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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні

Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в

Кабінет міністрів ухвалив нові правила поділу регіонів на карантинні зони, за якими школи та дитячі садки зможуть працювати у "червоній" зоні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

За його словами, навчальні заклади, які працюватимуть у "червоній" зоні, закрити зможуть лише спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС. У трьох інших зонах школу або дитсадок можуть закрити, якщо на карантин відправлять понад 50% класів.

Також регіони будуть поділяти на карантинні зони за новими правилами. У "червону" карантинну зону потраплять міста та райони, в яких:

  • 75% ліжок завантажені у медзакладах протягом п’яти діб;
  • буде зафіксовано перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

А в "помаранчевій" зоні додатково встановлюється така норма: на масовому заході або в будь-якому закладі має бути інформація щодо площі та максимально можливої кількості відвідувачів.

Водночас втрачає чинність заборона на перевезення в громадському транспорті людей при заповнюваності 50% сидячих місць.
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Топ коментарі
+11
они ********
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16.09.2020 20:27
+11
вы совсем уже поехали со своими зонами и выдуманными вами самими правилами, не предусмотренными никакими законами и актами... ни каким боком ота отсебятина не относится ни к карантинным, ни к противовирусным мерам.. ни к медицине аще!!!
это уже самодурство в чистом виде!!!!
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16.09.2020 20:35
+10
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2255
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16.09.2020 20:30
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они ********
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16.09.2020 20:27 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад?
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16.09.2020 20:30 Відповісти
извини, не понимаю зековский жаргон
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16.09.2020 20:31 Відповісти
категорически и строго на строго - низзя...но если хочется, то можно...
и так каждый раз, молодое поколение, зеленое, беспринципное, инфантильное..
ты зачем их нам избирал?
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16.09.2020 21:14 Відповісти
На старости лет все мозги оказались пропитаны алкоголем и потому кроме как сидеть на лавочке и обзывать всех наркоманами и проститутками ты не способна?
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17.09.2020 07:57 Відповісти
не они, ты ********
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17.09.2020 09:15 Відповісти
Э нет, ******** тут только ты и такие как ты. Вы не способны даже мысли свои нормально в текст превратить, все время норовите оскорбить без весомых аргументов.
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02.11.2020 10:35 Відповісти
ты заслужила быть оскорбленной...без, не то, что весомых, а даже всяких аргументов
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02.11.2020 13:20 Відповісти
Ну от таких животных как ты я не ожидал большего
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02.11.2020 13:34 Відповісти
он степанов - он так видит ...карантин ))
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16.09.2020 20:28 Відповісти
Не носиш маску копай могилу: в Індонезії знайшли дієвий спосіб боротьби з COVID-19

Влада округу Гресик в Індонезії відправили людей, які відмовляються носити захисні маски, копати могили для померлих від COVID-19
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16.09.2020 23:08 Відповісти
Что это за такой "красный карантин"? Вы совсем уже страну в квартал превратили, дебилы зеленые.
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16.09.2020 20:29 Відповісти
Арахамии всякие без масок лазят и никто им не указ !
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16.09.2020 21:40 Відповісти
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2255
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16.09.2020 20:30 Відповісти
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 5582
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16.09.2020 20:31 Відповісти
Цирк уехал ( наверное в Ростов) , а клоуны остались. ( при чем на батуте)
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16.09.2020 20:31 Відповісти
Зараз пройдуть вибори і позаРивають нафіК усі ці заклади, дорого утримувати стане.
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16.09.2020 20:31 Відповісти
вы совсем уже поехали со своими зонами и выдуманными вами самими правилами, не предусмотренными никакими законами и актами... ни каким боком ота отсебятина не относится ни к карантинным, ни к противовирусным мерам.. ни к медицине аще!!!
это уже самодурство в чистом виде!!!!
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16.09.2020 20:35 Відповісти
они так видят, президент такой юрист, а наріду нравиться.

