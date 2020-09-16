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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне

Степанов: школы и детсады смогут работать в

Кабинет Министров принял новые правила разделения регионов на карантинные зоны, по которым школы и детские сады смогут работать в "красной" зоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

По его словам, учебные заведения, которые будут работать в "красной" зоне, закрыть смогут только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС. В трех других зонах школу или детсад могут закрыть, если на карантин отправят свыше 50% классов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за COVID-19 на Киевщине закрыты на карантин 25 школ и 11 детсадов, - ОГА

Также регионы будут делить на карантинные зоны по новым правилам. В "красную" карантинную зону попадут города и районы, в которых:

75% коек загружены в медучреждениях в течение пяти суток;

будет зафиксировано превышение среднего уровня заболеваемости по Украине за 14 дней в более чем 5 раз.

А в "оранжевой" зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.

В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями

Автор: 
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Топ комментарии
+11
они ********
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16.09.2020 20:27
+11
вы совсем уже поехали со своими зонами и выдуманными вами самими правилами, не предусмотренными никакими законами и актами... ни каким боком ота отсебятина не относится ни к карантинным, ни к противовирусным мерам.. ни к медицине аще!!!
это уже самодурство в чистом виде!!!!
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16.09.2020 20:35
+10
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2255
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16.09.2020 20:30
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Правила форума Совет форумчан
они ********
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16.09.2020 20:27 Ответить
что ж ты фраер сдал назад?
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16.09.2020 20:30 Ответить
извини, не понимаю зековский жаргон
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16.09.2020 20:31 Ответить
категорически и строго на строго - низзя...но если хочется, то можно...
и так каждый раз, молодое поколение, зеленое, беспринципное, инфантильное..
ты зачем их нам избирал?
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16.09.2020 21:14 Ответить
На старости лет все мозги оказались пропитаны алкоголем и потому кроме как сидеть на лавочке и обзывать всех наркоманами и проститутками ты не способна?
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17.09.2020 07:57 Ответить
не они, ты ********
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17.09.2020 09:15 Ответить
Э нет, ******** тут только ты и такие как ты. Вы не способны даже мысли свои нормально в текст превратить, все время норовите оскорбить без весомых аргументов.
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02.11.2020 10:35 Ответить
ты заслужила быть оскорбленной...без, не то, что весомых, а даже всяких аргументов
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02.11.2020 13:20 Ответить
Ну от таких животных как ты я не ожидал большего
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02.11.2020 13:34 Ответить
он степанов - он так видит ...карантин ))
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16.09.2020 20:28 Ответить
Не носиш маску копай могилу: в Індонезії знайшли дієвий спосіб боротьби з COVID-19

Влада округу Гресик в Індонезії відправили людей, які відмовляються носити захисні маски, копати могили для померлих від COVID-19
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16.09.2020 23:08 Ответить
Что это за такой "красный карантин"? Вы совсем уже страну в квартал превратили, дебилы зеленые.
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16.09.2020 20:29 Ответить
Арахамии всякие без масок лазят и никто им не указ !
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16.09.2020 21:40 Ответить
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2255
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16.09.2020 20:30 Ответить
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 5582
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16.09.2020 20:31 Ответить
Цирк уехал ( наверное в Ростов) , а клоуны остались. ( при чем на батуте)
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16.09.2020 20:31 Ответить
Зараз пройдуть вибори і позаРивають нафіК усі ці заклади, дорого утримувати стане.
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16.09.2020 20:31 Ответить
вы совсем уже поехали со своими зонами и выдуманными вами самими правилами, не предусмотренными никакими законами и актами... ни каким боком ота отсебятина не относится ни к карантинным, ни к противовирусным мерам.. ни к медицине аще!!!
это уже самодурство в чистом виде!!!!
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16.09.2020 20:35 Ответить
они так видят, президент такой юрист, а наріду нравиться.

