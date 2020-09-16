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Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями

Кабмин разрешил работу школ и детсадов в

Кабинет Министров Украины разрешил работу заведений образования в "красной" зоне, решение о запрете работы будет приниматься государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок.

"Запрещается посещение заведений дошкольного, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования на административно-территориальных единицах региона, на которых установлен "зеленый", "желтый" и "оранжевый" уровень эпидопасности, в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 отправлено более 50% классов. Полный запрет работы заведений образования на территории с "красным" уровнем эпидопасности принимается только совместным решением комиссий по ТЭБ и ЧС", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

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Программа Зели по дибилизации Украины путём запрета обучения детей в школах из за придуманных красных зон, успешно провалилась.
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16.09.2020 15:20 Ответить
Методы становятся более изощренными в борьбе с вирусными инфекциями. Один ученик из класса "заболел" и весь класс послали на самоизоляцию.
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16.09.2020 15:25 Ответить
Дебіли,блд
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16.09.2020 15:31 Ответить
 
 