

SWIFT CODE: GBGCPLPK

Purpose of payment: for Tetjana Duman-Skop

PayPal: [email protected] (Борис Решетняк, друг сім’ї)