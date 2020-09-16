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Художниці-волонтерці Тетяні Думан потрібні гроші на лікування

Художниця і волонтерка Тетяна Думан понад рік бореться з гліосаркомою. Лікування давало результати, але зараз її стан різко погіршився, і терміново потрібні кошти на лікування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "03244".

Тетяна Думан відома завдяки своєму мистецтву, активній громадянській позиції і волонтерській діяльності. За роки російсько-української війни разом чоловіком, відомим іконописцем Левом Скопом, вони зібрали понад 3 млн грн для української армії.

Художниці-волонтерці Тетяні Думан потрібні гроші на лікування 01

Тетяна Думан та її чоловік Лев Скоп зібрали для потреб армії більше 3 млн грн

Тетяна ось уже рік бореться гліосаркомой - пухлиною мозку. Лікування давало результати, але в останні кілька днів стан художниці різко погіршився. Зараз вона перебуває у обласній клінічній лікарні Львова. Через кілька днів, коли там закінчиться курс протинабрякової терапії, потрібно буде відправлятися в Польщу для термінової операції (в Україні такі операції не роблять).

Художниці-волонтерці Тетяні Думан потрібні гроші на лікування 02

Захворівши, Тетяна Думан не перестала малювати ангелів і святих

На дороговартісне лікування родина коштів не має, тому вони звертаються до усіх небайдужих із проханням допомогти.

Картка ПриватБанку 5168 7451 0150 8676 (Василина Думан, сестра)

Картка "Монобанку": 5375 4141 2280 2431 (Василина Думан, сестра)

Реквізити для переказів:

Установа банку: ПриватБанк

МФО банку: 305299

Отримувач платежу: ДУМАН ВАСИЛИНА МИХАЙЛІВНА

IBAN: UA233052990000026205691435398

Рахунок отримувача: 26205691435398

Валюта карти: UAH

РНОКПП отримувача: 3176509603

Призначення платежу: "для Тані Думан-Скоп"

Реквізити для міжнародних переказів:

Vasylyna Duman

Bank name: Getin Bank

Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland

IBAN: PL40156000132011820510000001

Account number: 40156000132011820510000001

SWIFT CODE: GBGCPLPK

Purpose of payment: for Tetjana Duman-Skop

PayPal: [email protected] (Борис Решетняк, друг сім’ї)
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Топ коментарі
+9
+ Одужуйте. Бог у поміч.
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16.09.2020 18:43
+7
Світлі люди.
Таких потрібно рятувати.
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16.09.2020 18:51
+4
Не знаю, как с короновирусом, но вот с онкологией у нас точно эпидемия, это говорю, как человек, у которого отец умер от этой заразы, мать болела и умерла ее сестра, сколь за последнее время за волонтеров таких новостей, что говорить про простых людей, о которых все молчат?
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16.09.2020 18:59
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+ Одужуйте. Бог у поміч.
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16.09.2020 18:43 Відповісти
Світлі люди.
Таких потрібно рятувати.
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16.09.2020 18:51 Відповісти
Не знаю, как с короновирусом, но вот с онкологией у нас точно эпидемия, это говорю, как человек, у которого отец умер от этой заразы, мать болела и умерла ее сестра, сколь за последнее время за волонтеров таких новостей, что говорить про простых людей, о которых все молчат?
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16.09.2020 18:59 Відповісти
ахметов, порошенко, коломойський ...
не бажають допомагати хворим українцям ?
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16.09.2020 19:03 Відповісти
так зазвичай пишуть жмоти, які самі ніколи нікому не допомагали.
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16.09.2020 19:21 Відповісти
Не багато. Але перечислила.
А ти ?
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16.09.2020 20:45 Відповісти
А я перечисляю адресно, только тому, кого знаю и доверяю, или просто, на вокзале могу воину в форме или денег дать, или билет купить, или в кафе угостить, или ещё что-то
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16.09.2020 21:26 Відповісти
Навряд чи це правда - твоя доброчинність.
Атовці вже давно їздять по пільгових квитках.
Так, відписався, аби обличчя в калюжу не вронити.
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16.09.2020 22:26 Відповісти
Петро Такой, воинам на вокзале не надо давать денег на билет. Воины ездят железнодорожным транспортом бесплатно по воинским перевозочным документам.
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16.09.2020 22:34 Відповісти
То це щоб довести якійсь картонній "ксені", що вони не жмоти, громадяни мають скидуватися на лікування важкохворим, ніби це ми платимо податки лиш для того, щоб їх дерибанила шайка аморальних істот, а не щоб лікувати хворих і підтримувати немічних?

Так зазвичай пишуть найняті розкрадачами тролі, котрі заслуговують на законне покарання і особливу народну "вдячність".
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16.09.2020 23:38 Відповісти
Порошенко допомогає, навіть ахметов іноді, як не дивно це звучить, а за коломойського не чув.
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16.09.2020 19:49 Відповісти
Я думаю, що було б правильно кожне засідання ВРУ починати із таких оголошень. Ми то скинимося однозначно хто скільки зможе, а ось депутати...
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16.09.2020 19:47 Відповісти
Единственным результатом будет то, что такую помощь обложат налогом в пенсионный фонд.
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16.09.2020 19:58 Відповісти
Можливо, але у депутатів коштів побільше буде чим у нас і сподіваюся, що хтось все ж таки кине на рахунок - чим швидше назберається необхідна сума, тим швидше це допоможе, у нашому випдаку волонтерці Тетяні!
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16.09.2020 20:11 Відповісти
Они беспокоятся что бы в ВР не закрыли столовую, где можно практически задаром неплохо пообедать, некоторые, будучи долларовыми миллионерами и имея дорогую недвижимость в центре Киева, исправно получают компенсации за аренду жилья.
Поэтому, я не верю что они помогут кому либо.
PS
Когда то в пригородном ресторане был случай: один из "народных избранников" послал своего водителя на кухню проследить, что бы оставшаяся после банкета еда была выброшена!
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16.09.2020 20:25 Відповісти
Останнє речення просто ппць. Хоча, думаю, що все одно знайдеться пара депутатів які все ж таки переахували б кошти!
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16.09.2020 20:32 Відповісти
Это не шутка, вполне реальное происшествие.
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16.09.2020 20:33 Відповісти
природно-науковий підхід до лікування хвороб:
- питна вода з гідридом https://hydridfortis.simdif.com
- інформаційна терапія https://informterapia.webnode.com.ua
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16.09.2020 20:02 Відповісти
 
 