гармонія
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16.09.2020 20:40 Ответить
Чи вчителям будуть доплачувати за ризики, особливо враховуючи, що більшість пeдагогів за 50-60 років? Чи можe вони застрахували іх життя та здоров'я ? Або зробили бeзкоштовним тeстування для цих катeгорій громадян?
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16.09.2020 20:37 Ответить
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 2328
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16.09.2020 20:40 Ответить
Школы и садики будут мега-инкубаторы коронавируса. Вы еще не заболели коронавирусом и белые тапки не приготовили? Не страшно! Вам его принесут из школы и садика.
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16.09.2020 20:40 Ответить
що ти істериш .шизофренік???
Зарийся в бункер і не заважай нормальним людям жити!
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16.09.2020 20:42 Ответить
Карантин накрылся х....... тазиком, а денежки текут. Если бы не было вируса, его надо было выдумать бы, такие потоки, такие возможности и ничего не попишешь. КАРАНТЫН.
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16.09.2020 20:40 Ответить
Хоть одне мудре рішення за останні пів року!
Упоротим коронавірусним шизофренікам відповідаю-Діти мусять здобувати освіту.а батьки ходити на роботу .щоб забезпечити сімю.
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16.09.2020 20:41 Ответить
Пусть твои дети дохнут, если ты иначе не можешь обеспечить семью, для вменяемых людей это не обязательное условие.
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17.09.2020 11:19 Ответить
Нафіг трeба ця зональність, якщо вона ні на що нe впливає?
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16.09.2020 20:41 Ответить
В зеленой зоне всьо открыто.
В красной тоже.
Внимание, вопрос.
Чем зеленвя зона отличается от красной?
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16.09.2020 20:43 Ответить
Уже ничем. Все должны переболеть
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16.09.2020 20:45 Ответить
Вы что, дальтоник?
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16.09.2020 20:57 Ответить
Говорили, балакали,
Сіли й заплакали.
Що за хрінь
73 сміятися збиралися.
Смійтеся недороблені
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16.09.2020 20:50 Ответить
А як же постанови на директорів Тернопільських шкіл?
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16.09.2020 20:55 Ответить
Таки обломали. Теперь только вирус нагуть осталось.
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16.09.2020 20:55 Ответить
Уряд дебилів... Так захворіє 100 відсотків українців. Треба всі школи навпаки на карантин відправити.
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16.09.2020 20:56 Ответить
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 5337
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16.09.2020 20:57 Ответить
Не такая она уже и "красная",да,Степанов?)
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16.09.2020 21:05 Ответить
Мдя... Загальний звіздець напближається. О то посміємось, пілять, хто виживе...
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16.09.2020 21:05 Ответить
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 1224
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16.09.2020 21:08 Ответить
Нифига!
На однномнароТе тест не работает.
Потому как только одиннароТ шампанское к икре подает.
Подали бы и к селедке, но это непрестижно.
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17.09.2020 08:07 Ответить
А теперь наберите воздуха полную грудь, а лучше дыма.
Установлено, что курильщики на 80% меньше подвержены риску.
Для поражения лёгких вирусу требуется наличие на поверхности лёгких молекул некой кислоты.
У курильщиков концентрация данных молекул понижена.
Все свободны, можно начинать лаять.
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16.09.2020 21:20 Ответить
Все верно!
Дети масок в Мельбурне, Австралия, не носят официально до 12 лет.
Так же не носят бегуны, велосипедисты и прочие спортсмены.
Ведь чем чаще человек вдыхает воздух (при беге это самоочевидно любому, кто бегал хоть до холодильника), чем меньше вирусов попадает в легкие.

Это население, эти олигофрены в стадии дебильности, эти скоты 73-процентные заслужили того, чтобы их загнали в стойло.
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17.09.2020 07:42 Ответить
Про курильщиков - бред! По посдедним данным курильщики имеют почти в два раза больше шансов на осложнения.
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17.09.2020 07:59 Ответить
Зимой и весной, когда вирус скосил человек 20 на всю страну школы и садики закрыли - сейчас 2-3 тысячи ежедневно - можно работать - нахрена закрывали. Дебилов у власти выбрали ёпнтые.
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16.09.2020 21:22 Ответить
Вот не понимаете Вы финансовой подоплеки ситуации: зимой и весной у ротшильдов деньги еще были от траффика наркоты, и потому Степанову они отстегивали.
А как рванули "удобрения" в Бейруте, да Гепа сдал дела по наркотраффику через Харьков Ермаку - так и закончились средства у Степанова.
Тут не только детские садики отроешь, тут веревку и мыло самому закупать пора, ведь повесит Кива Слуг Народа, 100% повесит.
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17.09.2020 07:40 Ответить
Какие ротшильды? Что ты куришь или ты уже на героин перешел?
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17.09.2020 08:17 Ответить
Степанов: школи і дитсадки зможуть працювати в "червоній" карантинній зоні - Цензор.НЕТ 1504
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16.09.2020 21:30 Ответить
То что Кабинет министров каждую неделю меняет основные принципы зонального формирования эпидемических зон, показывает, что никакими объективными показателями там просто не пользуются. Мэры пришли наорали - зоны сняли. Вот интересно, если бы меры отдубасили Шмыгаля - он вообще бы объявил эпидемию несуществующей !? (с)
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16.09.2020 22:46 Ответить
Неправильно Вы видите ситуацию, смотрите на нее не с эпидемиологической, а с экономической и политической точки зрения.
Красные зоны вводят по следующим причинам:
- запретить в "карсных" зонах выборы осенью, ибо тогда большинство получит ЕС (запад/центр) и ОПЗЖ (юго-восток)
- боязнь "майдана": люди из "красных" зон приедут на поедах Степанова-Шмыгаля-Ляшко_Ермака-"бубочку" на фонарях вешать. Это у Слуг Народа нервное, люди Турчинова об них мараться не будут, а просто посадят в тюрьму, а ОПЗЖ общественным транспортом не пользуется, людей Шария подштанцы подвезут.
- до дрижи в коленях опасаются Слуги народа, что бизнесы у них отожнут, и потому баррикадируются и огороживаются.