гармонія
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16.09.2020 20:40 Відповісти
Чи вчителям будуть доплачувати за ризики, особливо враховуючи, що більшість пeдагогів за 50-60 років? Чи можe вони застрахували іх життя та здоров'я ? Або зробили бeзкоштовним тeстування для цих катeгорій громадян?
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16.09.2020 20:37 Відповісти
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2328
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16.09.2020 20:40 Відповісти
Школы и садики будут мега-инкубаторы коронавируса. Вы еще не заболели коронавирусом и белые тапки не приготовили? Не страшно! Вам его принесут из школы и садика.
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16.09.2020 20:40 Відповісти
що ти істериш .шизофренік???
Зарийся в бункер і не заважай нормальним людям жити!
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16.09.2020 20:42 Відповісти
Карантин накрылся х....... тазиком, а денежки текут. Если бы не было вируса, его надо было выдумать бы, такие потоки, такие возможности и ничего не попишешь. КАРАНТЫН.
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16.09.2020 20:40 Відповісти
Хоть одне мудре рішення за останні пів року!
Упоротим коронавірусним шизофренікам відповідаю-Діти мусять здобувати освіту.а батьки ходити на роботу .щоб забезпечити сімю.
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16.09.2020 20:41 Відповісти
Пусть твои дети дохнут, если ты иначе не можешь обеспечить семью, для вменяемых людей это не обязательное условие.
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17.09.2020 11:19 Відповісти
Нафіг трeба ця зональність, якщо вона ні на що нe впливає?
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16.09.2020 20:41 Відповісти
В зеленой зоне всьо открыто.
В красной тоже.
Внимание, вопрос.
Чем зеленвя зона отличается от красной?
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16.09.2020 20:43 Відповісти
Уже ничем. Все должны переболеть
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16.09.2020 20:45 Відповісти
Вы что, дальтоник?
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16.09.2020 20:57 Відповісти
Говорили, балакали,
Сіли й заплакали.
Що за хрінь
73 сміятися збиралися.
Смійтеся недороблені
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16.09.2020 20:50 Відповісти
А як же постанови на директорів Тернопільських шкіл?
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16.09.2020 20:55 Відповісти
Таки обломали. Теперь только вирус нагуть осталось.
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16.09.2020 20:55 Відповісти
Уряд дебилів... Так захворіє 100 відсотків українців. Треба всі школи навпаки на карантин відправити.
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16.09.2020 20:56 Відповісти
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 5337
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16.09.2020 20:57 Відповісти
Не такая она уже и "красная",да,Степанов?)
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16.09.2020 21:05 Відповісти
Мдя... Загальний звіздець напближається. О то посміємось, пілять, хто виживе...
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16.09.2020 21:05 Відповісти
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 1224
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16.09.2020 21:08 Відповісти
Нифига!
На однномнароТе тест не работает.
Потому как только одиннароТ шампанское к икре подает.
Подали бы и к селедке, но это непрестижно.
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17.09.2020 08:07 Відповісти
А теперь наберите воздуха полную грудь, а лучше дыма.
Установлено, что курильщики на 80% меньше подвержены риску.
Для поражения лёгких вирусу требуется наличие на поверхности лёгких молекул некой кислоты.
У курильщиков концентрация данных молекул понижена.
Все свободны, можно начинать лаять.
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16.09.2020 21:20 Відповісти
Все верно!
Дети масок в Мельбурне, Австралия, не носят официально до 12 лет.
Так же не носят бегуны, велосипедисты и прочие спортсмены.
Ведь чем чаще человек вдыхает воздух (при беге это самоочевидно любому, кто бегал хоть до холодильника), чем меньше вирусов попадает в легкие.

Это население, эти олигофрены в стадии дебильности, эти скоты 73-процентные заслужили того, чтобы их загнали в стойло.
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17.09.2020 07:42 Відповісти
Про курильщиков - бред! По посдедним данным курильщики имеют почти в два раза больше шансов на осложнения.
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17.09.2020 07:59 Відповісти
Зимой и весной, когда вирус скосил человек 20 на всю страну школы и садики закрыли - сейчас 2-3 тысячи ежедневно - можно работать - нахрена закрывали. Дебилов у власти выбрали ёпнтые.
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16.09.2020 21:22 Відповісти
Вот не понимаете Вы финансовой подоплеки ситуации: зимой и весной у ротшильдов деньги еще были от траффика наркоты, и потому Степанову они отстегивали.
А как рванули "удобрения" в Бейруте, да Гепа сдал дела по наркотраффику через Харьков Ермаку - так и закончились средства у Степанова.
Тут не только детские садики отроешь, тут веревку и мыло самому закупать пора, ведь повесит Кива Слуг Народа, 100% повесит.
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17.09.2020 07:40 Відповісти
Какие ротшильды? Что ты куришь или ты уже на героин перешел?
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17.09.2020 08:17 Відповісти
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 1504
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16.09.2020 21:30 Відповісти
То что Кабинет министров каждую неделю меняет основные принципы зонального формирования эпидемических зон, показывает, что никакими объективными показателями там просто не пользуются. Мэры пришли наорали - зоны сняли. Вот интересно, если бы меры отдубасили Шмыгаля - он вообще бы объявил эпидемию несуществующей !? (с)
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16.09.2020 22:46 Відповісти
Неправильно Вы видите ситуацию, смотрите на нее не с эпидемиологической, а с экономической и политической точки зрения.
Красные зоны вводят по следующим причинам:
- запретить в "карсных" зонах выборы осенью, ибо тогда большинство получит ЕС (запад/центр) и ОПЗЖ (юго-восток)
- боязнь "майдана": люди из "красных" зон приедут на поедах Степанова-Шмыгаля-Ляшко_Ермака-"бубочку" на фонарях вешать. Это у Слуг Народа нервное, люди Турчинова об них мараться не будут, а просто посадят в тюрьму, а ОПЗЖ общественным транспортом не пользуется, людей Шария подштанцы подвезут.
- до дрижи в коленях опасаются Слуги народа, что бизнесы у них отожнут, и потому баррикадируются и огороживаются.

