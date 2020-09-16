Художниці-волонтерці Тетяні Думан потрібні гроші на лікування
Художниця і волонтерка Тетяна Думан понад рік бореться з гліосаркомою. Лікування давало результати, але зараз її стан різко погіршився, і терміново потрібні кошти на лікування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "03244".
Тетяна Думан відома завдяки своєму мистецтву, активній громадянській позиції і волонтерській діяльності. За роки російсько-української війни разом чоловіком, відомим іконописцем Левом Скопом, вони зібрали понад 3 млн грн для української армії.
Тетяна Думан та її чоловік Лев Скоп зібрали для потреб армії більше 3 млн грн
Тетяна ось уже рік бореться гліосаркомой - пухлиною мозку. Лікування давало результати, але в останні кілька днів стан художниці різко погіршився. Зараз вона перебуває у обласній клінічній лікарні Львова. Через кілька днів, коли там закінчиться курс протинабрякової терапії, потрібно буде відправлятися в Польщу для термінової операції (в Україні такі операції не роблять).
Захворівши, Тетяна Думан не перестала малювати ангелів і святих
На дороговартісне лікування родина коштів не має, тому вони звертаються до усіх небайдужих із проханням допомогти.
Картка ПриватБанку 5168 7451 0150 8676 (Василина Думан, сестра)
Картка "Монобанку": 5375 4141 2280 2431 (Василина Думан, сестра)
Реквізити для переказів:
Установа банку: ПриватБанк
МФО банку: 305299
Отримувач платежу: ДУМАН ВАСИЛИНА МИХАЙЛІВНА
IBAN: UA233052990000026205691435398
Рахунок отримувача: 26205691435398
Валюта карти: UAH
РНОКПП отримувача: 3176509603
Призначення платежу: "для Тані Думан-Скоп"
Реквізити для міжнародних переказів:
Vasylyna Duman
Bank name: Getin Bank
Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland
IBAN: PL40156000132011820510000001
Account number: 40156000132011820510000001
SWIFT CODE: GBGCPLPK
Purpose of payment: for Tetjana Duman-Skop
PayPal: [email protected] (Борис Решетняк, друг сім’ї)
Будь ласка, зачекайте...
Таких потрібно рятувати.
не бажають допомагати хворим українцям ?
А ти ?
Атовці вже давно їздять по пільгових квитках.
Так, відписався, аби обличчя в калюжу не вронити.
Так зазвичай пишуть найняті розкрадачами тролі, котрі заслуговують на законне покарання і особливу народну "вдячність".
Поэтому, я не верю что они помогут кому либо.
PS
Когда то в пригородном ресторане был случай: один из "народных избранников" послал своего водителя на кухню проследить, что бы оставшаяся после банкета еда была выброшена!
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