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Художнице-волонтеру Татьяне Думан нужны деньги на лечение

Художница и волонтер Татьяна Думан больше года борется с глиосаркомой. Лечение давало результаты, но сейчас ее состояние резко ухудшилось, и срочно нужны средства на лечение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "03244".

Татьяна Думан известна благодаря своему искусству, активной гражданской позиции и волонтерской деятельности. За годы российско-украинской войны вместе мужем, известным иконописцем Львом Скопом, они собрали более 3 млн грн для украинской армии.

Художнице-волонтеру Татьяне Думан нужны деньги на лечение 01

Татьяна Думан и ее муж Лев Скоп собрали для нужд армии более 3 млн грн

Татьяна вот уже год борется глиосаркомой - опухолью мозга. Лечение давало результаты, но в последние несколько дней состояние художницы резко ухудшилось. Сейчас она находится во областной клинической больнице Львова. Через несколько дней, когда там окончится курс противоотечной терапии, нужно будет отправляться в Польшу для срочной операции (в Украине такие операции не делают).

Художнице-волонтеру Татьяне Думан нужны деньги на лечение 02

Заболев, Татьяна Думан не перестала рисовать ангелов и святых

Читайте на Цензор.НЕТ: В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова

Средств на дорогостоящее лечение у Татьяны и ее родных нет, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь.

Карта "ПриватБанка":  5168 7451 0150 8676 (Василиса Думан, сестра)

Карта "Монобанка": 5375 4141 2280 2431 (Василиса Думан, сестра)

Реквизиты для переводов

Учреждение банка: ПриватБанк

МФО банка: 305299

Получатель платежа: Думан ВАСИЛИНА МИХАЙЛОВНА

IBAN: UA233052990000026205691435398

Счет получателя: 26205691435398

Валюта карты: UAH

РНОКПП получателя: 3176509603

Назначение платежа: "для Тани Думан-Скоп"

Реквизиты для международных переводов

Vasylyna Duman

Bank name: Getin Bank

Bank City and Country: street Przyokopowa 33, 01-208 Warsaw, Poland

IBAN: PL40156000132011820510000001

Account number: +40156000132011820510000001

SWIFT CODE: GBGCPLPK

Purpose of payment: for Tetjana Duman-Skop

PayPal: [email protected] (Борис Решетняк, друг семьи)

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Топ комментарии
+9
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16.09.2020 18:43
+7
Світлі люди.
Таких потрібно рятувати.
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16.09.2020 18:51
+4
Не знаю, как с короновирусом, но вот с онкологией у нас точно эпидемия, это говорю, как человек, у которого отец умер от этой заразы, мать болела и умерла ее сестра, сколь за последнее время за волонтеров таких новостей, что говорить про простых людей, о которых все молчат?
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16.09.2020 18:59
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+ Одужуйте. Бог у поміч.
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16.09.2020 18:43 Ответить
Світлі люди.
Таких потрібно рятувати.
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16.09.2020 18:51 Ответить
Не знаю, как с короновирусом, но вот с онкологией у нас точно эпидемия, это говорю, как человек, у которого отец умер от этой заразы, мать болела и умерла ее сестра, сколь за последнее время за волонтеров таких новостей, что говорить про простых людей, о которых все молчат?
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16.09.2020 18:59 Ответить
ахметов, порошенко, коломойський ...
не бажають допомагати хворим українцям ?
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16.09.2020 19:03 Ответить
так зазвичай пишуть жмоти, які самі ніколи нікому не допомагали.
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16.09.2020 19:21 Ответить
Не багато. Але перечислила.
А ти ?
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16.09.2020 20:45 Ответить
А я перечисляю адресно, только тому, кого знаю и доверяю, или просто, на вокзале могу воину в форме или денег дать, или билет купить, или в кафе угостить, или ещё что-то
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16.09.2020 21:26 Ответить
Навряд чи це правда - твоя доброчинність.
Атовці вже давно їздять по пільгових квитках.
Так, відписався, аби обличчя в калюжу не вронити.
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16.09.2020 22:26 Ответить
Петро Такой, воинам на вокзале не надо давать денег на билет. Воины ездят железнодорожным транспортом бесплатно по воинским перевозочным документам.
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16.09.2020 22:34 Ответить
То це щоб довести якійсь картонній "ксені", що вони не жмоти, громадяни мають скидуватися на лікування важкохворим, ніби це ми платимо податки лиш для того, щоб їх дерибанила шайка аморальних істот, а не щоб лікувати хворих і підтримувати немічних?

Так зазвичай пишуть найняті розкрадачами тролі, котрі заслуговують на законне покарання і особливу народну "вдячність".
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16.09.2020 23:38 Ответить
Порошенко допомогає, навіть ахметов іноді, як не дивно це звучить, а за коломойського не чув.
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16.09.2020 19:49 Ответить
Я думаю, що було б правильно кожне засідання ВРУ починати із таких оголошень. Ми то скинимося однозначно хто скільки зможе, а ось депутати...
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16.09.2020 19:47 Ответить
Единственным результатом будет то, что такую помощь обложат налогом в пенсионный фонд.
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16.09.2020 19:58 Ответить
Можливо, але у депутатів коштів побільше буде чим у нас і сподіваюся, що хтось все ж таки кине на рахунок - чим швидше назберається необхідна сума, тим швидше це допоможе, у нашому випдаку волонтерці Тетяні!
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16.09.2020 20:11 Ответить
Они беспокоятся что бы в ВР не закрыли столовую, где можно практически задаром неплохо пообедать, некоторые, будучи долларовыми миллионерами и имея дорогую недвижимость в центре Киева, исправно получают компенсации за аренду жилья.
Поэтому, я не верю что они помогут кому либо.
PS
Когда то в пригородном ресторане был случай: один из "народных избранников" послал своего водителя на кухню проследить, что бы оставшаяся после банкета еда была выброшена!
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16.09.2020 20:25 Ответить
Останнє речення просто ппць. Хоча, думаю, що все одно знайдеться пара депутатів які все ж таки переахували б кошти!
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16.09.2020 20:32 Ответить
Это не шутка, вполне реальное происшествие.
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16.09.2020 20:33 Ответить
природно-науковий підхід до лікування хвороб:
- питна вода з гідридом https://hydridfortis.simdif.com
- інформаційна терапія https://informterapia.webnode.com.ua
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16.09.2020 20:02 Ответить
 
 