Например, наш "бубочка", комминист-олигофрен. китайская прокладка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, запер город Мельбурн намертво. Почему?
Так он пытается сохранить ротшильдовским сявкам их бизнесы.
Бизнесы ротшильдовских сявок распознать легко: их нет в сельской местности, в кантри Виктория.
Например, в кантри Виктория вы найдете единичные магазины сети хозмагов/стой материалов Bunnings, аптек сети Chemist Warehouse, и так далее.
Это не значит, что их туда не пускают: открывайтесь на задоровье.
Правда, покупателей у них не будет.
Ни одного.

Так давайте внесем свою лепту, и обанкротим бизнесы ротшильдовских сявок, байкотируя их магазины, их товары и услуги.
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17.09.2020 07:58 Ответить
а якщо маєш зайвих тисяч 15, власне авто і не шибко вумну знайому медсестру, щоб погодилася прокапать на дому, то взагалі задоволення на місяць гарантовано.
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17.09.2020 01:11 Ответить
Вот умрет у тебя или твоих знакомых кто-то от ковида и тебя даже на похороны не пустят, вот тогда и глянем как ты выть будешь.
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17.09.2020 08:00 Ответить
понятно, очередной бот или просто врач разрешил за ноутом посидеть
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17.09.2020 08:12 Ответить
Что с "Одессой-мамой"?
А Труханов там проспект в жукова переименовывает.
ОПЗЖ там к власти идет.
Татьяне лайф к подвалу приготовится, подштанцам нужны новые унитазы, в ЛДНР закончились, скоро в Одессу, к Татьяне, придут, как Кива амнистию объявит.
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17.09.2020 08:09 Ответить
стєпанов, іді нхй.
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17.09.2020 00:32 Ответить
Да он бы пошел, да некуда ему, не берут нигде.
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17.09.2020 07:36 Ответить
Ідіоти! Піддалися на шантаж місцевих губернаторів і продажних педагогів на підтанцовці? Яка ж влада боягузливаі нелогічна! Ну, тепер хоч пенсійний фонд розгрузять може трохи. А так, влада плюнула на все і вирішила раз народ "безстрашний" такий то пиз....те на роботу освітяни! ))
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17.09.2020 00:56 Ответить
90% пораженых ковидом в Украине 60+ и все с патологиями. Степаша правильно решил дети не причем.
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17.09.2020 06:53 Ответить
Как Гепа сдал дела и отвалил в Германию - так Степанов и решил.
ОПЗЖ ротшильдовских сявок сейчас будет просто убивать.
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17.09.2020 07:33 Ответить
Вот только дети принесут вирус домой где как раз и сидят 60+ с паталогиями. Отличный способ уменьшить нагрузку на пенсионный фонд
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17.09.2020 08:19 Ответить
Что, Степанов, не берут Вас, как Гепу, в Германию?
Ну понимать то должны бы, Вы же не маленький: Гепа был смотрящий за основным траффиком наркоты через Харьков в Европу, а Вы, Степанов, простите кто?
Российский паспорт есть?
Я не про Ростов (он не резиновый), но, может, хоть на Малой Тунгуске притулитесь, хотя, принимая во внимание печальный опыт Лехи Навального даже этот вариант для вас закрыт.
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17.09.2020 07:32 Ответить
Эй, Степанов, чем отличается итальянская мафия от ротшильдов?
Итальянская мафия членам мафии защиту обеспечивает, а ротшильды - нет.
Охота на вас объявлена ОПЗЖ, Степанов, охота идет в открытую.
Юлия Владимировна - фффсё, Гепа пока жив, но в Германии.
У-лю-лю-лю.
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17.09.2020 07:35 Ответить
Эй, Степанов, там Вам выше на три буквы идти советуют.
Эй, Степанов, а там, на три буквы то есть, ротшильдовских еще берут?
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17.09.2020 07:37 Ответить
Как же зря я ходила в аптеку сети Chemist Wareouse (просто это была ближайшая), надо было перестать им оставлять 500 баксов в месяц (в среднем) мчного лет раньше.
Вот слова ротшильдовской сявки, ее основаеля:
""The average pharmacist hates us because we have effected the whole margin structure in pharmacy. If they compete with us 100%, if they match our prices, they'll go broke. They want 35% margin. If they match our prices, they won't even cover their rent. So, they pretend, or they just try to provide better service. So we're not really liked in the industry."
Jack Gance, Co-Founder, Chemist Warehouse"
(текст выделен мной)

