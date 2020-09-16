Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні

Кабінет міністрів ухвалив нові правила поділу регіонів на карантинні зони, за якими школи та дитячі садки зможуть працювати у "червоній" зоні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

За його словами, навчальні заклади, які працюватимуть у "червоній" зоні, закрити зможуть лише спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС. У трьох інших зонах школу або дитсадок можуть закрити, якщо на карантин відправлять понад 50% класів.

Також регіони будуть поділяти на карантинні зони за новими правилами. У "червону" карантинну зону потраплять міста та райони, в яких:

75% ліжок завантажені у медзакладах протягом п’яти діб;

буде зафіксовано перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

А в "помаранчевій" зоні додатково встановлюється така норма: на масовому заході або в будь-якому закладі має бути інформація щодо площі та максимально можливої кількості відвідувачів.

Водночас втрачає чинність заборона на перевезення в громадському транспорті людей при заповнюваності 50% сидячих місць.