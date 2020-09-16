Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне
Кабинет Министров принял новые правила разделения регионов на карантинные зоны, по которым школы и детские сады смогут работать в "красной" зоне.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
По его словам, учебные заведения, которые будут работать в "красной" зоне, закрыть смогут только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.
Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В "красную" карантинную зону попадут города и районы, в которых:
75% коек загружены в медучреждениях в течение пяти суток;
будет зафиксировано превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.
А в "оранжевой" зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.
В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.
Пожалуйста, подождите...
и так каждый раз, молодое поколение, зеленое, беспринципное, инфантильное..
ты зачем их нам избирал?
Влада округу Гресик в Індонезії відправили людей, які відмовляються носити захисні маски, копати могили для померлих від COVID-19
это уже самодурство в чистом виде!!!!
гармонія
Зарийся в бункер і не заважай нормальним людям жити!
Упоротим коронавірусним шизофренікам відповідаю-Діти мусять здобувати освіту.а батьки ходити на роботу .щоб забезпечити сімю.
В красной тоже.
Внимание, вопрос.
Чем зеленвя зона отличается от красной?
Сіли й заплакали.
Що за хрінь
73 сміятися збиралися.
Смійтеся недороблені
На однномнароТе тест не работает.
Потому как только одиннароТ шампанское к икре подает.
Подали бы и к селедке, но это непрестижно.
Установлено, что курильщики на 80% меньше подвержены риску.
Для поражения лёгких вирусу требуется наличие на поверхности лёгких молекул некой кислоты.
У курильщиков концентрация данных молекул понижена.
Все свободны, можно начинать лаять.
Дети масок в Мельбурне, Австралия, не носят официально до 12 лет.
Так же не носят бегуны, велосипедисты и прочие спортсмены.
Ведь чем чаще человек вдыхает воздух (при беге это самоочевидно любому, кто бегал хоть до холодильника), чем меньше вирусов попадает в легкие.
Это население, эти олигофрены в стадии дебильности, эти скоты 73-процентные заслужили того, чтобы их загнали в стойло.
А как рванули "удобрения" в Бейруте, да Гепа сдал дела по наркотраффику через Харьков Ермаку - так и закончились средства у Степанова.
Тут не только детские садики отроешь, тут веревку и мыло самому закупать пора, ведь повесит Кива Слуг Народа, 100% повесит.
Красные зоны вводят по следующим причинам:
- запретить в "карсных" зонах выборы осенью, ибо тогда большинство получит ЕС (запад/центр) и ОПЗЖ (юго-восток)
- боязнь "майдана": люди из "красных" зон приедут на поедах Степанова-Шмыгаля-Ляшко_Ермака-"бубочку" на фонарях вешать. Это у Слуг Народа нервное, люди Турчинова об них мараться не будут, а просто посадят в тюрьму, а ОПЗЖ общественным транспортом не пользуется, людей Шария подштанцы подвезут.
- до дрижи в коленях опасаются Слуги народа, что бизнесы у них отожнут, и потому баррикадируются и огороживаются.
Например, наш "бубочка", комминист-олигофрен. китайская прокладка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, запер город Мельбурн намертво. Почему?
Так он пытается сохранить ротшильдовским сявкам их бизнесы.
Бизнесы ротшильдовских сявок распознать легко: их нет в сельской местности, в кантри Виктория.
Например, в кантри Виктория вы найдете единичные магазины сети хозмагов/стой материалов Bunnings, аптек сети Chemist Warehouse, и так далее.
Это не значит, что их туда не пускают: открывайтесь на задоровье.
Правда, покупателей у них не будет.
Ни одного.
Так давайте внесем свою лепту, и обанкротим бизнесы ротшильдовских сявок, байкотируя их магазины, их товары и услуги.
А Труханов там проспект в жукова переименовывает.
ОПЗЖ там к власти идет.
Татьяне лайф к подвалу приготовится, подштанцам нужны новые унитазы, в ЛДНР закончились, скоро в Одессу, к Татьяне, придут, как Кива амнистию объявит.
ОПЗЖ ротшильдовских сявок сейчас будет просто убивать.
Ну понимать то должны бы, Вы же не маленький: Гепа был смотрящий за основным траффиком наркоты через Харьков в Европу, а Вы, Степанов, простите кто?
Российский паспорт есть?
Я не про Ростов (он не резиновый), но, может, хоть на Малой Тунгуске притулитесь, хотя, принимая во внимание печальный опыт Лехи Навального даже этот вариант для вас закрыт.
Итальянская мафия членам мафии защиту обеспечивает, а ротшильды - нет.
Охота на вас объявлена ОПЗЖ, Степанов, охота идет в открытую.
Юлия Владимировна - фффсё, Гепа пока жив, но в Германии.
У-лю-лю-лю.
Эй, Степанов, а там, на три буквы то есть, ротшильдовских еще берут?
Вот слова ротшильдовской сявки, ее основаеля:
""The average pharmacist hates us because we have effected the whole margin structure in pharmacy. If they compete with us 100%, if they match our prices, they'll go broke. They want 35% margin. If they match our prices, they won't even cover their rent. So, they pretend, or they just try to provide better service. So we're not really liked in the industry."
Jack Gance, Co-Founder, Chemist Warehouse"
(текст выделен мной)
Это точно, вас, ротшильдовских подонков, нигде не любят почему-то.
И что же вас так то не любят?
Как думаешь?
Но вы еще и дебилы.
ОПЗЖ вас будет убивать.
А используют они для этого ИВЛ (как с бабой-Юлей), или саперную лопатку - это уже, как Шарию и Киве будет удобнее.
И туда вам, отбросам, и дорога.
Это же надо: богатейшая семья "фармацевтов" в Австралии, похвалявшаяся тем, что они уничтожают все аптеки, сидит на самой дешевой наркоте, на обезболивающих, как последние американские отбросы.
Это из какого же г*вна их ротшильды выбрали.
И не удивлюсь, если аптеки их сети, открыты именно в таких городах, как Моуи или Сейл, там наркоманов полно, а эти "аптекари', очевидно, не только сами наркоту употребляют, но и торгуют.
"And Elana Gance, who appears regularly on Channel Seven's House of Wellness program, separately admitted to the Medical Board of Australia that she prescribed herself an addictive and controlled medication.
Doctors in Victoria are not allowed to self-prescribe. The maximum penalties include a criminal conviction and large fines. Dr Gance has had conditions put on her medical registration as a result of the breach, but has not been convicted nor fined."
Казалось бы, такая богатая семья, что им не хватает, чтобы на дешевой наркоте то сидеть?
Неужто из той грязи, из которой их вытащили, они по другому не могут, ибо привычные?