Это точно, вас, ротшильдовских подонков, нигде не любят почему-то.
И что же вас так то не любят?
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17.09.2020 08:00 Ответить
галоперидол выпей с аминозином
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17.09.2020 08:01 Ответить
Скажи мне, а почему с отличие от Юлии Владимировны, Гепу не убили?
Как думаешь?
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17.09.2020 08:02 Ответить
ШТА?
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17.09.2020 08:04 Ответить
Мало того, что вы уголовники.
Но вы еще и дебилы.
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17.09.2020 08:06 Ответить
Ты само с собой разговариваешь? Попробуй все таки выпить свои нейролептики и сформулировать свои мысли так, что бы из могли понять здоровые люди
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17.09.2020 08:07 Ответить
Не понял?
ОПЗЖ вас будет убивать.
А используют они для этого ИВЛ (как с бабой-Юлей), или саперную лопатку - это уже, как Шарию и Киве будет удобнее.
И туда вам, отбросам, и дорога.
Это же надо: богатейшая семья "фармацевтов" в Австралии, похвалявшаяся тем, что они уничтожают все аптеки, сидит на самой дешевой наркоте, на обезболивающих, как последние американские отбросы.
Это из какого же г*вна их ротшильды выбрали.

И не удивлюсь, если аптеки их сети, открыты именно в таких городах, как Моуи или Сейл, там наркоманов полно, а эти "аптекари', очевидно, не только сами наркоту употребляют, но и торгуют.
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17.09.2020 08:20 Ответить
Какая баба Юля, какие Ротшильды, при чем тут Австралия? Что ты вообще несешь, существо?
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17.09.2020 08:26 Ответить
Эй, а ты тоже на каркоте сидишь, как ротшильдовские сявки, они же всех на наркоту сажают:
"And Elana Gance, who appears regularly on Channel Seven's House of Wellness program, separately admitted to the Medical Board of Australia that she prescribed herself an addictive and controlled medication.
Doctors in Victoria are not allowed to self-prescribe. The maximum penalties include a criminal conviction and large fines. Dr Gance has had conditions put on her medical registration as a result of the breach, but has not been convicted nor fined."

Казалось бы, такая богатая семья, что им не хватает, чтобы на дешевой наркоте то сидеть?
Неужто из той грязи, из которой их вытащили, они по другому не могут, ибо привычные?
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17.09.2020 08:04 Ответить
Почему продолжается карантин и бред про оранжевые и красные зоны? Потому что ВОЗ дает под них гуманитарную помощь и деньги. Гум помощь продают в Эпицентре по двойной цене, а бабло МОЗовская мафия делит между собой. Получается приличный навар. И вся эта ахинея будут продолжаться до тех пор пока Степанову и Ко будет капать из ВОЗа бабло.
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17.09.2020 10:48 Ответить
ВОЗ как раз против карантинов, потому что за бабло, так что не несите х-ню.
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17.09.2020 11:22 Ответить
Против ВОЗ или не против, но деньги они дают. А ты Лана явно имеешь отношение к МОЗ, т е к этой банде
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17.09.2020 20:57 Ответить
Cам ты банда. Российская причем.
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18.09.2020 21:17 Ответить
Потом памятник погибшим детям поставим. Вместо колоска маску, нам не впервой.
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17.09.2020 11:23 Ответить
 
 