Например, наш "бубочка", комминист-олигофрен. китайская прокладка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, запер город Мельбурн намертво. Почему?
Так он пытается сохранить ротшильдовским сявкам их бизнесы.
Бизнесы ротшильдовских сявок распознать легко: их нет в сельской местности, в кантри Виктория.
Например, в кантри Виктория вы найдете единичные магазины сети хозмагов/стой материалов Bunnings, аптек сети Chemist Warehouse, и так далее.
Это не значит, что их туда не пускают: открывайтесь на задоровье.
Правда, покупателей у них не будет.
Ни одного.

Так давайте внесем свою лепту, и обанкротим бизнесы ротшильдовских сявок, байкотируя их магазины, их товары и услуги.
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17.09.2020 07:58 Відповісти
а якщо маєш зайвих тисяч 15, власне авто і не шибко вумну знайому медсестру, щоб погодилася прокапать на дому, то взагалі задоволення на місяць гарантовано.
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17.09.2020 01:11 Відповісти
Вот умрет у тебя или твоих знакомых кто-то от ковида и тебя даже на похороны не пустят, вот тогда и глянем как ты выть будешь.
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17.09.2020 08:00 Відповісти
понятно, очередной бот или просто врач разрешил за ноутом посидеть
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17.09.2020 08:12 Відповісти
Что с "Одессой-мамой"?
А Труханов там проспект в жукова переименовывает.
ОПЗЖ там к власти идет.
Татьяне лайф к подвалу приготовится, подштанцам нужны новые унитазы, в ЛДНР закончились, скоро в Одессу, к Татьяне, придут, как Кива амнистию объявит.
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17.09.2020 08:09 Відповісти
стєпанов, іді нхй.
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17.09.2020 00:32 Відповісти
Да он бы пошел, да некуда ему, не берут нигде.
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17.09.2020 07:36 Відповісти
Ідіоти! Піддалися на шантаж місцевих губернаторів і продажних педагогів на підтанцовці? Яка ж влада боягузливаі нелогічна! Ну, тепер хоч пенсійний фонд розгрузять може трохи. А так, влада плюнула на все і вирішила раз народ "безстрашний" такий то пиз....те на роботу освітяни! ))
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17.09.2020 00:56 Відповісти
90% пораженых ковидом в Украине 60+ и все с патологиями. Степаша правильно решил дети не причем.
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17.09.2020 06:53 Відповісти
Как Гепа сдал дела и отвалил в Германию - так Степанов и решил.
ОПЗЖ ротшильдовских сявок сейчас будет просто убивать.
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17.09.2020 07:33 Відповісти
Вот только дети принесут вирус домой где как раз и сидят 60+ с паталогиями. Отличный способ уменьшить нагрузку на пенсионный фонд
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17.09.2020 08:19 Відповісти
Что, Степанов, не берут Вас, как Гепу, в Германию?
Ну понимать то должны бы, Вы же не маленький: Гепа был смотрящий за основным траффиком наркоты через Харьков в Европу, а Вы, Степанов, простите кто?
Российский паспорт есть?
Я не про Ростов (он не резиновый), но, может, хоть на Малой Тунгуске притулитесь, хотя, принимая во внимание печальный опыт Лехи Навального даже этот вариант для вас закрыт.
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17.09.2020 07:32 Відповісти
Эй, Степанов, чем отличается итальянская мафия от ротшильдов?
Итальянская мафия членам мафии защиту обеспечивает, а ротшильды - нет.
Охота на вас объявлена ОПЗЖ, Степанов, охота идет в открытую.
Юлия Владимировна - фффсё, Гепа пока жив, но в Германии.
У-лю-лю-лю.
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17.09.2020 07:35 Відповісти
Эй, Степанов, там Вам выше на три буквы идти советуют.
Эй, Степанов, а там, на три буквы то есть, ротшильдовских еще берут?
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17.09.2020 07:37 Відповісти
Как же зря я ходила в аптеку сети Chemist Wareouse (просто это была ближайшая), надо было перестать им оставлять 500 баксов в месяц (в среднем) мчного лет раньше.
Вот слова ротшильдовской сявки, ее основаеля:
""The average pharmacist hates us because we have effected the whole margin structure in pharmacy. If they compete with us 100%, if they match our prices, they'll go broke. They want 35% margin. If they match our prices, they won't even cover their rent. So, they pretend, or they just try to provide better service. So we're not really liked in the industry."
Jack Gance, Co-Founder, Chemist Warehouse"
(текст выделен мной)

Это точно, вас, ротшильдовских подонков, нигде не любят почему-то.
И что же вас так то не любят?
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17.09.2020 08:00 Відповісти
галоперидол выпей с аминозином
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17.09.2020 08:01 Відповісти
Скажи мне, а почему с отличие от Юлии Владимировны, Гепу не убили?
Как думаешь?
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17.09.2020 08:02 Відповісти
ШТА?
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17.09.2020 08:04 Відповісти
Мало того, что вы уголовники.
Но вы еще и дебилы.
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17.09.2020 08:06 Відповісти
Ты само с собой разговариваешь? Попробуй все таки выпить свои нейролептики и сформулировать свои мысли так, что бы из могли понять здоровые люди
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17.09.2020 08:07 Відповісти
Не понял?
ОПЗЖ вас будет убивать.
А используют они для этого ИВЛ (как с бабой-Юлей), или саперную лопатку - это уже, как Шарию и Киве будет удобнее.
И туда вам, отбросам, и дорога.
Это же надо: богатейшая семья "фармацевтов" в Австралии, похвалявшаяся тем, что они уничтожают все аптеки, сидит на самой дешевой наркоте, на обезболивающих, как последние американские отбросы.
Это из какого же г*вна их ротшильды выбрали.

И не удивлюсь, если аптеки их сети, открыты именно в таких городах, как Моуи или Сейл, там наркоманов полно, а эти "аптекари', очевидно, не только сами наркоту употребляют, но и торгуют.
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17.09.2020 08:20 Відповісти
Какая баба Юля, какие Ротшильды, при чем тут Австралия? Что ты вообще несешь, существо?
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17.09.2020 08:26 Відповісти
Эй, а ты тоже на каркоте сидишь, как ротшильдовские сявки, они же всех на наркоту сажают:
"And Elana Gance, who appears regularly on Channel Seven's House of Wellness program, separately admitted to the Medical Board of Australia that she prescribed herself an addictive and controlled medication.
Doctors in Victoria are not allowed to self-prescribe. The maximum penalties include a criminal conviction and large fines. Dr Gance has had conditions put on her medical registration as a result of the breach, but has not been convicted nor fined."

Казалось бы, такая богатая семья, что им не хватает, чтобы на дешевой наркоте то сидеть?
Неужто из той грязи, из которой их вытащили, они по другому не могут, ибо привычные?
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17.09.2020 08:04 Відповісти
Почему продолжается карантин и бред про оранжевые и красные зоны? Потому что ВОЗ дает под них гуманитарную помощь и деньги. Гум помощь продают в Эпицентре по двойной цене, а бабло МОЗовская мафия делит между собой. Получается приличный навар. И вся эта ахинея будут продолжаться до тех пор пока Степанову и Ко будет капать из ВОЗа бабло.
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17.09.2020 10:48 Відповісти
ВОЗ как раз против карантинов, потому что за бабло, так что не несите х-ню.
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17.09.2020 11:22 Відповісти
Против ВОЗ или не против, но деньги они дают. А ты Лана явно имеешь отношение к МОЗ, т е к этой банде
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17.09.2020 20:57 Відповісти
Cам ты банда. Российская причем.
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18.09.2020 21:17 Відповісти
Потом памятник погибшим детям поставим. Вместо колоска маску, нам не впервой.
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17.09.2020 11:23 Відповісти
 
 